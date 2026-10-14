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Σε τροχιά νέας ενεργειακής πίεσης βρίσκεται η Ευρώπη, καθώς οι τιμές του φυσικού αερίου παραμένουν κοντά στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων σχεδόν τεσσάρων ετών, με την αγορά να προετοιμάζεται για έναν δύσκολο χειμώνα. Οι περιορισμένες προμήθειες LNG από τη Μέση Ανατολή, τα χαμηλά επίπεδα αποθήκευσης και οι προβλέψεις για πτώση της θερμοκρασίας συνθέτουν ένα ιδιαίτερα επιβαρυμένο σκηνικό, αυξάνοντας τον κίνδυνο περαιτέρω ανατιμήσεων.

Οι ευρωπαϊκές τιμές φυσικού αερίου κινούνται κοντά στα 87 ευρώ ανά μεγαβατώρα, σύμφωνα με το TradingView, που δημοσιεύει τα στοιχεία της Trading Economics, παραμένοντας κοντά στα υψηλότερα επίπεδα από τον Δεκέμβριο του 2022.

Η ανοδική πίεση είχε ήδη γίνει αισθητή από χθες Τρίτη, όταν τα συμβόλαια αναφοράς του ολλανδικού κόμβου TTF έφτασαν έως τα 87,20 ευρώ ανά μεγαβατώρα, καταγράφοντας την έκτη διαδοχική ημέρα ανόδου, σύμφωνα με τους Financial Times. Πρόκειται για επίπεδα που είχαν να καταγραφούν από την περίοδο της ευρωπαϊκής ενεργειακής κρίσης, μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Ο πόλεμος στο Ιράν περιορίζει την προσφορά LNG

Καθοριστικός παράγοντας πίσω από την άνοδο των τιμών παραμένει η διαταραχή των εξαγωγών LNG από τον Περσικό Κόλπο, καθώς ο πόλεμος στο Ιράν και οι περιορισμοί στη ναυσιπλοΐα μέσω των Στενών του Ορμούζ έχουν προκαλέσει σημαντικές ανατροπές στην παγκόσμια αγορά φυσικού αερίου.

Πριν από την έναρξη της σύγκρουσης, από τα Στενά του Ορμούζ διερχόταν περίπου το ένα πέμπτο των παγκόσμιων ποσοτήτων LNG. Οι διαταραχές στις μεταφορές έχουν περιορίσει τις διαθέσιμες ποσότητες, εντείνοντας τον ανταγωνισμό μεταξύ Ευρώπης και Ασίας για την εξασφάλιση φορτίων.

Παρότι χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο Καναδάς και η Νιγηρία έχουν αυξήσει τις εξαγωγές τους, οι πρόσθετες ποσότητες δεν επαρκούν για να αντισταθμίσουν πλήρως τις απώλειες από τη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με το Reuters, οι ευρωπαϊκές τιμές φυσικού αερίου έχουν ενισχυθεί κατά περισσότερο από 150% από την αρχή του έτους, καθώς οι περιορισμοί στις εξαγωγές από το Κατάρ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έχουν ανατρέψει τις ισορροπίες προσφοράς και ζήτησης.

Στο 73,94% οι ευρωπαϊκές αποθήκες

Την ανησυχία επιτείνει το γεγονός ότι η Ευρώπη εισέρχεται στην περίοδο αυξημένης κατανάλωσης με σημαντικά χαμηλότερα αποθέματα φυσικού αερίου σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλείται η Trading Economics, η πληρότητα των ευρωπαϊκών εγκαταστάσεων αποθήκευσης διαμορφώνεται στο 73,94%, επίπεδο αισθητά χαμηλότερο από τους ιστορικούς μέσους όρους. Είναι χαρακτηριστικό ότι, σύμφωνα με στοιχεία της Gas Infrastructure Europe που επικαλείται η Wall Street Journal, ο μέσος όρος της τελευταίας πενταετίας για την αντίστοιχη περίοδο βρίσκεται κοντά στο 89%.

