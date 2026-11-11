Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Ένα νέο κεφάλαιο στην επέκταση της HelleniQ Energy στη Νοτιοανατολική Ευρώπη ανοίγει η σχεδιαζόμενη είσοδος του ομίλου στην αγορά πετρελαιοειδών της Ρουμανίας, παράλληλα με την προώθηση της επέκτασης του αγωγού από τη Βόρεια Μακεδονία προς τη Σερβία και την προετοιμασία ενός νέου στρατηγικού σχεδίου που θα δίνει μεγαλύτερο βάρος στις παραδοσιακές δραστηριότητες διύλισης και εμπορίας καυσίμων.

Ο ελληνικός ενεργειακός όμιλος, ο οποίος έχει ήδη αναδείξει τη Ρουμανία σε βασικό πυλώνα των επενδύσεών του στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, μετά την Ελλάδα εξετάζει πλέον τη δημιουργία μιας ευρύτερης εμπορικής παρουσίας στη χώρα, αξιοποιώντας την παραγωγική του βάση, την εμπειρία του στις αγορές πετρελαιοειδών και το υφιστάμενο δίκτυο δραστηριοτήτων του στα Βαλκάνια.

Το σχέδιο βρίσκεται ακόμη σε διερευνητικό στάδιο και περιλαμβάνει διαφορετικά σενάρια, από την εξαγορά υφιστάμενων επιχειρήσεων ή περιουσιακών στοιχείων έως την ανάπτυξη νέων εγκαταστάσεων αποθήκευσης, υποδομών διανομής και ενδεχομένως δικτύου πρατηρίων. Η διοίκηση δεν έχει καταλήξει σε συγκεκριμένο μοντέλο εισόδου ούτε έχει προσδιορίσει το ύψος της επένδυσης, επιβεβαιώνει όμως ότι η επέκταση στην αγορά καυσίμων της Ρουμανίας αποτελεί αντικείμενο ενεργού σχεδιασμού.

Όπως εξήγησε την Δευτέρα στη Ρουμανία ο διευθύνων σύμβουλος Ανδρέας Σιάμισιης, η στρατηγική αυτή εντάσσεται σε μια ευρύτερη αναπροσαρμογή των επενδυτικών προτεραιοτήτων της HelleniQ Energy η οποία, χωρίς να εγκαταλείπει την ανάπτυξη των ΑΠΕ, επιδιώκει να ενισχύσει ακόμη περισσότερο τον κλάδο των πετρελαιοειδών, που εξακολουθεί να αποτελεί τον βασικό πυλώνα της επιχειρηματικής της δραστηριότητας.

Εξαγορές ή ανάπτυξη νέων εγκαταστάσεων

Ήδη ο όμιλος πραγματοποιεί εμπορικές συναλλαγές και πωλήσεις προϊόντων στη Ρουμανία. Ωστόσο, η διοίκηση επιδιώκει να περάσει από τις υφιστάμενες εμπορικές ροές στη δημιουργία μόνιμης παρουσίας, με υποδομές και ισχυρότερη πρόσβαση στους τελικούς πελάτες.

Η διαφορά αυτή θεωρείται καθοριστική για το επιχειρηματικό μοντέλο που θέλει να ακολουθήσει η HelleniQ Energy. Όπως αναφέρεται, στόχος δεν είναι μιας αμιγώς εμπορική δραστηριότητα, κατά το πρότυπο μεγάλων διεθνών traders, αλλά η οικοδόμηση σταθερής θέσης στην αγορά, με εγκαταστάσεις, δίκτυα και μακροχρόνιες σχέσεις με πελάτες. Σήμερα ο ισχυρότερος παίκτης της αγοράς πετρελοειδών της Ρουμανίας είναι η αυστριακή OMV.

Πηγές προσκείμενες στην εταιρεία αποφεύγουν να επιβεβαιώσουν εάν έχουν ήδη πραγματοποιηθεί επαφές με συγκεκριμένες εταιρείες, επισημαίνοντας ότι η τελική μορφή και το κόστος της επέκτασης θα εξαρτηθούν από τις επενδυτικές ευκαιρίες που θα προκύψουν.

Η Lukoil και οι ευκαιρίες στη βαλκανική αγορά

Στο πεδίο των πιθανών εξαγορών, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι ανακατατάξεις που συνδέονται με τις δραστηριότητες ρωσικών ενεργειακών ομίλων στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Η παρουσία της Lukoil στην περιοχή, δημιουργεί ένα περιβάλλον στο οποίο ενδέχεται να προκύψουν ευκαιρίες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων, υπό την προϋπόθεση ότι θα ξεκαθαρίσουν οι γεωπολιτικές και κανονιστικές εκκρεμότητες.

