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Νέο κύκλο ανάπτυξης, με οργανικές επενδύσεις αλλά και εξαγορές στους τομείς των καυσίμων, της διύλισης και της ηλεκτρικής ενέργειας, προετοιμάζει η HelleniQ Energy αξιοποιώντας την ισχυρή κερδοφορία του εννεαμήνου για να επιταχύνει το επενδυτικό της πρόγραμμα και να ενισχύσει την παρουσία της στις αγορές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός, που θα αποτυπώνει τις προτεραιότητες του ομίλου για την επόμενη περίπου δεκαετία, θα παρουσιαστεί τον Ιανουάριο του 2027 στο Λονδίνο, στο πλαίσιο του Capital Markets Day, σηματοδοτώντας την επόμενη φάση ανάπτυξης μετά την ολοκλήρωση του Vision 2025.

Το στίγμα της νέας στρατηγικής αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε μια περίοδο έντονων ανακατατάξεων στην ενεργειακή αγορά της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, με σημαντικές εγκαταστάσεις διύλισης και δίκτυα εμπορίας πετρελαιοειδών ρωσικών συμφερόντων να βρίσκονται στο επίκεντρο σεναρίων αλλαγής ιδιοκτησίας. Πρόκειται για εξελίξεις που παρακολουθεί στενά ο ενεργειακός όμιλος, χωρίς ωστόσο να συνδέει το νέο στρατηγικό του σχέδιο με κάποια συγκεκριμένη εξαγορά.

Αντίθετα στην Κύπρο, πέρα από την ανακοινωμένη απόκτηση μικρού δικτύου πρατηρίων στην Κύπρο, η εταιρεία εξετάζει δύο ακόμη δίκτυα, με τον CEO της HelleniQ Energy, Ανδρέα Σιάμισιη, να εκτιμά ότι οι σχετικές διεργασίες θα μπορούσαν να ολοκληρωθούν μέσα στους επόμενους μήνες. Όπως διευκρίνισε κατά τη χθεσινή τηλεδιάσκεψη με τους αναλυτές για τα αποτελέσματα εννιαμήνου, δεν πρόκειται για συναλλαγές μεγάλης κλίμακας, αλλά για κινήσεις που υπηρετούν τη στρατηγική επέκτασης του ομίλου.

«Η ανάπτυξη είναι η βασική κατεύθυνση του ομίλου», υπογράμμισε ο Ανδρέας Σιάμισιης, επισημαίνοντας ότι οι ισχυρές επιδόσεις του τρίτου τριμήνου επιτρέπουν την επιτάχυνση επενδύσεων τόσο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας όσο και στη διύλιση, όπου εξετάζονται έργα άρσης περιορισμών παραγωγικής δυναμικότητας.

«Με τέτοια μεγέθη, θα μπορούσε κάλλιστα να είναι τηλεδιάσκεψη ετήσιων αποτελεσμάτων», σχολίασε χαρακτηριστικά ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου κάνοντας λόγο για τις καλύτερες προσαρμοσμένες οικονομικές επιδόσεις στην ιστορία της εταιρείας. Ενδεικτικό της ισχυρής κερδοφορίας είναι ότι τα αποτελέσματα του εννεαμήνου έχουν ήδη ξεπεράσει τις εκτιμήσεις ορισμένων αναλυτών για το σύνολο του 2026, καθώς οι προβλέψεις τους δεν έχουν ακόμη ενσωματώσει πλήρως τις εξελίξεις στην αγορά και την εκτίναξη των περιθωρίων διύλισης.

Με βάση τα δημοσιευμένα στοιχεία, τα προσαρμοσμένα EBITDA ανήλθαν σε 1,896 δισ. ευρώ, από 766 εκατ. ευρώ πέρσι. Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη έφθασαν τα 1,201 δισ. ευρώ και τα δημοσιευμένα τα 1,632 δισ. ευρώ, ενσωματώνοντας και τη θετική επίδραση των αποθεμάτων. Στο σύνολο του 2025 τα αντίστοιχα μεγέθη ήταν 503 εκατ. ευρώ και 173 εκατ. ευρώ.

