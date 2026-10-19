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Ένα επικίνδυνο στοίχημα εξελίσσεται στην αμερικανική αγορά φυσικού αερίου, όπου οι επενδυτές προεξοφλούν έναν σχετικά ήπιο χειμώνα και χαμηλότερες τιμές, την ώρα που οι μετεωρολογικές προβλέψεις αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας αιφνίδιας ανατροπής. Στο επίκεντρο βρίσκεται το ισχυρό φαινόμενο El Niño, το οποίο συνδέεται με υψηλότερες μέσες θερμοκρασίες, χωρίς όμως να αποκλείει ακραίες εισβολές ψυχρών αέριων μαζών.

Αυτή ακριβώς η αντίφαση δημιουργεί έναν σημαντικό κίνδυνο για την ενεργειακή αγορά. Ένας θερμότερος από το συνηθισμένο χειμώνας μπορεί να περιορίσει τη ζήτηση θέρμανσης, αλλά λίγες ημέρες αρκτικού ψύχους αρκούν για να εκτοξεύσουν την κατανάλωση και να διαταράξουν την παραγωγή, προκαλώντας απότομες αυξήσεις στις τιμές.

Η αβεβαιότητα γίνεται μεγαλύτερη από τον Ιανουάριο του 2027, περίοδο κατά την οποία εκτιμάται ότι αυξάνεται η πιθανότητα έντονων ψυχρών επεισοδίων. Το El Niño, παρά τη γενικότερη επίδρασή του στις θερμοκρασίες, μπορεί να συνοδευτεί από συχνότερες μετακινήσεις αρκτικών αέριων μαζών προς τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Τα στοιχήματα των επενδυτών και ο κίνδυνος ανατροπής

Η προσδοκία για μειωμένη κατανάλωση αποτυπώνεται ήδη στις θέσεις των μεγάλων επενδυτικών κεφαλαίων. Στις 9 Οκτωβρίου, οι διαχειριστές διατηρούσαν καθαρές αρνητικές θέσεις άνω των 140.000 συμβολαίων σε επτά βασικές αγορές φυσικού αερίου των ΗΠΑ.

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη τέτοια τοποθέτηση από τον Μάρτιο του 2020, όταν η πανδημία προκάλεσε πρωτοφανείς αναταράξεις στις ενεργειακές αγορές. Η μεταστροφή είναι ιδιαίτερα έντονη, καθώς στο 87% της προηγούμενης πενταετίας οι διαχειριστές κεφαλαίων διατηρούσαν καθαρές θετικές θέσεις.

Η ίδια τάση αντανακλάται και στα συμβόλαια παράδοσης Ιανουαρίου στο Henry Hub, τα οποία διαπραγματεύονται περίπου 10% χαμηλότερα σε σχέση με το προηγούμενο φθινόπωρο.

Ωστόσο, η μεγάλη συγκέντρωση αρνητικών θέσεων μπορεί να ενισχύσει τη μεταβλητότητα. Εάν οι προβλέψεις μεταβληθούν προς έναν ψυχρότερο χειμώνα, οι επενδυτές ενδέχεται να σπεύσουν να κλείσουν τις θέσεις τους, δημιουργώντας πρόσθετη αγοραστική πίεση και επιταχύνοντας την άνοδο των τιμών.

Το προηγούμενο του παγετού και οι κίνδυνοι για την παραγωγή

Οι συνέπειες ενός τέτοιου σεναρίου έγιναν εμφανείς τον Ιανουάριο του 2026, όταν ισχυρός παγετός έπληξε τις ΗΠΑ, περιορίζοντας περίπου κατά 10% την εγχώρια παραγωγή φυσικού αερίου, ενώ ταυτόχρονα η ζήτηση αυξήθηκε κατά 20%.

Ο συνδυασμός μειωμένης προσφοράς και αυξημένης κατανάλωσης οδήγησε τις τιμές άμεσης φυσικής παράδοσης στο Henry Hub σε ιστορικό υψηλό, αναδεικνύοντας την ευπάθεια του ενεργειακού συστήματος σε ακραίες καιρικές συνθήκες.

Το πρόβλημα δεν περιορίζεται στις αυξημένες ανάγκες θέρμανσης. Σε συνθήκες πολύ χαμηλών θερμοκρασιών, το νερό που υπάρχει στις εγκαταστάσεις παραγωγής μπορεί να παγώσει, προκαλώντας διακοπές λειτουργίας γεωτρήσεων και απώλειες παραγωγικής δυναμικότητας.

Οι επιπτώσεις μεταφέρονται τελικά και στα νοικοκυριά. Για τη χειμερινή περίοδο Νοεμβρίου-Μαρτίου, η μέση δαπάνη θέρμανσης των αμερικανικών νοικοκυριών που χρησιμοποιούν φυσικό αέριο υπολογίζεται στα 640 δολάρια, μειωμένη κατά 9% σε ετήσια βάση.

Η εξέλιξη έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς το φυσικό αέριο αποτελεί το βασικό καύσιμο θέρμανσης για το 46% των νοικοκυριών στις ΗΠΑ. Μια ξαφνική αύξηση των τιμών θα μπορούσε να ανατρέψει τις προσδοκίες για χαμηλότερους ενεργειακούς λογαριασμούς.

Ακριβό diesel και LNG στενεύουν τα περιθώρια

Σε αντίθεση με προηγούμενες περιόδους, οι εναλλακτικές επιλογές σε περίπτωση ενεργειακής πίεσης εμφανίζονται περισσότερο περιορισμένες. Οι μονάδες ηλεκτροπαραγωγής που μπορούν να αντικαταστήσουν το φυσικό αέριο με πετρέλαιο βρίσκονται αντιμέτωπες με ιδιαίτερα υψηλές τιμές diesel, λόγω της περιορισμένης προσφοράς.

Παράλληλα, στη Νέα Αγγλία, όπου οι αγωγοί φυσικού αερίου συχνά φθάνουν στα όρια της δυναμικότητάς τους κατά τη διάρκεια έντονου ψύχους, οι εισαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) αποτελούν κρίσιμη εφεδρεία.

Ωστόσο, οι διεθνείς τιμές LNG βρίσκονται κοντά στα υψηλότερα επίπεδα από την έναρξη του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας, καθιστώντας ακριβότερη την κάλυψη έκτακτων αναγκών.

Η πρόβλεψη της φετινής χειμερινής περιόδου περιπλέκεται ακόμη περισσότερο από τον συνδυασμό ισχυρού El Niño, κλιματικής αλλαγής και ασυνήθιστα θερμών ωκεανών, που δημιουργεί συνθήκες με περιορισμένα ιστορικά προηγούμενα.

Για την αγορά φυσικού αερίου, επομένως, ο μεγαλύτερος κίνδυνος δεν είναι απαραίτητα ένας παρατεταμένος βαρύς χειμώνας. Είναι η πιθανότητα ενός σύντομου αλλά εξαιρετικά ισχυρού κύματος ψύχους, ικανού να περιορίσει την προσφορά, να αυξήσει κατακόρυφα τη ζήτηση και να ανατρέψει μέσα σε λίγες ημέρες τις επενδυτικές προσδοκίες.

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