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Η διατάραξη των ενεργειακών ροών στη Μέση Ανατολή αναγκάζει το Κατάρ να αναζητήσει LNG εκτός της περιοχής, εξετάζοντας συμφωνίες με αμερικανικές εταιρείες για την προμήθεια υγροποιημένου φυσικού αερίου σε βάθος χρόνου.

Η κρατική QatarEnergy βρίσκεται σε συζητήσεις για την εξασφάλιση ποσοτήτων από υφιστάμενες αλλά και νέες μονάδες εξαγωγής LNG στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς ο πόλεμος με το Ιράν έχει περιορίσει δραστικά τη δυνατότητα της χώρας να εξυπηρετεί τους παραδοσιακούς πελάτες της.

Η εξέλιξη αποτελεί σημαντική αλλαγή για έναν από τους μεγαλύτερους παραγωγούς LNG παγκοσμίως. Είναι η πρώτη ένδειξη μετά την έναρξη της σύγκρουσης ότι το Κατάρ στρέφεται σε προμήθειες εκτός Μέσης Ανατολής, προκειμένου να ενισχύσει την ασφάλεια εφοδιασμού και να διατηρήσει τις παραδόσεις προς τους πελάτες του.

Μέχρι την έναρξη του πολέμου, το Κατάρ αντιστοιχούσε περίπου στο 20% της παγκόσμιας προσφοράς LNG. Ωστόσο, οι εξαγωγικές του δυνατότητες έχουν δεχθεί ισχυρό πλήγμα, καθώς η ναυσιπλοΐα μέσω των Στενών του Ορμούζ έχει καταστεί ιδιαίτερα επικίνδυνη.

Ζημιές στο Ras Laffan αλλάζουν τα σχέδια του Κατάρ

Η ενεργειακή ανατροπή έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία το Κατάρ είχε δρομολογήσει μια από τις μεγαλύτερες επενδυτικές επεκτάσεις στον κλάδο του LNG.

Πριν από την έναρξη του πολέμου, η χώρα προχωρούσε στον σχεδιασμό για σχεδόν διπλασιασμό της παραγωγικής δυναμικότητας του συγκροτήματος Ras Laffan έως το 2030. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη εγκατάσταση LNG στον κόσμο και βασικό πυλώνα της ενεργειακής ισχύος του Κατάρ.

Η κατάσταση άλλαξε μετά το ιρανικό πλήγμα που προκάλεσε ζημιές στις εγκαταστάσεις κατά τις πρώτες εβδομάδες της σύγκρουσης. Η πλήρης αποκατάσταση εκτιμάται ότι μπορεί να απαιτήσει τρία έως πέντε χρόνια, περιορίζοντας σημαντικά την ικανότητα του Κατάρ να βασιστεί αποκλειστικά στη δική του παραγωγή.

Η προοπτική μιας παρατεταμένης πολεμικής σύγκρουσης ενισχύει ακόμη περισσότερο την ανάγκη διαφοροποίησης. Το ενδεχόμενο ο πόλεμος να διαρκέσει για αρκετά ακόμη χρόνια δημιουργεί ένα περιβάλλον στο οποίο η διαθεσιμότητα LNG και η δυνατότητα ασφαλούς μεταφοράς του αποκτούν μεγαλύτερη στρατηγική σημασία.

Για το Κατάρ, επομένως, η λύση δεν αφορά μόνο την εξασφάλιση πρόσθετων ποσοτήτων φυσικού αερίου. Συνδέεται με μια ευρύτερη προσπάθεια να ενισχύσει τον ρόλο του ως διεθνούς εμπορικού κόμβου LNG, μειώνοντας την εξάρτηση από τις δικές του παραγωγικές εγκαταστάσεις.

Η αμερικανική αγορά στο επίκεντρο

Οι Ηνωμένες Πολιτείες αποτελούν φυσική επιλογή για τη διαφοροποίηση των προμηθειών, καθώς το Κατάρ έχει ήδη παρουσία στην αμερικανική αγορά LNG και διαθέτει συμμετοχές σε παραγωγικές υποδομές.

Η χώρα του Περσικού Κόλπου είναι μεταξύ των μετόχων του Golden Pass LNG στο Τέξας, το οποίο ξεκίνησε να εξάγει LNG τον Απρίλιο και αυξάνει σταδιακά την παραγωγή του.

Η συγκεκριμένη επένδυση αποκτά πλέον μεγαλύτερη στρατηγική αξία, καθώς προσφέρει στο Κατάρ πρόσβαση σε ποσότητες LNG που δεν εξαρτώνται από τις συνθήκες παραγωγής και μεταφοράς στη Μέση Ανατολή.

Παράλληλα, η QatarEnergy Trading, ο εμπορικός βραχίονας της QatarEnergy, διευρύνει σταθερά τη δραστηριότητά της στην αμερικανική αγορά. Η εταιρεία επικεντρώνεται κυρίως σε βραχυπρόθεσμες συναλλαγές LNG, γεγονός που της προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία στην αναζήτηση διαθέσιμων φορτίων.

Η στροφή προς τις ΗΠΑ θα μπορούσε έτσι να σηματοδοτήσει μια ευρύτερη αλλαγή στη στρατηγική του Κατάρ. Από έναν παραγωγό που βασίζεται κυρίως στη δική του δυναμικότητα, εξελίσσεται σταδιακά σε έναν πιο ευέλικτο παγκόσμιο έμπορο LNG, με πρόσβαση σε διαφορετικές πηγές και αγορές.

Η εξέλιξη αποκτά ιδιαίτερη σημασία για την παγκόσμια αγορά φυσικού αερίου, καθώς η περιορισμένη διαθεσιμότητα από τη Μέση Ανατολή μπορεί να αυξήσει τον ανταγωνισμό για αμερικανικές ποσότητες LNG, ιδιαίτερα εάν η σύγκρουση παραμείνει παρατεταμένη.

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