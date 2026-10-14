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Σε μια ιδιαίτερα δύσκολη συγκυρία εισέρχονται τα ευρωπαϊκά διυλιστήρια πετρελαίου, καθώς η κερδοφορία τους έχει υποχωρήσει δραματικά, αυξάνοντας τον κίνδυνο περιορισμού της παραγωγής, ακριβώς τη στιγμή που η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με εκρηκτική άνοδο των τιμών των διυλισμένων πετρελαϊκών προϊόντων.

Σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times, η απότομη αύξηση των τιμών του φυσικού αργού πετρελαίου και το ιστορικά υψηλό κόστος ναύλωσης υπερδεξαμενόπλοιων έχουν εκτοξεύσει τις δαπάνες προμήθειας πρώτης ύλης για τα ευρωπαϊκά διυλιστήρια.

Την ίδια ώρα, οι τιμές ορισμένων προϊόντων που παράγουν, όπως η βενζίνη και η νάφθα, δεν έχουν αυξηθεί αρκετά ώστε να αντισταθμίσουν την επιβάρυνση.

Το αποτέλεσμα είναι μια πρωτοφανής συμπίεση των περιθωρίων διύλισης, που δημιουργεί ανησυχίες για την επάρκεια της προσφοράς καυσίμων τους επόμενους μήνες.

Από τα 54 δολάρια σε αρνητικό περιθώριο κέρδους

Τα στοιχεία της LSEG αποτυπώνουν το μέγεθος της ανατροπής. Τα περιθώρια διύλισης στη βορειοδυτική Ευρώπη υποχώρησαν από τα 54 δολάρια ανά βαρέλι στις αρχές Σεπτεμβρίου έως και τα -11 δολάρια στις 5 Οκτωβρίου, προτού ανακάμψουν στα μόλις 3 δολάρια ανά βαρέλι.

Πρόκειται για δραματική επιδείνωση της οικονομικής απόδοσης των διυλιστηρίων μέσα σε λίγες εβδομάδες.

Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (IEA), σε σημερινή του έκθεση, επισημαίνει ότι το ιδιαίτερα υψηλό κόστος προμήθειας αργού και μεταφοράς του έχει πλήξει σοβαρά τα περιθώρια κερδοφορίας των διυλιστηρίων τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Ασία.

Η απότομη υποχώρηση των λεγόμενων crack spreads, δηλαδή της διαφοράς μεταξύ της τιμής των διυλισμένων προϊόντων και του κόστους του αργού πετρελαίου, σημειώνεται σε μια περίοδο κατά την οποία η παγκόσμια αγορά ντίζελ εμφανίζει ολοένα μεγαλύτερη στενότητα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την Παρασκευή συμφωνία με τη Ρωσία για τη διοχέτευση ποσοτήτων ντίζελ στις διεθνείς αγορές, ωστόσο αναλυτές εκτιμούν ότι η επίδρασή της θα είναι περιορισμένη.

Προειδοποίηση για περικοπές παραγωγής

Η επιδείνωση της κερδοφορίας ενδέχεται σύντομα να οδηγήσει ορισμένα ευρωπαϊκά διυλιστήρια στην επανεξέταση των επιπέδων λειτουργίας τους.

Σύμφωνα με τον IEA, μια περαιτέρω υποχώρηση των περιθωρίων θα μπορούσε να προκαλέσει μειώσεις στην επεξεργασία αργού πετρελαίου από διυλιστήρια με οριακή κερδοφορία στην Ευρώπη και την Ασία, επιδεινώνοντας τη στενότητα της αγοράς πριν από το τέλος του έτους.

Τα διυλιστήρια μετατρέπουν το αργό πετρέλαιο σε ένα ευρύ φάσμα προϊόντων, από υγραέριο και βενζίνη έως μαζούτ και άσφαλτο.

Παρότι οι τιμές του ντίζελ και των αεροπορικών καυσίμων έχουν αυξηθεί σημαντικά φέτος, οι επιχειρήσεις διαθέτουν περιορισμένη ευελιξία ως προς την ποσότητα κάθε προϊόντος που μπορούν να παράγουν από ένα βαρέλι αργού, ανεξάρτητα από το πόσο επικερδές είναι το συγκεκριμένο προϊόν.

Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και η υψηλή κερδοφορία σε ορισμένες κατηγορίες καυσίμων δεν αρκεί απαραίτητα για να αντισταθμίσει τις απώλειες από άλλες.

Τα περιθώρια για τη νάφθα και το μαζούτ υψηλής περιεκτικότητας σε θείο, προϊόντα χαμηλότερης κερδοφορίας για τα οποία η ζήτηση δεν έχει ακολουθήσει την άνοδο της ζήτησης για αργό, έχουν υποχωρήσει ακόμη βαθύτερα σε αρνητικό έδαφος.

Αρνητικά έγιναν επίσης τα περιθώρια διύλισης της βενζίνης στα τέλη του περασμένου μήνα.

Ο Μπένεντικτ Τζορτζ, επικεφαλής τιμολόγησης πετρελαϊκών προϊόντων στην Argus, επισημαίνει ότι τα περιθώρια είναι πλέον εξαιρετικά περιορισμένα και τα διυλιστήρια δεν έχουν ακόμη αποφασίσει πώς θα κινηθούν τις επόμενες εβδομάδες.

Όπως εξηγεί, μέχρι στιγμής δεν έχουν προχωρήσει σε περικοπές λειτουργίας, αλλά ενδέχεται να το πράξουν εάν η πίεση συνεχιστεί.

«Εάν το περιθώριο παραμείνει αρνητικό για μία εβδομάδα, τα διυλιστήρια πιθανότατα δεν θα αλλάξουν στρατηγική. Εάν όμως παραμείνει αρνητικό για τρεις εβδομάδες ή περισσότερο, η συμπεριφορά τους μπορεί να αλλάξει», σημειώνει.

Οι ΗΠΑ κερδίζουν, Ευρώπη και Ασία πιέζονται

Η εικόνα που επικρατεί στα ευρωπαϊκά και ασιατικά διυλιστήρια έρχεται σε έντονη αντίθεση με τις συνθήκες στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Τα αμερικανικά διυλιστήρια μπορούν να αξιοποιούν εγχώριο αργό πετρέλαιο και, ως εκ τούτου, δεν έχουν επηρεαστεί στον ίδιο βαθμό από την εκτίναξη των θαλάσσιων ναύλων που προκάλεσε ο πόλεμος και η έλλειψη διαθέσιμων δεξαμενόπλοιων.

Ως αποτέλεσμα, τα κέρδη των αμερικανικών διυλιστηρίων αναμένεται να υπερτετραπλασιαστούν, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Ωστόσο, ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας εκτιμά ότι τα κίνητρα για αύξηση της επεξεργασίας αργού στις ΗΠΑ δεν επαρκούν για να αντισταθμίσουν τις πιέσεις που οδηγούν σε περιορισμό της παραγωγής σε άλλες περιοχές.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις του, η παγκόσμια δραστηριότητα διύλισης αναμένεται να υποχωρήσει στο εποχικό χαμηλό των 81,3 εκατ. βαρελιών ημερησίως τον Οκτώβριο.

Η εκτίναξη των μεταφορικών επιβαρύνει ακόμη περισσότερο την αγορά

Ένα πρόσθετο πρόβλημα για τις χώρες που καταναλώνουν πετρελαϊκά προϊόντα στην Ευρώπη και την Ασία είναι ο ολοένα μεγαλύτερος κατακερματισμός της διεθνούς αγοράς.

Οι υψηλοί ναύλοι καθιστούν ασύμφορη τη μεταφορά καυσίμων από περιοχές όπου οι τιμές είναι χαμηλότερες προς αγορές όπου καταγράφονται σημαντικά υψηλότερες τιμές.

Ο Άρνε Ράσμουσεν, επικεφαλής αναλυτής της Global Risk Management, επισημαίνει ότι παρατηρείται αυξανόμενη αναποτελεσματικότητα στην κατανομή των πετρελαϊκών προϊόντων.

Όπως εξηγεί, φθηνότερα καύσιμα δεν φτάνουν στις αγορές όπου υπάρχει ζήτηση, επειδή το κόστος μεταφοράς έχει αυξηθεί υπερβολικά.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το gasoil, το οποίο είναι φθηνότερο στην Ασία από ό,τι στην Ευρώπη.

Υπό κανονικές συνθήκες, αυτή η διαφορά τιμών θα δημιουργούσε κίνητρο για μεταφορά ποσοτήτων από την ασιατική προς την ευρωπαϊκή αγορά.

Ωστόσο, οι ναύλοι των δεξαμενόπλοιων έχουν αυξηθεί τόσο πολύ ώστε να περιορίζουν τη δυνατότητα πραγματοποίησης τέτοιων συναλλαγών.

«Αυτό δείχνει ότι υπάρχει υπερβολικά πολλή άμμος στα γρανάζια του συστήματος», σημειώνει χαρακτηριστικά ο Ράσμουσεν.

Η εξέλιξη αυτή ενισχύει τον κίνδυνο να παραμείνουν υψηλές οι τιμές των καυσίμων στην Ευρώπη, ακόμη και εάν σε άλλες περιοχές του κόσμου υπάρχουν διαθέσιμες ποσότητες σε χαμηλότερες τιμές.

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