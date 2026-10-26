Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Οι διεθνείς αγορές ενέργειας δεν αναμένεται να επιστρέψουν το 2027 στα επίπεδα που βρίσκονταν πριν από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν, προειδοποιεί ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (IEA), Φατίχ Μπιρόλ, προϊδεάζοντας για παρατεταμένες πιέσεις στις τιμές του πετρελαίου και των ενεργειακών προϊόντων.

Μιλώντας τη Δευτέρα στο συνέδριο Singapore International Energy Week, ο Μπιρόλ υπογράμμισε ότι δεν διακρίνει αξιόπιστη προοπτική επιστροφής στην προπολεμική κατάσταση μέσα στο επόμενο έτος, καλώντας κυβερνήσεις και επιχειρήσεις να θέσουν την ενεργειακή ασφάλεια σε πρώτη προτεραιότητα.

Ο πόλεμος στο Ιράν, που ξεκίνησε στα τέλη Φεβρουαρίου, ανέτρεψε τις προηγούμενες εκτιμήσεις για την πορεία της αγοράς, η οποία αναμενόταν να εμφανίσει πλεόνασμα προσφοράς μέσα στο 2026. Η σύγκρουση διατάραξε τις διεθνείς ενεργειακές ροές, ενισχύοντας τις τιμές του αργού πετρελαίου και των διυλισμένων προϊόντων.

«Δεν βλέπω κάποια αξιόπιστη προοπτική οι αγορές να επιστρέψουν το επόμενο έτος εκεί όπου βρίσκονταν πριν ξεκινήσει αυτός ο πόλεμος», ανέφερε ο επικεφαλής του IEA, επισημαίνοντας την ανάγκη προετοιμασίας για ένα περιβάλλον παρατεταμένης ενεργειακής αβεβαιότητας.

Πετρέλαιο κοντά στα 120 δολάρια το βαρέλι

Οι γεωπολιτικές εντάσεις έχουν οδηγήσει το Brent σε σημαντική άνοδο. Οι επιθέσεις των Χούθι στη Σαουδική Αραβία την Παρασκευή έφεραν τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent έως τα 117 δολάρια το βαρέλι, στο υψηλότερο επίπεδο σχεδόν έξι μηνών.

Σήμερα, οι τιμές υποχώρησαν, χωρίς ωστόσο να αντιστραφεί η μεγάλη άνοδος που έχει καταγραφεί από την έναρξη του πολέμου. Σύμφωνα με τον Μπιρόλ, οι τιμές του πετρελαίου θα κινούνται κοντά στα 120 δολάρια το βαρέλι, ενώ οι τιμές των πετρελαϊκών προϊόντων βρίσκονται σε ακόμη υψηλότερα επίπεδα.

Ο ίδιος απέφυγε να δώσει συγκεκριμένη πρόβλεψη για την πορεία των τιμών, προειδοποίησε όμως ότι το σημερινό επίπεδο δημιουργεί σημαντικές πιέσεις στα εμπορικά ελλείμματα πολλών χωρών. Αν και ορισμένες ευρωπαϊκές οικονομίες ενδέχεται να μπορούν να απορροφήσουν ευκολότερα το αυξημένο κόστος, οι επιπτώσεις για πολλές άλλες χώρες είναι ήδη σημαντικές.

Ανησυχία για την Ευρώπη ενόψει του χειμώνα

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί και η επάρκεια πετρελαϊκών προϊόντων κατά τη χειμερινή περίοδο, καθώς αρκετά διυλιστήρια αναμένεται να εισέλθουν σε περιόδους συντήρησης. Ο Birol στάθηκε ειδικότερα στη ζήτηση για ντίζελ, το οποίο χρησιμοποιείται και για θέρμανση σε ορισμένες δυτικές χώρες.

Η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με έναν δύσκολο χειμώνα, καθώς οι χώρες της έχουν περιορίσει τις εισαγωγές φυσικού αερίου από τη Ρωσία. Ο πόλεμος στο Ιράν επιβαρύνει περαιτέρω την κατάσταση, περιορίζοντας τις εξαγωγές φυσικού αερίου από το Κατάρ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Οι διαταραχές αυτές εντείνουν τους κινδύνους για την ενεργειακή επάρκεια και διατηρούν την αβεβαιότητα γύρω από το κόστος προμήθειας φυσικού αερίου και πετρελαϊκών προϊόντων τους επόμενους μήνες.

Επιστροφή της πυρηνικής ενέργειας στο προσκήνιο

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, ο επικεφαλής του IEA εκτιμά ότι η πυρηνική ενέργεια θα επιστρέψει δυναμικά στο προσκήνιο, καθώς οι κυβερνήσεις αναζητούν τρόπους να ενισχύσουν την ενεργειακή ασφάλεια και να περιορίσουν την έκθεσή τους στις διεθνείς αναταράξεις.

Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα του Οργανισμού, βρίσκονται υπό κατασκευή πυρηνικοί σταθμοί συνολικής ισχύος 90 γιγαβάτ, το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τεσσάρων δεκαετιών.

Η εξέλιξη αυτή υπογραμμίζει ότι η ενεργειακή κρίση δεν επηρεάζει μόνο τις βραχυπρόθεσμες τιμές, αλλά ενδέχεται να επιταχύνει και τις μακροπρόθεσμες αλλαγές στο ενεργειακό μείγμα των οικονομιών, με μεγαλύτερη έμφαση στην ασφάλεια εφοδιασμού και στη διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας.