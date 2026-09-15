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Κούρσα ανόδου δίχως τέλος για την απόδοση του 10ετούς αμερικανικού ομολόγου που σήμερα σκαρφάλωσε στο υψηλότερο επίπεδο από το 2007, καθώς το sell-off στην αγορά κρατικού χρέους των ΗΠΑ εντάθηκε ενόψει της κρίσιμης απόφασης της Federal Reserve για τα επιτόκια.

Η απόδοση του 10ετούς, που αποτελεί σημείο αναφοράς για το κόστος δανεισμού στις ΗΠΑ και διεθνώς, ενισχύθηκε κατά περισσότερες από 6 μονάδες βάσης, στο 5,025%, στις 1:10 π.μ. ώρα Ανατολικής Ακτής των ΗΠΑ.

Ήδη τη Δευτέρα είχε ξεπεράσει προσωρινά το όριο του 5%, προτού υποχωρήσει ελαφρώς.

Μία μονάδα βάσης αντιστοιχεί σε 0,01 ποσοστιαία μονάδα, ενώ οι αποδόσεις και οι τιμές των ομολόγων κινούνται σε αντίθετες κατευθύνσεις.

Οι αγορές «βλέπουν» αύξηση επιτοκίων από τη Fed

Η νέα άνοδος των αποδόσεων καταγράφεται λίγο πριν από την έναρξη της διήμερης συνεδρίασης νομισματικής πολιτικής της Federal Reserve, με τους επενδυτές να αυξάνουν σημαντικά τα στοιχήματα για νέα αύξηση των αμερικανικών επιτοκίων.

Ο πληθωρισμός του Αυγούστου παρέμεινε αισθητά υψηλότερα από τον στόχο του 2% της κεντρικής τράπεζας, ενισχύοντας τις εκτιμήσεις ότι η Fed θα προχωρήσει σε νέα σύσφιγξη της νομισματικής πολιτικής.

Οι traders αποτιμούν πλέον πιθανότητα άνω του 92% για αύξηση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης στην τρέχουσα συνεδρίαση, σύμφωνα με το εργαλείο CME FedWatch.

Η μεταβολή των προσδοκιών για τα επιτόκια έχει προκαλέσει νέες πωλήσεις στα αμερικανικά κρατικά ομόλογα, ωθώντας τις αποδόσεις σε επίπεδα που είχαν να καταγραφούν σχεδόν δύο δεκαετίες.

Στο επίκεντρο ο πληθωρισμός

«Τα αμερικανικά 10ετή ομόλογα είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα στις προσδοκίες για τον πληθωρισμό και, με τους δείκτες πληθωρισμού να εξακολουθούν να βρίσκονται πάνω από τον στόχο του 2% της Fed, πιστεύουμε ότι αυτή η στενή συσχέτιση είναι πιθανό να διατηρηθεί για κάποιο διάστημα», δήλωσε ο Τζόναθαν Λιάνγκ, επικεφαλής επενδύσεων σταθερού εισοδήματος και συναλλάγματος της Standard Chartered.

Η άνοδος της απόδοσης του 10ετούς πάνω από το 5% αποτελεί σημαντική αλλαγή στις χρηματοπιστωτικές συνθήκες, καθώς το συγκεκριμένο επιτόκιο επηρεάζει το κόστος χρηματοδότησης σε ολόκληρη την αμερικανική οικονομία, από τα στεγαστικά και επιχειρηματικά δάνεια έως τις αποτιμήσεις των μετοχών.

Το ενδιαφέρον των αγορών στρέφεται πλέον στην απόφαση της Fed και κυρίως στα μηνύματα που θα στείλει για την πορεία των επιτοκίων τους επόμενους μήνες, καθώς οι επίμονες πληθωριστικές πιέσεις αυξάνουν τον κίνδυνο παρατεταμένης περιόδου υψηλού κόστους χρήματος.

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