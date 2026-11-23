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Σε ένα εργοστάσιο παραγωγής χάλυβα στη Γερμανία, υπάρχουν πλέον ολοένα περισσότερες ώρες κατά τις οποίες το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας καθιστά ασύμφορη τη λειτουργία της μονάδας.

Ο διευθυντής του εργοστασίου, Ούβε Ράινεκε, λαμβάνει δύο μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου καθημερινά με τις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος για την επόμενη ημέρα. Με βάση αυτά αποφασίζει, σχεδόν ώρα με την ώρα, πότε η μονάδα μπορεί να λειτουργήσει χωρίς να επιβαρύνεται με υπερβολικό ενεργειακό κόστος.

Η εκτόξευση των τιμών έχει αναγκάσει επανειλημμένα το εργοστάσιο, που ανήκει στον ιταλικό όμιλο Feralpi, να διακόψει την παραγωγή του μέσα στο φθινόπωρο, παρά το γεγονός ότι διαθέτει παραγγελίες προς εκτέλεση.

Η κατάσταση αυτή αποτυπώνει μια ανησυχητική πραγματικότητα: η Ευρώπη βρίσκεται ήδη αντιμέτωπη με τη δεύτερη μεγάλη ενεργειακή κρίση μέσα σε λιγότερο από πέντε χρόνια, όπως επισημαίνει το Bloomberg, με τις πιέσεις να είναι πλέον εμφανείς στις αγορές χονδρικής ηλεκτρικής ενέργειας.

Τα συμβόλαια ηλεκτρικής ενέργειας για καθέναν από τους επόμενους τρεις μήνες διαπραγματεύονται κοντά στα 200 ευρώ ανά μεγαβατώρα, περίπου στο διπλάσιο των περσινών χειμερινών επιπέδων.

Βασική αιτία είναι και πάλι η εκτόξευση των τιμών του φυσικού αερίου.

Οι συνέπειες, ωστόσο, ξεπερνούν κατά πολύ τα όρια ενός γερμανικού χαλυβουργείου. Το επίμονα υψηλό κόστος ηλεκτρικής ενέργειας απειλεί τη βιομηχανική παραγωγή σε ολόκληρη την Ευρώπη, ενδέχεται να ενισχύσει τις πληθωριστικές πιέσεις και, σταδιακά, να μεταφερθεί στους λογαριασμούς των νοικοκυριών.

Παράλληλα, δημιουργεί τον κίνδυνο περαιτέρω υποχώρησης της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας, η οποία μέχρι στιγμής έχει επιδείξει αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα απέναντι στο τελευταίο ενεργειακό σοκ.

Η βιομηχανία αντιμέτωπη με το αυξανόμενο κόστος ρεύματος

Πολλές ενεργοβόρες βιομηχανίες προμηθεύονται σημαντικό μέρος της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνουν από την αγορά άμεσης παράδοσης (spot market), με αποτέλεσμα να επηρεάζονται αμέσως από τις αυξήσεις των τιμών.

Σε αυτή την κατηγορία ανήκει και η μονάδα της Feralpi, η οποία χρησιμοποιεί ηλεκτρική ενέργεια για τη λειτουργία του κλιβάνου της και αγοράζει μεγάλο μέρος των απαιτούμενων ποσοτήτων λίγο πριν από την παράδοση.

«Η σημερινή αύξηση των τιμών είναι σημαντικά πιο απότομη από εκείνη που παρατηρούσαμε από το καλοκαίρι και αυτό μας δημιουργεί τεράστιες δυσκολίες», ανέφερε ο Ράινεκε.

Οι τιμές χονδρικής είναι εκείνες που πληρώνουν οι εταιρείες ηλεκτρικής ενέργειας και οι βιομηχανικοί καταναλωτές όταν προμηθεύονται ρεύμα από την αγορά.