Τα ρωσικά διυλιστήρια των Βαλκανίων

Στο ευρύτερο πεδίο των πιθανών επιχειρηματικών ευκαιριών και σε ερώτηση αναλυτή σχετικά με δημοσιεύματα για πιθανή εξαγορά διυλιστηρίου στη Ρουμανία, ο Ανδρέας Σιάμισιης αναφέρθηκε σε τρία ή τέσσερα σημαντικά περιουσιακά στοιχεία υπό ρωσική ιδιοκτησία στην περιοχή, κατονομάζοντας τη Lukoil στη Βουλγαρία, τη NIS στη Σερβία και διυλιστήρια στη Ρουμανία, καθώς και μικρότερα δίκτυα εμπορίας και διανομής.

«Οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο σχετίζεται με τις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες είναι εξ ορισμού ενδιαφέρον για εμάς», σημείωσε, διευκρινίζοντας ότι αυτό δεν συνεπάγεται πρόθεση απόκτησης ενός ολόκληρου διυλιστηρίου μαζί με τις υποδομές μεταφοράς και διανομής του, είτε αυτόνομα είτε σε συνεργασία με άλλους επενδυτές.

Ο διευθύνων σύμβουλος στάθηκε στην αβεβαιότητα που περιβάλλει τις πιθανές συναλλαγές, καθώς οι διεθνείς κυρώσεις, οι περιορισμοί στη χρήση ρωσικού αργού και η ανάγκη διατήρησης της τροφοδοσίας των αγορών περιπλέκουν τις εξελίξεις. Παρότι έχουν υπάρξει πληροφορίες και ανακοινώσεις για αλλαγές ιδιοκτησίας, μεταξύ άλλων στις διεθνείς δραστηριότητες της Lukoil και στη NIS, δεν έχουν ολοκληρωθεί οι σχετικές διαδικασίες στις οποίες αναφέρθηκε.

Ξεκαθάρισε, πάντως, ότι η HelleniQ Energy ενδιαφέρεται να διευρύνει την παρουσία της στην περιοχή, ωστόσο χαρακτήρισε το τοπίο αρκετά θολό, θεωρώντας πρόωρη οποιαδήποτε εκτίμηση για επικείμενη εξαγορά σημαντικού μεγέθους.

Μείωση δανεισμού και αυξημένα μερίσματα

Η ισχυρή κερδοφορία του εννεαμήνου δίνει στον όμιλο μεγαλύτερα περιθώρια τόσο για τη χρηματοδότηση του επενδυτικού του προγράμματος όσο και για την ανταμοιβή των μετόχων. Άμεση προτεραιότητα αποτελεί η μείωση του δανεισμού, ενώ σε ορίζοντα μερικών μηνών έως περίπου ενός έτους η διοίκηση θα επανεξετάσει την κατανομή των διαθέσιμων κεφαλαίων, ανάλογα με τις επενδυτικές ανάγκες και τις πρόσθετες ταμειακές ροές.

Στο ίδιο πλαίσιο, βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις με τις συνεργαζόμενες τράπεζες για τη βελτίωση των όρων δανεισμού, κυρίως μέσω της μείωσης των περιθωρίων επιτοκίου (spreads). Για τις επενδύσεις στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αξιοποιούνται σε μεγάλο βαθμό μακροπρόθεσμα σχήματα project finance, συνδεδεμένα με τις ταμειακές ροές κάθε έργου.

Παράλληλα, οι ισχυρές οικονομικές επιδόσεις επέτρεψαν στο Διοικητικό Συμβούλιο να διπλασιάσει το προσωρινό μέρισμα από 0,20 σε 0,40 ευρώ ανά μετοχή, με τον Ανδρέα Σιάμισιη να θέτει ως στόχο τη διατήρηση μερισματικής απόδοσης τουλάχιστον 6%–8%, ακόμη και μετά τη σημαντική άνοδο της χρηματιστηριακής τιμής.