Η διοίκηση της HelleniQ Energy δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να εξετάσει τέτοιες περιπτώσεις, απέφυγε όμως να συνδέσει τον σχεδιασμό της με συγκεκριμένη συναλλαγή.

Όπως επισημάνθηκε, η αβεβαιότητα γύρω από τις ρωσικές εταιρείες, τις κυρώσεις και τις αποφάσεις των αμερικανικών αρχών καθιστά ιδιαίτερα δύσκολη την ανάληψη μακροχρόνιων επενδυτικών δεσμεύσεων.

Η βασική επιφύλαξη είναι ότι μια περίπλοκη διαδικασία εξαγοράς μπορεί να δεσμεύσει σημαντικούς πόρους και διοικητική προσπάθεια χωρίς να οδηγήσει τελικά σε συμφωνία, στερώντας από τον όμιλο τη δυνατότητα να αξιοποιήσει άλλες επενδυτικές ευκαιρίες.

Για τον λόγο αυτό, η HelleniQ Energy διατηρεί ανοιχτές τις επιλογές της, χωρίς να θεωρεί δεδομένη την εξαγορά περιουσιακών στοιχείων ρωσικών συμφερόντων.

Στη Σερβία το επόμενο βήμα του αγωγού

Παράλληλα με τα σχέδια για τη Ρουμανία, η εταιρεία στρέφει το ενδιαφέρον της στην επέκταση του αγωγού μεταφοράς πετρελαιοειδών Vardax προς τη Σερβία, αξιοποιώντας την επαναλειτουργία της σύνδεσης του διυλιστηρίου της Θεσσαλονίκης με τη Βόρεια Μακεδονία, η οποία παρέμενε ανενεργή επί 13 χρόνια.

Ο αγωγός, μήκους περίπου 213 χιλιομέτρων, ανήκει στη Vardax, στην οποία η HelleniQ Energy ελέγχει το 80% και το Δημόσιο της Βόρειας Μακεδονίας το υπόλοιπο 20%. Η επαναλειτουργία του στις αρχές του 2026 επέτρεψε την αποκατάσταση μιας σημαντικής οδού μεταφοράς καυσίμων από τις εγκαταστάσεις της Θεσσαλονίκης προς τη γειτονική χώρα, δημιουργώντας παράλληλα δυνατότητες τροφοδοσίας και άλλων αγορών των Δυτικών Βαλκανίων.

Η θετική εμπειρία από την επανεκκίνηση του αγωγού ενισχύει τον σχεδιασμό για την περαιτέρω επέκτασή του προς βορρά, με τη Σερβία να αποτελεί τον επόμενο πιθανό προορισμό.

Νέα στρατηγική τον Ιανουάριο με έμφαση στη διύλιση

Τα σχέδια για τη Ρουμανία και τη Σερβία αποτελούν μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής επανατοποθέτησης της εταιρείας, η οποία αναμένεται να αποτυπωθεί στο νέο επιχειρηματικό σχέδιο που, σύμφωνα με τη διοίκηση, θα παρουσιαστεί τον προσεχή Ιανουάριο.

Η βασική κατεύθυνση είναι η ενίσχυση των δραστηριοτήτων διύλισης, παραγωγής και εμπορίας πετρελαιοειδών, παράλληλα με τη συνέχιση των επενδύσεων στις ΑΠΕ και στην αποθήκευση ενέργειας.

Πρόκειται για μια επιλογή που αντανακλά την ισχυρή συνεισφορά των παραδοσιακών δραστηριοτήτων στα οικονομικά αποτελέσματα του ομίλου, αλλά και τις νέες συνθήκες στην αγορά καυσίμων. Η διοίκηση εκτιμά ότι η ισχυρή ζήτηση για μεσαία αποστάγματα, κυρίως ντίζελ και αεροπορικά καύσιμα, δημιουργεί πρόσθετες ευκαιρίες για την αξιοποίηση και την ενίσχυση της παραγωγικής δυναμικότητας των διυλιστηρίων.

«Όταν έχεις μια δραστηριότητα που σου δίνει αυτά που μας δίνουν εμάς τα πετρελαιοειδή, πρέπει να την προσέχεις και να τη φροντίζεις», είναι το χαρακτηριστικό μήνυμα της διοίκησης, η οποία υπογραμμίζει ότι η ανάπτυξη των νέων ενεργειακών δραστηριοτήτων δεν μπορεί να γίνει σε βάρος ενός κλάδου που εξακολουθεί να αποτελεί τον οικονομικό πυρήνα του ομίλου.

