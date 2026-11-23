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Με μικρότερο φόβο για γενικευμένη σύγκρουση, αλλά περιορισμένα αποθέματα φυσικού αερίου, η Ευρώπη αντιμετωπίζει μια αντιφατική ενεργειακή συγκυρία. Οι διεθνείς τιμές υποχωρούν, προσφέροντας περιθώριο ανακούφισης, την ώρα που ο χειμώνας αυξάνει τις ανάγκες κατανάλωσης και δοκιμάζει την επάρκεια του εφοδιασμού.

Η μεταβολή του πολιτικού σκηνικού στις ΗΠΑ μετά την επικράτηση των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές ενισχύει τις προσδοκίες για μεγαλύτερη διπλωματική εμπλοκή στη Μέση Ανατολή. Οι επενδυτές περιορίζουν το πρόσθετο κόστος κινδύνου που είχαν ενσωματώσει στις τιμές, φοβούμενοι σοβαρότερες διακοπές παραγωγής και μεταφορών.

Η ταυτόχρονη αποκλιμάκωση σε πετρέλαιο, φυσικό αέριο και άνθρακα αποτυπώνει αυτή την επαναξιολόγηση. Ωστόσο, η βελτίωση των προσδοκιών δεν ισοδυναμεί με αποκατάσταση όλων των αδυναμιών, ιδιαίτερα στην ευρωπαϊκή αγορά αερίου.

Ο χειμώνας βρίσκει την Ευρώπη με μικρότερο απόθεμα ασφαλείας

Η πληρότητα των ευρωπαϊκών αποθηκών φυσικού αερίου βρίσκεται περίπου στο 70%, έναντι μέσου όρου κοντά στο 89% για την αντίστοιχη περίοδο από το 2020. Η απόσταση των 19 ποσοστιαίων μονάδων σημαίνει μικρότερα διαθέσιμα περιθώρια απέναντι σε αυξημένη ζήτηση.

Οι επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας έχουν ήδη αρχίσει να αντλούν ποσότητες από τις αποθήκες για να καλύψουν τις ανάγκες θέρμανσης. Η διάρκεια και η ένταση του ψύχους θα καθορίσουν πόσο γρήγορα θα μειωθούν τα αποθέματα.

Οι τιμές αναφοράς στον ολλανδικό κόμβο TTF έχουν υποχωρήσει από σχεδόν 104 ευρώ ανά μεγαβατώρα στις 30 Οκτωβρίου σε περίπου 84 ευρώ. Η μείωση των 20 ευρώ είναι σημαντική, αλλά δεν καταργεί την έκθεση της αγοράς στις καιρικές συνθήκες.

Ένα παρατεταμένο κύμα χαμηλών θερμοκρασιών μπορεί να επιταχύνει τις απολήψεις και να αναζωπυρώσει τις πιέσεις. Αντίστοιχα, μια βλάβη σε εξαγωγική εγκατάσταση LNG θα περιόριζε την προσφορά σε μια περίοδο αυξημένων αναγκών.

Η σημαντική μείωση των ρωσικών παραδόσεων μέσω αγωγών εξακολουθεί να περιορίζει τις επιλογές εφοδιασμού. Συνεπώς, η ευρωπαϊκή ασφάλεια εξαρτάται ταυτόχρονα από τον καιρό, τη διαθεσιμότητα LNG και την ομαλή λειτουργία των θαλάσσιων διαδρομών.

Το πετρέλαιο επιστρέφει στη συζήτηση για την υπερπροσφορά

Στο αργό, η εικόνα διαφοροποιείται. Το Brent έχει υποχωρήσει από περίπου 115 δολάρια το βαρέλι στα τέλη Οκτωβρίου κάτω από τα 95 δολάρια, καθώς η σταδιακή ανάκαμψη των εξαγωγών της Μέσης Ανατολής συνδυάζεται με προσδοκίες πλεονάσματος προσφοράς μέχρι το τέλος του έτους.

Η αγορά προεξοφλεί μικρότερη πιθανότητα ακραίων διαταραχών στον Περσικό Κόλπο. Παράλληλα, επανέρχεται στο προσκήνιο η σχέση μεταξύ παραγόμενων ποσοτήτων και κατανάλωσης, η οποία είχε επισκιαστεί από τις πολεμικές εξελίξεις.

Η πτώση επεκτείνεται στα διυλισμένα προϊόντα. Τα ευρωπαϊκά συμβόλαια ντίζελ διαμορφώνονται κοντά στα 1.220 δολάρια ανά τόνο, έναντι επιπέδων άνω των 1.450 δολαρίων τον Σεπτέμβριο.

Στις ΗΠΑ, τα αντίστοιχα συμβόλαια έχουν υποχωρήσει περίπου στα 4,08 δολάρια ανά γαλόνι, από 4,80 δολάρια πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές. Οι μεταβολές δείχνουν αποκλιμάκωση του διεθνούς κόστους, χωρίς να αποτελούν από μόνες τους εγγύηση σταθερής πτωτικής πορείας.

Οι ναύλοι αποκαλύπτουν το μέγεθος της εκκρεμότητας

Η ναυτιλιακή αγορά καταγράφει βελτίωση, αλλά παραμένει μακριά από τις συνθήκες πριν από τη σύγκρουση. Το ημερήσιο κόστος ναύλωσης ενός VLCC στη διαδρομή Μέση Ανατολή–Κίνα έχει περιοριστεί περίπου στο 1 εκατ. δολάρια, από περισσότερα από 1,4 εκατ. δολάρια τον Οκτώβριο.

Παρά τη μείωση, παραμένει περίπου πενταπλάσιο από τα 200.000 δολάρια ημερησίως που καταγράφονταν πριν από τον πόλεμο. Η σύγκριση υπογραμμίζει ότι η ομαλοποίηση δεν έχει ολοκληρωθεί.

Οι ναύλοι αποτυπώνουν τις συνθήκες διαθεσιμότητας πλοίων και μεταφοράς φορτίων, ενώ επηρεάζονται και από την ασφάλεια των διαδρομών. Η αποκλιμάκωσή τους λειτουργεί ως ένδειξη υποχώρησης της έντασης, όχι ως απόδειξη εξάλειψης του κινδύνου.

Μια νέα στρατιωτική κλιμάκωση που θα επηρέαζε παραγωγικές μονάδες, εξαγωγικές εγκαταστάσεις ή κρίσιμα περάσματα θα μπορούσε να επαναφέρει γρήγορα το γεωπολιτικό ασφάλιστρο.

Η σημερινή υποχώρησή του αντανακλά προσδοκίες για τις επόμενες εξελίξεις. Εάν αυτές διαψευστούν, η ανατιμολόγηση μπορεί να είναι γρήγορη, καθώς οι ίδιες εμπορικές διαδρομές εξυπηρετούν κρίσιμες ροές αργού και LNG. Για την Ευρώπη, το ενδεχόμενο αυτό συμπίπτει με μια περίοδο κατά την οποία οι αποθήκες ήδη χρησιμοποιούνται και οι ανάγκες θέρμανσης αυξάνονται, περιορίζοντας τη δυνατότητα απορρόφησης ενός νέου αιφνίδιου σοκ.

Χαμηλότερα και ο άνθρακας

Η υποχώρηση των ανησυχιών για την ενεργειακή επάρκεια επηρεάζει επίσης τα εναλλακτικά καύσιμα. Οι ευρωπαϊκές τιμές αναφοράς του θερμικού άνθρακα έχουν μειωθεί περίπου κατά 10 δολάρια ανά τόνο, από τα 146 δολάρια πριν από τις αμερικανικές εκλογές.

Στην αγορά του αυστραλιανού Newcastle, τα συμβόλαια έχουν υποχωρήσει από 150 σε 145 δολάρια ανά τόνο, ακολουθώντας τη γενικότερη εξασθένηση των πιέσεων στις διεθνείς ενεργειακές αγορές.