Με βάση τις σχετικές εκτιμήσεις, η επίτευξη αυτού του στόχου θα μπορούσε να οδηγήσει σε συνολικό μέρισμα της τάξης του 1–1,3 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση του 2026, έναντι 0,60 ευρώ για το 2025. Το τελικό ύψος της διανομής αναμένεται να ανακοινωθεί τον Φεβρουάριο του 2027, μαζί με τα ετήσια οικονομικά αποτελέσματα.

Επενδύσεις 1,3 δισ. ευρώ στη Ρουμανία

Στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, η Ρουμανία όπως επανέλαβε χθες η διοίκηση αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες της αναπτυξιακής στρατηγικής της HelleniQ Energy με στόχο τη δημιουργία χαρτοφυλακίου ανανεώσιμων πηγών ισχύος 1 GW και συστημάτων αποθήκευσης 500 MW έως το 2030. Το συνολικό ύψος των δυνητικών επενδύσεων μπορεί να προσεγγίσει τα 1,3 δισ. ευρώ.

Όπως επισήμανε ο Ανδρέας Σιάμισιης, η επέκταση στις ανανεώσιμες πηγές θα ενισχύσει σταδιακά την κερδοφορία του ομίλου, προσφέροντας ταμειακές ροές πιο σταθερές και χαμηλότερου κινδύνου σε σύγκριση με τις δραστηριότητες υδρογονανθράκων. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η εταιρεία διατηρεί αυστηρή επενδυτική πειθαρχία, αποφεύγοντας έργα με οριακές αποδόσεις.

Συντηρήσεις στα διυλιστήρια το 2027

Σε ότι αφορά τα διυλιστήρια, η εταιρεία όπως αναφέρθηκε στο χθεσινό call, δεν προγραμματίζει άλλες διακοπές λειτουργίας εντός του 2026 ενώ το επόμενο έτος περιλαμβάνει νέες εργασίες συντήρησης. Για τον Μάρτιο του 2027 προβλέπεται μερική διακοπή λειτουργίας συγκεκριμένων μονάδων, μεταξύ των οποίων ο υδρογονοδιασπαστής (hydrocracker), ενώ εντός του ίδιου έτους έχει προγραμματιστεί γενική συντήρηση στο διυλιστήριο Θεσσαλονίκης.

Οι εργασίες στη Θεσσαλονίκη αναμένεται να είναι μικρότερης κλίμακας από εκείνες που πραγματοποιήθηκαν στην Ελευσίνα, με το ακριβές χρονοδιάγραμμα να οριστικοποιείται τους επόμενους μήνες, ανάλογα και με τη διαθεσιμότητα των εργολάβων.

Θετικές προσδοκίες για τη διύλιση το 2027

Συγκρατημένα αισιόδοξη εμφανίζεται η διοίκηση για τις προοπτικές της διύλισης το 2027, εκτιμώντας ότι οι συνθήκες που διατηρούν σε υψηλά επίπεδα τα περιθώρια κέρδους ενδέχεται να συνεχιστούν και την επόμενη χρονιά.

Ο Ανδρέας Σιάμισιης επισήμανε ότι η μεταβλητότητα στην αγορά, οι περιορισμοί στην παραγωγική δυναμικότητα και οι επιθέσεις σε ρωσικά διυλιστήρια εξακολουθούν να επηρεάζουν τη διαθεσιμότητα πετρελαϊκών προϊόντων. Παράλληλα, τα χαμηλά επίπεδα αποθεμάτων δημιουργούν πρόσθετη πίεση, καθώς η αποκατάσταση της παραγωγής και η αναπλήρωσή τους απαιτούν χρόνο.

Παρότι χαρακτήρισε πρόωρη οποιαδήποτε ασφαλή πρόβλεψη, εκτίμησε ότι το 2027 θα μπορούσε να αποτελέσει ακόμη μία θετική χρονιά για τον κλάδο, χωρίς ωστόσο να θεωρεί δεδομένη την επανάληψη των εξαιρετικά υψηλών επιδόσεων του 2026.