Στο πλαίσιο αυτό, η HelleniQ Energy εξετάζει ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο επενδύσεων στα πετρελαιοειδή, το δυνητικό ύψος του οποίου υπερβαίνει τα 5 δισ. ευρώ. Οι επενδύσεις αφορούν κυρίως την παραγωγική δραστηριότητα στην Ελλάδα και εκτείνονται χρονικά έως το 2032–2033, καθώς πρόκειται για σύνθετα βιομηχανικά έργα που απαιτούν σημαντικό χρόνο αδειοδότησης και υλοποίησης.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι το ποσό αυτό δεν αντιστοιχεί σε οριστικά εγκεκριμένο επενδυτικό πρόγραμμα. Περιλαμβάνει έργα που βρίσκονται υπό εξέταση και αξιολόγηση, από τα οποία δεν είναι βέβαιο ότι θα υλοποιηθούν όλα. Επιπλέον, δεν περιλαμβάνει πιθανές εξαγορές, οι οποίες θα μπορούσαν να διευρύνουν περαιτέρω το επενδυτικό αποτύπωμα του ομίλου.

Η ενίσχυση της παραγωγικής βάσης συνδέεται άμεσα και με τη στρατηγική αύξησης των εξαγωγών. Σύμφωνα με όσα ανέφερε διοίκηση προχθές στο Βουκουρέστη, περίπου το 60% της παραγωγής του ομίλου κατευθύνεται σήμερα στις διεθνείς αγορές, με την προοπτική το ποσοστό αυτό να αυξηθεί έως το 70%, εφόσον προχωρήσουν οι σχεδιαζόμενες επενδύσεις.

Η Ρουμανία ως βάση για τη διεύρυνση των δραστηριοτήτων

Η επιλογή της Ρουμανίας δεν είναι τυχαία. Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες αγορές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, με σημαντική βιομηχανική δραστηριότητα και δυνατότητες ανάπτυξης τόσο στον ηλεκτρισμό όσο και στα πετρελαιοειδή.

Η HelleniQ Energy έχει ήδη αποκτήσει σημαντική παρουσία στη χώρα μέσω των επενδύσεων στις ΑΠΕ, δημιουργώντας ένα πρώτο επιχειρηματικό και οργανωτικό υπόβαθρο για τη διεύρυνση των δραστηριοτήτων της.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό που παρουσιάστηκε στο Βουκουρέστι, οι συνολικές επενδύσεις του ομίλου στις ΑΠΕ στη Ρουμανία αναμένεται να προσεγγίσουν τα 1,3 δισ. ευρώ έως το 2030, συμπεριλαμβανομένων των κεφαλαίων που έχουν ήδη επενδυθεί. Από αυτά, περίπου 400 εκατ. ευρώ αφορούν έργα που βρίσκονται ήδη σε στάδιο λειτουργίας ή υπό κατασκευή, ενώ περίπου 800 εκατ. ευρώ αντιστοιχούν στο υπόλοιπο επενδυτικό πρόγραμμα.

Η υφιστάμενη παρουσία στην ηλεκτρική ενέργεια μπορεί να λειτουργήσει ως αφετηρία για τη δημιουργία ενός ευρύτερου εμπορικού μηχανισμού. Σύμφωνα με τη διοίκηση, περίπου το 65% της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας καλύπτεται από μακροχρόνιες συμβάσεις πώλησης (PPAs) ενώ το υπόλοιπο 35% είναι εκτεθειμένο στην αγορά, γεγονός που απαιτεί την ανάπτυξη δυνατοτήτων εμπορίας και διαχείρισης.

Η δημιουργία αυτών των υποδομών θα μπορούσε μελλοντικά να υποστηρίξει και άλλες δραστηριότητες.

Για τη HelleniQ Eneegy άλλωστε, η Ρουμανία αναμένεται να αποτελέσει τη σημαντικότερη αγορά επενδύσεων στο εξωτερικό, χωρίς όμως να έχει ακόμη αντίστοιχη θέση στην κερδοφορία του ομίλου. Σε αυτόν τον τομέα, η Κύπρος εξακολουθεί να διατηρεί την πρωτοκαθεδρία μεταξύ των διεθνών δραστηριοτήτων, χάρη στην ισχυρή παρουσία της εταιρείας στην εμπορία καυσίμων.