Η διαφορά αυτή περιορίζει τα περιθώρια ασφαλείας της Ευρώπης ενόψει του χειμώνα, ιδιαίτερα εάν οι θερμοκρασίες υποχωρήσουν περισσότερο από το αναμενόμενο ή σημειωθούν νέες διακοπές στον ενεργειακό εφοδιασμό.

Το κρύο και οι βλάβες στη Νορβηγία ενισχύουν την πίεση

Πρόσθετο παράγοντα αβεβαιότητας αποτελούν οι μετεωρολογικές προβλέψεις, οι οποίες κάνουν λόγο για χαμηλότερες από τις συνηθισμένες θερμοκρασίες, ιδιαίτερα στην Κεντρική Ευρώπη.

Μια παρατεταμένη περίοδος ψύχους θα μπορούσε να αυξήσει τη ζήτηση φυσικού αερίου για θέρμανση και να οδηγήσει σε ταχύτερη άντληση ποσοτήτων από τις αποθήκες.

Την ίδια στιγμή, απρογραμμάτιστες διακοπές λειτουργίας σε υποδομές φυσικού αερίου της Νορβηγίας έχουν περιορίσει τη διαθέσιμη δυναμικότητα εξαγωγών μέσω αγωγών προς την ευρωπαϊκή αγορά.

Οι εξελίξεις αυτές καθιστούν την αγορά ιδιαίτερα ευάλωτη ακόμη και σε σχετικά περιορισμένες μεταβολές της ζήτησης ή της προσφοράς.

Reuters: Υψηλές τιμές τουλάχιστον για ακόμη έναν χρόνο

Οι ανησυχίες δεν περιορίζονται στους επόμενους χειμερινούς μήνες. Σύμφωνα με ανάλυση του Reuters της 12ης Οκτωβρίου, τα ευρωπαϊκά νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις ενδέχεται να αντιμετωπίσουν υψηλές τιμές φυσικού αερίου για τουλάχιστον έναν ακόμη χρόνο, ακόμη και στην περίπτωση που υπάρξει αποκλιμάκωση του πολέμου στο Ιράν και ο χειμώνας αποδειχθεί σχετικά ήπιος.

Η βασική αιτία είναι ότι η αναπλήρωση των αποθεμάτων αναμένεται να παραμείνει δύσκολη και δαπανηρή, καθώς η Ευρώπη θα πρέπει να ανταγωνιστεί τους αγοραστές της Ασίας για τις διαθέσιμες ποσότητες LNG.

Αναλυτές και παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι η πληρότητα των ευρωπαϊκών αποθηκών θα μπορούσε να διαμορφωθεί μεταξύ 75% και 78% έως την 1η Νοεμβρίου, όταν παραδοσιακά ολοκληρώνεται η περίοδος αναπλήρωσης των αποθεμάτων.

Η ING επισημαίνει ότι η αγορά προετοιμάζεται πλέον για το ενδεχόμενο να περάσει μεγάλο μέρος του χειμώνα με περιορισμένες προμήθειες LNG από τον Περσικό Κόλπο.

Παράλληλα, η άνοδος των τιμών ενδέχεται να επιβαρύνει περαιτέρω το ενεργειακό κόστος της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και των νοικοκυριών, ενώ δημιουργεί πρόσθετους κινδύνους για τον μεγάλο φόβο των κρατών, δηλαδή τον πληθωρισμό στην Ευρωζώνη.

Παρότι δεν θεωρείται δεδομένο ότι η Ευρώπη θα αντιμετωπίσει φυσικές ελλείψεις αερίου, η διατήρηση των τιμών σε υψηλά επίπεδα αποτελεί πλέον βασικό σενάριο για την αγορά, ιδιαίτερα εάν συνεχιστούν οι διαταραχές στον εφοδιασμό από τη Μέση Ανατολή.

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