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Με την εξαγορά της STAROIL, η HELLENiQ ENERGY διευρύνει την παρουσία της στην κυπριακή αγορά, ενισχύοντας τόσο το δίκτυο πρατηρίων όσο και τις δραστηριότητές της στην προμήθεια και διανομή καυσίμων σε επιχειρήσεις και ιδιώτες.

Η συμφωνία αφορά σε μια εταιρεία με 13 ιδιόκτητα πρατήρια, δραστηριότητα στις εισαγωγές καυσίμων και παρουσία στο πετρέλαιο θέρμανσης. Εφόσον ολοκληρωθεί, θα προσθέσει νέα σημεία πώλησης και πελατολόγιο στην υφιστάμενη δραστηριότητα του ελληνικού ομίλου, ο οποίος λειτουργεί ήδη στην Κύπρο μέσω της EKO Cyprus, με περίπου 100 πρατήρια.

Η συναλλαγή θα πραγματοποιηθεί μέσω της HELLENiQ ENERGY Cyprus Holdings Ltd., χωρίς να έχει γνωστοποιηθεί το τίμημα. Για την ολοκλήρωσή της απαιτείται η έγκριση της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού της Κύπρου.

Η σημασία της κίνησης εκτείνεται πέρα από την αύξηση των πρατηρίων. Η STAROIL έχει αναπτύξει δραστηριότητα στις απευθείας παραδόσεις καυσίμων, διαθέτοντας ένα μοντέλο εμπορίας που μπορεί να λειτουργήσει συμπληρωματικά προς τις υφιστάμενες εργασίες του ομίλου. Η προσθήκη της δημιουργεί, επομένως, περιθώρια ενίσχυσης και της εξυπηρέτησης εμπορικών πελατών, παράλληλα με τη λιανική.

Η κυπριακή εταιρεία ξεκίνησε τη λειτουργία της το 2006, εστιάζοντας αρχικά στον τομέα των εμπορικών καυσίμων. Σύμφωνα με το εταιρικό της προφίλ, ήταν η πρώτη κυπριακή εταιρεία πετρελαιοειδών που εισήγαγε και διένειμε καύσιμα απευθείας σε επιχειρήσεις και ιδιώτες, με στόχο τον περιορισμό των μεσαζόντων και την προσφορά ανταγωνιστικών τιμών.

Στη συνέχεια ανέπτυξε το δίκτυο των 13 ιδιόκτητων πρατηρίων της σε διαφορετικές περιοχές του νησιού, ενώ, όπως αναφέρει, διαθέτει εγκαταστάσεις κοντά στη Λευκωσία. Παράλληλα με τα καύσιμα κίνησης και το πετρέλαιο θέρμανσης, δραστηριοποιείται στα λιπαντικά, ως αποκλειστικός αντιπρόσωπος της Veedol στην Κύπρο, διαθέτοντας τα προϊόντα της μέσω των πρατηρίων της.

Για τη HELLENiQ ENERGY, η εξαγορά αποτελεί συνέχεια μιας παρουσίας που ξεκίνησε το 2002, με την απόκτηση της BP Cyprus. Σήμερα, η EKO Cyprus, εξ ολοκλήρου θυγατρική του ομίλου, καλύπτει την αποθήκευση, μεταφορά και εμπορία υγρών καυσίμων, λιπαντικών και υγραερίου, εξυπηρετώντας ιδιώτες, επιχειρήσεις και βιομηχανικούς πελάτες.

Πάνω σε αυτή τη βάση έρχεται να προστεθεί η STAROIL, ενισχύοντας την πρόσβαση του ομίλου στην τοπική αγορά.