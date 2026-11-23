Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Ισχυρή άνοδο καταγράφουν οι τιμές του φυσικού αερίου στην Ευρώπη, καθώς οι νέες προβλέψεις για παρατεταμένο κύμα ψύχους ενισχύουν τις ανησυχίες για την επάρκεια των αποθεμάτων, τα οποία βρίσκονται ήδη σε χαμηλά επίπεδα εξαιτίας των διαταραχών στις εξαγωγές που έχει προκαλέσει ο πόλεμος μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Σύμφωνα με το Bloomberg, τα ευρωπαϊκά συμβόλαια αναφοράς εκτινάχθηκαν τη Δευτέρα έως και 8,6%, στα 96,075 ευρώ ανά μεγαβατώρα (105,54 δολάρια), καταγράφοντας τη μεγαλύτερη ενδοσυνεδριακή άνοδο εδώ και περισσότερο από μία εβδομάδα. Η αγορά οδεύει προς την τρίτη διαδοχική συνεδρίαση κερδών, την ώρα που τα ευρωπαϊκά αποθέματα φυσικού αερίου παραμένουν σημαντικά χαμηλότερα από τον εποχικό μέσο όρο, λίγο πριν από την περίοδο κορύφωσης της χειμερινής ζήτησης.

Μέχρι την Παρασκευή, οι μετεωρολογικές προβλέψεις έδειχναν ένα σύντομο κύμα ψύχους εντός της εβδομάδας, το οποίο θα ακολουθούσε επιστροφή των θερμοκρασιών σε επίπεδα υψηλότερα από τα κανονικά. Ωστόσο, τα νεότερα προγνωστικά μοντέλα ανατρέπουν πλήρως την εικόνα, καθώς πλέον προβλέπουν ότι οι χαμηλές θερμοκρασίες στη βορειοδυτική Ευρώπη θα διατηρηθούν έως τις αρχές Δεκεμβρίου.

Έως 8 βαθμούς κάτω από τα κανονικά επίπεδα

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Atmospheric G2, οι θερμοκρασίες στη βορειοδυτική Ευρώπη αναμένεται να κινηθούν αυτή την εβδομάδα 3 έως 5 βαθμούς Κελσίου χαμηλότερα από τον μέσο όρο της τελευταίας 30ετίας. Στις αρχές Δεκεμβρίου, μάλιστα, η απόκλιση ενδέχεται να διευρυνθεί στους 5 έως 8 βαθμούς Κελσίου.

Παράλληλα, η MetDesk προειδοποιεί για το ενδεχόμενο εξασθένησης των ανέμων στη Γερμανία, τη Δανία και την Ολλανδία από τις αρχές έως τα μέσα της εβδομάδας. Μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να περιορίσει την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικά πάρκα, αυξάνοντας περαιτέρω την ανάγκη αξιοποίησης του φυσικού αερίου για ηλεκτροπαραγωγή.

Οι εντάσεις στη Μέση Ανατολή διατηρούν την πίεση στο LNG

Την ίδια στιγμή, η πρόσφατη κλιμάκωση των συγκρούσεων χαμηλής έντασης στη Μέση Ανατολή περιορίζει τις προσδοκίες για άμεση αποκατάσταση των διαταραχών στον ενεργειακό εφοδιασμό.

Παρότι έχει καταγραφεί ανάκαμψη των εξαγωγών αργού πετρελαίου από τον Περσικό Κόλπο, οι ροές υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν περιορισμούς, διατηρώντας την παγκόσμια αγορά σε συνθήκες στενότητας προσφοράς.

Πρόσθετη πίεση ενδέχεται να προκύψει από την Ασία, όπου οι χαμηλότερες θερμοκρασίες μπορούν να εντείνουν τον ανταγωνισμό με την Ευρώπη για την εξασφάλιση διαθέσιμων φορτίων LNG.

Ειδικότερα, η Ιαπωνία, η Νότια Κορέα, καθώς και περιοχές της ανατολικής και νότιας Κίνας, αναμένεται να αντιμετωπίσουν θερμοκρασίες χαμηλότερες από τα συνηθισμένα επίπεδα αυτή την εβδομάδα. Ωστόσο, σύμφωνα με τις προβλέψεις, από τα μέσα της εβδομάδας έως τις αρχές Δεκεμβρίου ο υδράργυρος αναμένεται να κινηθεί εκ νέου πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα.