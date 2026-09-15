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Ο Πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, συγκρούεται ολοένα και περισσότερο με το διευρυνόμενο μέτωπο όσων ζητούν αυστηρότερους κανόνες για την τεχνητή νοημοσύνη, καθώς οι φόβοι για τις επιπτώσεις της τεχνολογίας αποκτούν πολιτικές διαστάσεις ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ.

Ο Τραμπ απέρριψε με ιδιαίτερα έντονο τρόπο τις εκκλήσεις για επιβράδυνση της ανάπτυξης των πιο προηγμένων μοντέλων AI, χαρακτηρίζοντας υπερβολικούς τους φόβους για μια πιθανή απώλεια ελέγχου της τεχνολογίας. Σε τηλεφωνική επικοινωνία μάλιστα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, υποστήριξε ότι η AI δεν πρόκειται να οδηγήσει σε «κατάληψη» του κόσμου από ρομπότ.

Η στάση αυτή συνδέεται και με την οικονομική στρατηγική της κυβέρνησης Τραμπ. Η τεχνητή νοημοσύνη βρίσκεται στον πυρήνα των επενδύσεων σε υποδομές, ημιαγωγούς και data centers, ενώ η έκρηξη των σχετικών δαπανών έχει αποτελέσει έναν από τους βασικούς μοχλούς της ανόδου των αμερικανικών αγορών.

Από την Silicon Valley στο Κογκρέσο

Η συζήτηση, ωστόσο, έχει πλέον ξεφύγει από τα όρια της τεχνολογικής βιομηχανίας. Μετά την έκκληση του διευθύνοντος συμβούλου της Anthropic, Ντάριο Αμοντέι, για πιο αργή ανάπτυξη των προηγμένων μοντέλων, ο διευθύνων σύμβουλος της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, και ο διευθύνων σύμβουλος της SpaceX και της xAI, Έλον Μασκ, τάχθηκαν επίσης υπέρ μιας πιο ελεγχόμενης πορείας.

Στην Ουάσιγκτον, παράλληλα, διαμορφώνεται ένα σπάνιο διακομματικό ενδιαφέρον για την επιβολή δικλίδων ασφαλείας. Ρεπουμπλικάνοι και Δημοκρατικοί γερουσιαστές επεξεργάζονται νομοθετικές προτάσεις που θα υποχρεώνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες AI να λαμβάνουν μέτρα έναντι καταστροφικών κινδύνων.

Ακόμη και ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, Μάικ Τζόνσον, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επιβολής κανόνων, αν και αναγνώρισε ότι η διαμόρφωση μιας νομοθεσίας με ευρεία διακομματική στήριξη θα απαιτήσει χρόνο.

Ο πρώην Πρόεδρος, Μπαράκ Ομπάμα, κινήθηκε επίσης υπέρ μιας πιο ενεργού παρέμβασης του Κογκρέσου, προειδοποιώντας ότι οι εθελοντικοί κανόνες που θα θεσπίσουν οι ίδιες οι εταιρείες τεχνολογίας δεν αρκούν.

Το πολιτικό κόστος της AI

Οι ανησυχίες για την τεχνητή νοημοσύνη εντείνονται την ώρα που αυξάνονται και οι αντιδράσεις των πολιτών στις επιπτώσεις της. Ιδιαίτερα έντονη είναι η συζήτηση γύρω από τα data centers, τα οποία καταναλώνουν τεράστιες ποσότητες ενέργειας και έχουν κατηγορηθεί ότι συμβάλλουν στην αύξηση του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας.

Το ζήτημα αναμένεται να αποκτήσει ακόμη μεγαλύτερο βάρος στις εκλογές του Νοεμβρίου, καθώς η AI μετατρέπεται σταδιακά σε πολιτικό ζήτημα που αφορά από την απασχόληση και την ενέργεια έως την ασφάλεια και την εθνική άμυνα.

Την ίδια ώρα, η αντιπαράθεση έχει και διεθνή διάσταση. Η τεχνητή νοημοσύνη αναμένεται να αποτελέσει βασικό θέμα στη συνάντηση του Τραμπ με τον Πρόεδρο της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, καθώς η Ουάσιγκτον επιδιώκει να διατηρήσει το προβάδισμά της απέναντι στο Πεκίνο.

Στην Κίνα, πάντως, οι εκκλήσεις για επιβράδυνση της AI αντιμετωπίζονται με επιφυλακτικότητα, καθώς υπάρχει ο φόβος ότι οι αμερικανικές προειδοποιήσεις για την ασφάλεια θα χρησιμοποιηθούν ως πρόσχημα για νέους περιορισμούς στις εξαγωγές προηγμένης τεχνολογίας.

Παρά τη δημόσια συζήτηση για «φρένο», η αγορά δεν φαίνεται να προεξοφλεί ουσιαστική αναδίπλωση των επενδύσεων. Οι Anthropic και OpenAI προετοιμάζουν τα επόμενα βήματά τους στις κεφαλαιαγορές, ενώ αναλυτές της UBS εκτιμούν ότι οι εκκλήσεις για επιβράδυνση αφορούν περισσότερο τη διαμόρφωση ενός αποδεκτού πλαισίου κανόνων παρά την πραγματική ανακοπή της επενδυτικής κούρσας.

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