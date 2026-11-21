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Με διαφορετικές ταχύτητες κινείται το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη, καθώς, παρά τη μικρή αποκλιμάκωση των τιμών σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι αποκλίσεις μεταξύ των κρατών-μελών εξακολουθούν να είναι ιδιαίτερα μεγάλες.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Eurostat, οι τιμές ηλεκτρικού ρεύματος για τα νοικοκυριά στην Ε.Ε. μειώθηκαν κατά 1,6% το πρώτο εξάμηνο του 2026, σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025.

Η βελτίωση, ωστόσο, δεν είναι ομοιόμορφη. Σε ορισμένες χώρες οι καταναλωτές απολαμβάνουν σημαντικά χαμηλότερες χρεώσεις, ενώ σε άλλες το ηλεκτρικό ρεύμα εξακολουθεί να αποτελεί σοβαρή επιβάρυνση για τον οικογενειακό προϋπολογισμό.

Είναι χαρακτηριστικό ότι οι καταναλωτές στην Ιρλανδία πληρώνουν περισσότερο από τριπλάσια τιμή σε σχέση με εκείνους στην Ουγγαρία, αποτυπώνοντας το μεγάλο χάσμα που χωρίζει τις ευρωπαϊκές αγορές.

Παράλληλα, η άνοδος των τιμών που καταγράφηκε σε αρκετές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες τον Οκτώβριο προκαλεί ανησυχίες για νέες επιβαρύνσεις στους λογαριασμούς στις αρχές του 2027.

Πρόσθετη πηγή αβεβαιότητας αποτελεί ο πόλεμος στο Ιράν, ο οποίος ασκεί ανοδικές πιέσεις στις τιμές του φυσικού αερίου στη χονδρεμπορική αγορά, δημιουργώντας νέους κινδύνους για το κόστος ηλεκτροπαραγωγής.

Πού βρίσκεται το ακριβότερο και πού το φθηνότερο ρεύμα

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Eurostat που παρουσιάζει το Euronews, η μέση τιμή ηλεκτρικής ενέργειας για τα ευρωπαϊκά νοικοκυριά, συμπεριλαμβανομένων των φόρων, διαμορφώθηκε το πρώτο εξάμηνο του 2026 στα 28,3 ευρώ ανά 100 κιλοβατώρες (kWh).

Οι αποκλίσεις είναι εντυπωσιακές, καθώς μεταξύ 38 ευρωπαϊκών χωρών οι τιμές κυμαίνονται από 6,6 ευρώ ανά 100 kWh στην Τουρκία έως 38,7 ευρώ στην Ιρλανδία.

Ειδικά εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη χαμηλότερη τιμή καταγράφει η Ουγγαρία, με 11,4 ευρώ ανά 100 kWh.

Στην κορυφή της κατάταξης βρίσκεται η Ιρλανδία, ενώ ακολουθούν η Γερμανία και το Βέλγιο, με τιμές σημαντικά υψηλότερες από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Χώρα Ευρώ ανά 100 kWh Ιρλανδία 38,7 € Γερμανία 36,2 € Βέλγιο 35,8 € Αυστρία 32,6 € Ιταλία 31,4 € Σουηδία 30,6 € Μέσος όρος Ε.Ε. 28,3 € Ισπανία 25,1 € Γαλλία 24,9 € Ουγγαρία 11,4 € Τουρκία 6,6 €

Τιμές ηλεκτρικού ρεύματος για νοικοκυριά, με φόρους, το πρώτο εξάμηνο του 2026. Η Τουρκία περιλαμβάνεται για σύγκριση, αλλά δεν είναι κράτος-μέλος της Ε.Ε.Αξιοσημείωτο είναι ότι η Γαλλία και η Ισπανία, δύο από τις μεγαλύτερες οικονομίες της Ευρωζώνης, διατηρούν τιμές κάτω από τον μέσο όρο της Ε.Ε., στα 24,9 και 25,1 ευρώ αντίστοιχα.

Αντίθετα, η Γερμανία κατατάσσεται μεταξύ των ακριβότερων αγορών, με το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας να φτάνει τα 36,2 ευρώ ανά 100 κιλοβατώρες.

Η μεγάλη ανατροπή όταν υπολογίζεται η αγοραστική δύναμη

Η κατάταξη αλλάζει ουσιαστικά όταν οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος εξετάζονται σε σχέση με την αγοραστική δύναμη των καταναλωτών.

Για αυτή τη σύγκριση χρησιμοποιείται η μονάδα αγοραστικής δύναμης (PPS), η οποία επιτρέπει να ληφθούν υπόψη οι διαφορές στο γενικό επίπεδο τιμών μεταξύ των χωρών.

Με αυτό το κριτήριο, η Ρουμανία αναδεικνύεται στην ακριβότερη ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, με 46,9 PPS ανά 100 κιλοβατώρες.

Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Πολωνία, με 41,1 PPS, και ακολουθεί η Τσεχία με 34,3 PPS. Η Ιρλανδία και η Ιταλία μοιράζονται την τέταρτη θέση, με 32,8 PPS.

Στον αντίποδα, τις χαμηλότερες τιμές σε όρους αγοραστικής δύναμης καταγράφουν η Ισλανδία με 12,6 PPS, η Τουρκία με 13,5 PPS, η Μάλτα με 13,8 PPS, η Ουγγαρία με 14,7 PPS και η Νορβηγία με 15 PPS.

Μεταξύ των τεσσάρων μεγαλύτερων οικονομιών της Ε.Ε., η Ιταλία εμφανίζει τη μεγαλύτερη επιβάρυνση, με 32,8 PPS, ακολουθούμενη από τη Γερμανία με 32,4 PPS.

Η Ισπανία κινείται κοντά στον ευρωπαϊκό μέσο όρο, στα 28 PPS, ενώ η Γαλλία εμφανίζει αισθητά χαμηλότερη τιμή, στα 23,3 PPS.

Ο μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαμορφώνεται στα 28,4 PPS ανά 100 kWh.

Τα δεδομένα αναδεικνύουν ότι μια χώρα με σχετικά χαμηλότερες ονομαστικές τιμές ηλεκτρικής ενέργειας δεν προσφέρει απαραίτητα και μικρότερη οικονομική επιβάρυνση στους καταναλωτές της, όταν συνυπολογίζονται οι διαφορές στην αγοραστική δύναμη.

Οι μεγαλύτερες αυξήσεις και μειώσεις μέσα σε έξι μήνες

Η πορεία των τιμών παρουσιάζει σημαντικές αποκλίσεις και σε σύγκριση με το δεύτερο εξάμηνο του 2025.

Στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας για τα νοικοκυριά υποχώρησαν κατά 2,2% σε εξαμηνιαία βάση.

Ωστόσο, αρκετές χώρες κινήθηκαν αντίθετα προς τη γενική τάση.

Η μεγαλύτερη αύξηση σημειώθηκε στη Φινλανδία, όπου οι τιμές ενισχύθηκαν κατά 19,5%. Ακολούθησαν η Τουρκία με 11,2%, η Πολωνία και η Λιθουανία με 10,6%, καθώς και η Σουηδία με 10,4%.

Αντίθετα, η Δανία κατέγραψε τη μεγαλύτερη μείωση, κατά 28,2%, ενώ στο Λουξεμβούργο οι τιμές υποχώρησαν κατά 24,1%.

Μεταξύ των μεγάλων ευρωπαϊκών οικονομιών, η Ιταλία αποτέλεσε εξαίρεση στην αποκλιμάκωση, καθώς εμφάνισε αύξηση 5,9%.

Στη Γερμανία οι τιμές μειώθηκαν κατά 6,5%, στην Ισπανία κατά 6% και στη Γαλλία κατά 3%.

Ρουμανία: Εκτίναξη σχεδόν 52% σε έναν χρόνο

Ακόμη εντονότερες είναι οι αποκλίσεις όταν εξετάζεται η ετήσια μεταβολή των τιμών, δηλαδή η σύγκριση του πρώτου εξαμήνου του 2026 με την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Η Ρουμανία καταγράφει τη μεγαλύτερη αύξηση, με άλμα 51,9%, γεγονός που εξηγεί και την ιδιαίτερα υψηλή θέση της στην κατάταξη των τιμών με βάση την αγοραστική δύναμη.

Ακολουθούν η Τουρκία, με αύξηση 35%, η Ιρλανδία με 19,8% και η Φινλανδία με 18,4%.

Στον αντίποδα, και οι τέσσερις μεγαλύτερες οικονομίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατέγραψαν μειώσεις σε ετήσια βάση.

Η μεγαλύτερη υποχώρηση σημειώθηκε στη Γαλλία, κατά 7%, ενώ ακολούθησαν η Γερμανία με 5,7%, η Ιταλία με 4,5% και η Ισπανία με 3,9%.

Η συνολική εικόνα επιβεβαιώνει ότι η αποκλιμάκωση των μέσων ευρωπαϊκών τιμών δεν μεταφράζεται σε αντίστοιχη ελάφρυνση για όλα τα νοικοκυριά.

Οι μεγάλες διαφορές στις χρεώσεις, αλλά και στο πραγματικό βάρος που επωμίζονται οι καταναλωτές ανάλογα με την αγοραστική τους δύναμη, παραμένουν ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της ευρωπαϊκής ενεργειακής αγοράς.

Με τις νέες πιέσεις στις τιμές του φυσικού αερίου και την αβεβαιότητα που προκαλούν οι γεωπολιτικές εξελίξεις, το ζητούμενο πλέον είναι κατά πόσο η αποκλιμάκωση του πρώτου εξαμήνου θα διατηρηθεί ή θα δώσει τη θέση της σε νέες ανατιμήσεις κατά τους χειμερινούς μήνες.