Τα σχετικά συμβόλαια μπορούν να αφορούν στην παράδοση ηλεκτρικής ενέργειας την επόμενη ημέρα, αλλά και αρκετούς μήνες ή ακόμη και χρόνια αργότερα. Με αυτόν τον τρόπο, ορισμένοι αγοραστές έχουν τη δυνατότητα να κλειδώνουν εκ των προτέρων τις τιμές και να περιορίζουν την έκθεσή τους στις βραχυπρόθεσμες διακυμάνσεις.

Οι τιμές επόμενης ημέρας αποτυπώνουν το άμεσο κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας και επηρεάζονται από παράγοντες όπως οι καιρικές συνθήκες, η παραγωγή από ανανεώσιμες πηγές και η ζήτηση.

Αντίθετα, τα συμβόλαια μεγαλύτερης διάρκειας ενσωματώνουν και τις προσδοκίες για το κόστος των καυσίμων, την οικονομική δραστηριότητα και τη διαθεσιμότητα των μονάδων ηλεκτροπαραγωγής.

Το φυσικό αέριο έχει τριπλασιαστεί μέσα σε έναν χρόνο

Οι ευρωπαϊκές τιμές φυσικού αερίου έχουν τριπλασιαστεί σε σχέση με έναν χρόνο νωρίτερα, καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή έχει περιορίσει την παγκόσμια προσφορά και έχει εντείνει τον ανταγωνισμό με την Ασία για την εξασφάλιση ενεργειακών φορτίων.

Η άνοδος του φυσικού αερίου μεταφέρεται άμεσα και στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς οι μονάδες παραγωγής που χρησιμοποιούν αέριο συχνά καθορίζουν την οριακή τιμή χονδρικής, όταν οι φθηνότερες πηγές δεν επαρκούν για να καλύψουν τη ζήτηση.

Παρότι οι σημερινές τιμές παραμένουν αρκετά χαμηλότερες από τα ακραία επίπεδα που καταγράφηκαν κατά την ενεργειακή κρίση του 2022, όταν η Ευρώπη προσπαθούσε να αντικαταστήσει το ρωσικό φυσικό αέριο, η ανησυχία αυτή τη φορά είναι διαφορετική.

Ο μεγαλύτερος κίνδυνος δεν είναι τόσο μια πρόσκαιρη εκτίναξη των τιμών, όσο η διατήρησή τους σε υψηλά επίπεδα καθ’ όλη τη διάρκεια του χειμώνα.

Αυξήσεις στους λογαριασμούς – Παρεμβάσεις από Γερμανία και Πολωνία

Μέρος των επιπτώσεων παραμένει προς το παρόν λιγότερο ορατό.

Δεκάδες εκατομμύρια ευρωπαϊκά νοικοκυριά προστατεύονται από συμβόλαια σταθερής τιμής ή ρυθμιζόμενα τιμολόγια, ενώ πολλές μεγάλες βιομηχανίες έχουν εξασφαλίσει την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας μήνες ή και χρόνια νωρίτερα.

Ωστόσο, η προστασία αυτή έχει ημερομηνία λήξης, καθώς οι παρατεταμένα υψηλές τιμές θα μεταφερθούν σταδιακά στους καταναλωτές όταν ανανεωθούν τα υφιστάμενα συμβόλαια.

Οι πρώτες επιπτώσεις έχουν ήδη αρχίσει να γίνονται αισθητές.

Ορισμένοι προμηθευτές έχουν ανακοινώσει αυξήσεις για το 2027, μεταξύ των οποίων και η γερμανική EnBW, που θα αυξήσει κατά 3,3% τα οικιακά τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας από τον Ιανουάριο.

Παράλληλα, ο κυβερνητικός συνασπισμός της Γερμανίας συμφώνησε αυτή την εβδομάδα να προχωρήσει σε μείωση του φόρου ηλεκτρικής ενέργειας το επόμενο έτος, προκειμένου να περιορίσει τις επιβαρύνσεις.

Στη γειτονική Πολωνία, ο πρωθυπουργός, Ντόναλντ Τουσκ, ανακοίνωσ ότι η χώρα σχεδιάζει μέτρα για την προστασία των καταναλωτών από τις υψηλές τιμές.

Φόβοι για εκτίναξη στα 300 ευρώ ανά μεγαβατώρα

Οι πιέσεις ενδέχεται να ενταθούν σημαντικά όσο η Ευρώπη εισέρχεται βαθύτερα στον χειμώνα.

Σύμφωνα με την BB Energy Trading, σε ένα δυσμενέστερο σενάριο, τα μηνιαία συμβόλαια ηλεκτρικής ενέργειας θα μπορούσαν να εκτιναχθούν στα 300 ευρώ ανά μεγαβατώρα, εφόσον οι τιμές του φυσικού αερίου συνεχίσουν να αυξάνονται και η Ευρώπη βρεθεί αντιμέτωπη με νέο κύμα ασυνήθιστα χαμηλών θερμοκρασιών.

Ακόμη και στα σημερινά επίπεδα, οι επιπτώσεις εξαπλώνονται σε ολοένα περισσότερες επιχειρήσεις.

Δύο γερμανικοί προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας, οι Grüüün και Stromee, διέκοψαν την παροχή ρεύματος στους πελάτες τους, επαναφέροντας μνήμες από την κρίση του 2022.

Τότε, δεκάδες μικρότερες εταιρείες προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου είχαν καταρρεύσει, καθώς δεν μπορούσαν να αντεπεξέλθουν στις πρωτοφανείς τιμές χονδρικής.

Οι επιπτώσεις δεν περιορίζονται στους προμηθευτές.

Στην Αυστρία, η εταιρεία ηλεκτρικής ενέργειας Verbund ανακοίνωσε ότι η μειωμένη υδροηλεκτρική παραγωγή την ανάγκασε να αγοράσει ακριβό ρεύμα από την αγορά spot, με αποτέλεσμα να επιβαρυνθούν τα κέρδη της κατά 120 εκατ. ευρώ στο πρώτο εννεάμηνο του έτους.

Αντίστοιχα, η ισπανική εταιρεία παραγωγής ανοξείδωτου χάλυβα Acerinox ανέφερε ότι το αυξημένο ενεργειακό κόστος επιβάρυνε τις ευρωπαϊκές της δραστηριότητες κατά 16 εκατ. ευρώ το τελευταίο τρίμηνο.

Σύμφωνα με την οικονομική της έκθεση, οι μακροπρόθεσμες συμφωνίες προμήθειας κάλυπταν μόλις το μισό περίπου των αναγκών της σε ηλεκτρική ενέργεια.

Όταν συμφέρει περισσότερο να πουλάς ρεύμα παρά να παράγεις προϊόντα

Η Feralpi δεν έχει προχωρήσει σε εκτεταμένη αντιστάθμιση του κινδύνου από τις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος, καθώς πολλοί πελάτες της υποβάλλουν παραγγελίες με σχετικά μικρό χρονικό περιθώριο.

Σύμφωνα με τον Τιμοτέ ντε Ρανκούρ, επικεφαλής της συμβουλευτικής εταιρείας Royale Energy Solutions με έδρα το Παρίσι, οι επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν επαρκή κάλυψη έναντι των μεταβολών των τιμών κινδυνεύουν να λειτουργούν με ζημίες.

Αυτό μπορεί να τις αναγκάσει να εξετάσουν τουλάχιστον μερική διακοπή της παραγωγής τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα.

Σε περιόδους ακραίων τιμών, μάλιστα, η ηλεκτρική ενέργεια μπορεί να αποκτήσει μεγαλύτερη οικονομική αξία για ορισμένες βιομηχανίες από τα ίδια τα προϊόντα που παράγουν χρησιμοποιώντας την.

Όπως εξηγεί ο ντε Ρανκούρ, επιχειρήσεις που έχουν εξασφαλίσει ηλεκτρική ενέργεια σε πολύ χαμηλότερες τιμές επιλέγουν να μεταπωλούν στην αγορά μέρος των ποσοτήτων που έχουν ήδη κατοχυρώσει, αντί να τις χρησιμοποιούν για να διατηρούν σε λειτουργία τα εργοστάσιά τους.

Οι ανανεώσιμες πηγές και ο κίνδυνος της χειμερινής άπνοιας

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έχουν μέχρι στιγμής συμβάλει στον περιορισμό των επιπτώσεων από την άνοδο του ενεργειακού κόστους.

Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και στις αρχές του φθινοπώρου, η παραγωγή ηλιακής ενέργειας σε επίπεδα ρεκόρ συνέπεσε με σχετικά χαμηλή ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας, συγκρατώντας τις πιέσεις στις τιμές.

Ωστόσο, καθώς η ηλιακή παραγωγή μειώνεται και η κατανάλωση αυξάνεται τον χειμώνα, η Ευρώπη εξαρτάται περισσότερο από την αιολική ενέργεια.

Πρόκειται για μια πηγή ηλεκτροπαραγωγής με μεγαλύτερη μεταβλητότητα, καθώς η παραγωγή της μπορεί να περιοριστεί απότομα κατά τη διάρκεια παρατεταμένων περιόδων άπνοιας.

Ο αυξανόμενος χειμερινός κίνδυνος ωθεί τις κυβερνήσεις στην προετοιμασία πρόσθετων εφεδρειών.

Σύμφωνα με σχέδιο νόμου που περιήλθε στην κατοχή του Bloomberg, η Γερμανία προετοιμάζεται να επαναφέρει σε λειτουργία μονάδες ηλεκτροπαραγωγής με άνθρακα και πετρέλαιο, οι οποίες σήμερα διατηρούνται σε εφεδρεία, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης στην προμήθεια φυσικού αερίου κατά τη διάρκεια του χειμώνα.

Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας επόμενης ημέρας στη Γερμανία ξεπέρασαν τα 300 ευρώ ανά μεγαβατώρα τρεις φορές τις τελευταίες δύο εβδομάδες, ενώ σε ορισμένα δεκαπεντάλεπτα διαστήματα υπερέβησαν ακόμη και τα 600 ευρώ.

Οι ακραίες αυτές διακυμάνσεις συνδέονται με το φαινόμενο Dunkelflaute, δηλαδή τις περιόδους κατά τις οποίες επικρατούν ταυτόχρονα άπνοια και έντονη συννεφιά, περιορίζοντας την παραγωγή τόσο από αιολικά όσο και από φωτοβολταϊκά συστήματα.

Ανάλογες εκτινάξεις των τιμών έχουν παρατηρηθεί και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, καθώς και στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Βρετανία: Αναμένεται αύξηση 26% στους λογαριασμούς ρεύματος

Για τα νοικοκυριά, η άνοδος των τιμών χονδρικής συνήθως μεταφέρεται στους λογαριασμούς με χρονική καθυστέρηση, εξαιτίας των συμβολαίων σταθερής τιμής, των στρατηγικών αντιστάθμισης κινδύνου των προμηθευτών, των ρυθμιζόμενων τιμολογίων και των κυβερνητικών μέτρων προστασίας.

Καθώς οι μηχανισμοί αυτοί διαφέρουν σημαντικά μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών, οι καταναλωτές δεν θα αισθανθούν τις επιπτώσεις με τον ίδιο ρυθμό.

Στη Βρετανία, το ανώτατο όριο των ενεργειακών χρεώσεων αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά τον Ιανουάριο.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις της Cornwall Insight, ο μέσος ετήσιος λογαριασμός ενέργειας θα μπορούσε να εκτιναχθεί κατά 26%, στις 2.166 στερλίνες, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη αύξηση από το 2022.

Στη Γερμανία, η μέση τιμή των δέκα φθηνότερων προγραμμάτων ηλεκτρικής ενέργειας έχει αυξηθεί περίπου 33% από την περίοδο πριν από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν, φτάνοντας τα 34,6 λεπτά του ευρώ ανά κιλοβατώρα, σύμφωνα με την ιστοσελίδα σύγκρισης τιμών Verivox.

«Αναμένουμε περαιτέρω αυξήσεις τιμών», προειδοποίησε ο ειδικός σε θέματα ενέργειας της εταιρείας, Τόρστεν Στορκ.