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Πτωτικά κινήθηκαν οι τιμές του φυσικού αερίου στην Ευρώπη, καθώς οι δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με τις οποίες δεν θα χρειαστούν περαιτέρω επιθέσεις κατά του Ιράν, ενίσχυσαν τις προσδοκίες για αποκλιμάκωση της σύγκρουσης που έχει προκαλέσει σοβαρές αναταράξεις στο παγκόσμιο εμπόριο ενέργειας.

Τα ευρωπαϊκά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης υποχώρησαν για τρίτη διαδοχική συνεδρίαση, καταγράφοντας απώλειες που έφτασαν έως και το 4,3%, προτού περιορίσουν μέρος της πτώσης. Σε αρνητικό έδαφος κινήθηκαν και οι τιμές του πετρελαίου.

«Το Ιράν, από στρατιωτικής άποψης, έχει ουσιαστικά τελειώσει», δήλωσε ο Τραμπ το απόγευμα της Δευτέρας. «Απλώς διατηρούμε την κατάσταση ως έχει», πρόσθεσε.

Οι ελπίδες για πρόοδο στις ειρηνευτικές συνομιλίες και για σταδιακή αποκατάσταση των ενεργειακών προμηθειών από τη Μέση Ανατολή έχουν ενισχυθεί μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ.

Οι Δημοκρατικοί στο Κογκρέσο εξετάζουν το ενδεχόμενο να αξιοποιήσουν την προθεσμία της 11ης Δεκεμβρίου, οπότε ανακύπτει ο κίνδυνος αναστολής λειτουργίας της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, προκειμένου να ασκήσουν πιέσεις στον Τραμπ για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

Πτώση άνω του 20% τον Νοέμβριο

Έπειτα από την εκτίναξή τους τον προηγούμενο μήνα στα υψηλότερα επίπεδα από την ενεργειακή κρίση του 2022, οι ευρωπαϊκές τιμές φυσικού αερίου έχουν υποχωρήσει περισσότερο από 20% από τις αρχές Νοεμβρίου.

Ωστόσο, αναμένεται να παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα, εφόσον δεν αποκατασταθούν οι εξαγωγές από τη Μέση Ανατολή, η οποία πριν από τον πόλεμο αντιπροσώπευε περίπου το ένα πέμπτο των παγκόσμιων ροών υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG).

Η Ευρώπη παραμένει ιδιαίτερα ευάλωτη στις διακυμάνσεις των τιμών, καθώς τα αποθέματα φυσικού αερίου βρίσκονται σε ασυνήθιστα χαμηλά επίπεδα για την εποχή. Αυτό ενισχύει την εξάρτησή της από τις διεθνείς παραδόσεις LNG τους επόμενους μήνες.

Τις τελευταίες εβδομάδες, οι φορτώσεις LNG σε δεξαμενόπλοια από το Κατάρ έχουν αυξηθεί, γεγονός που υποδηλώνει ότι ο σημαντικός αυτός εξαγωγέας επιχειρεί να διοχετεύσει περισσότερα φορτία στην παγκόσμια αγορά, παρά τις συνεχιζόμενες διαταραχές στη ναυσιπλοΐα μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Συναγερμός για τα αποθέματα – Στο 59% η Γερμανία

Την ίδια στιγμή, το πρόσφατο κύμα ψύχους και η εξασθένηση των ανέμων σε ορισμένες περιοχές της Ευρώπης έχουν ασκήσει πρόσθετες πιέσεις στα διαθέσιμα αποθέματα φυσικού αερίου.

Οι απολήψεις από τις εγκαταστάσεις αποθήκευσης αυξήθηκαν σημαντικά τις τελευταίες ημέρες, με τη μέση πληρότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση να υποχωρεί στο 72%, έναντι 89% που αποτελεί τον εποχικό μέσο όρο της τελευταίας πενταετίας.

Ακόμη πιο ανησυχητική είναι η κατάσταση στη Γερμανία, όπου οι αποθηκευμένες ποσότητες αντιστοιχούν μόλις στο 59% της συνολικής χωρητικότητας.

Τα χαμηλά αποθέματα στη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης οδήγησαν τη γερμανική ένωση διαχειριστών αποθήκευσης φυσικού αερίου INES να προειδοποιήσει ότι δεν μπορεί να διασφαλιστεί πλήρως ο εφοδιασμός της χώρας κατά τη διάρκεια του χειμώνα, εάν επικρατήσουν εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες.

Προς το παρόν, οι προβλέψεις παραπέμπουν σε έναν ήπιο έως κανονικό χειμώνα στη Γερμανία. Ωστόσο, ορισμένοι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για το ενδεχόμενο νέων επεισοδίων έντονου ψύχους αργότερα μέσα στην περίοδο θέρμανσης.

Στο μεγαλύτερο μέρος της ευρωπαϊκής ηπείρου αναμένονται θερμοκρασίες υψηλότερες από τα εποχικά κανονικά επίπεδα την επόμενη εβδομάδα, εξέλιξη που θα μπορούσε να περιορίσει προσωρινά τις ανάγκες θέρμανσης.

Στην αγορά του Άμστερνταμ, τα ολλανδικά συμβόλαια φυσικού αερίου TTF παράδοσης επόμενου μήνα, που αποτελούν σημείο αναφοράς για την Ευρώπη, υποχωρούσαν κατά 1,2%, στα 81,50 ευρώ ανά μεγαβατώρα, στις 08:54 τοπική ώρα.