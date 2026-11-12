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Ισχυρή κερδοφορία κατέγραψε η Helleniq Energy το γ’ τρίμηνο του 2026 σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα, με τα συγκρίσιμα EBITDA να διαμορφώνονται στα 1,162 δισ. ευρώ και τα συγκρίσιμα καθαρά κέρδη να ανέρχονται σε 808 εκατ. ευρώ. Καθοριστική συμβολή στις επιδόσεις του Ομίλου είχαν τα υψηλά διεθνή περιθώρια διύλισης, η ευελιξία στην προμήθεια εναλλακτικών τύπων αργού πετρελαίου και η ισχυρή εξαγωγική δραστηριότητα.

Στην εγχώρια αγορά, η ζήτηση παρουσίασε οριακή υποχώρηση, καθώς οι υψηλότερες τιμές επηρέασαν την κατανάλωση. Ωστόσο, οι επιδοτήσεις και οι ειδικές εκπτώσεις που προσέφεραν τα διυλιστήρια συνέβαλαν στον περιορισμό των επιπτώσεων για τους καταναλωτές.

Με φόντο την ισχυρή κερδοφορία, η διοίκηση ανακοίνωσε ότι προχωρά στη διανομή προσωρινού μερίσματος 0,40 ευρώ ανά μετοχή, το οποίο θα καταβληθεί τον Ιανουάριο του 2027.

Παράλληλα, ο Όμιλος διατήρησε υψηλούς ρυθμούς επενδυτικής δραστηριότητας, διαθέτοντας σχεδόν 600 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο του 2026. Οι επενδύσεις επικεντρώθηκαν στην ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, καθώς και σε έργα ενίσχυσης της ασφάλειας, της περιβαλλοντικής προστασίας και της λειτουργικής αναβάθμισης των διυλιστηρίων.

Σημαντική ήταν και η βελτίωση της χρηματοοικονομικής θέσης, με τον καθαρό δανεισμό να περιορίζεται στα 1,5 δισ. ευρώ, ενισχύοντας τη δυνατότητα χρηματοδότησης του επενδυτικού προγράμματος.

Στο πεδίο της κοινωνικής συνεισφοράς, η HELLENiQ ENERGY όπως τονίζει υλοποιεί πρόγραμμα συνολικού ύψους σχεδόν 100 εκατ. ευρώ, το οποίο περιλαμβάνει πρωτοβουλίες στήριξης των πυρόπληκτων περιοχών, παροχή ιατρικού εξοπλισμού σε δημόσια νοσοκομεία και ειδικές εκπτώσεις στην εγχώρια αγορά, με στόχο την ανακούφιση των καταναλωτών και την ενίσχυση της κοινωνίας.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο Διευθύνων Σύμβουλος της HELLENiQ ENERGY Holdings, Ανδρέας Σιάμισιης, επισήμανε:

«Ένα τρίμηνο που χαρακτηρίστηκε από συνεχείς ανατροπές σε γεωπολιτικό επίπεδο και στις ενεργειακές αγορές, με σημαντικές προκλήσεις στον εφοδιασμό καυσίμων στην περιοχή μας και ολοένα εντονότερες ελλείψεις προϊόντων. Σημαντική επίτευξη για εμάς ήταν η αδιάλειπτη λειτουργία των διυλιστηρίων μας με υψηλή διαθεσιμότητα, χάρη και στην ευελιξία προσαρμογής σε διαφορετικούς διαθέσιμους τύπους αργού και η υψηλή παραγωγή προϊόντων που ήταν σε έλλειψη, όπως το ντίζελ κίνησης και τα αεροπορικά καύσιμα. Αυξήσαμε τις εξαγωγές σε γειτονικές χώρες που είχαν ανάγκες, διασφαλίζοντας παράλληλα την πλήρη κάλυψη των αναγκών στην Ελλάδα, συνδράμοντας στην ασφάλεια εφοδιασμού στην περιοχή.

Παράλληλα, μέρος της αξίας που δημιουργήθηκε επέστρεψε στους πελάτες και την κοινωνία, μέσω ειδικών εκπτώσεων και προωθητικών ενεργειών, καθώς και ενισχυμένων προγραμμάτων κοινωνικής στήριξης. Διαθέσαμε πάνω από €50 εκατ. για εκπτώσεις στα καύσιμα κίνησης στην Ελλάδα και επεκτείναμε τη δράση και στο πετρέλαιο θέρμανσης, σε μια πρωτοβουλία που αναμένεται να ξεπεράσει τα €100 εκατ. στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Οι ενέργειες αυτές σε συνδυασμό με τις κρατικές παρεμβάσεις στήριξαν τους καταναλωτές και την αγορά. Ταυτόχρονα, ενισχύσαμε σημαντικά το κοινωνικό μας αποτύπωμα με πρωτοβουλίες συνολικού ύψους €30 εκατ., όπως η στήριξη συμπολιτών μας που είχαν πληγεί από τις φωτιές αλλά και χορηγίες σε δημόσια νοσοκομεία και πανεπιστήμια.

Παρότι η εξασφάλιση ελκυστικών αποδόσεων για τους μετόχους μας παραμένει βασική προτεραιότητα, θεωρούμε εξίσου σημαντική την πειθαρχημένη επανεπένδυση στην ανάπτυξη, σε ευθυγράμμιση με τη στρατηγική μας, ώστε να δημιουργήσουμε έναν ακόμη ισχυρότερο Όμιλο για το μέλλον. Οι ισχυρές επιδόσεις του Εννεαμήνου επέτρεψαν στο Διοικητικό Συμβούλιο να διπλασιάσει το προσωρινό μέρισμα από €0,20 σε €0,40 ανά μετοχή, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για αυξημένο συνολικό μέρισμα για τη χρήση, που θα ανακοινωθεί τον Φεβρουάριο του 2027.

Παράλληλα, η ισχυρή κερδοφορία μάς επέτρεψε να επιταχύνουμε τις επενδύσεις στις ΑΠΕ και να ενισχύσουμε περαιτέρω τα διυλιστήρια, καθώς και τις δραστηριότητες εφοδιασμού και εμπορίας, ενισχύοντας τις βάσεις για τη μελλοντική ανάπτυξη του Ομίλου. Ένα ισχυρό και σύγχρονο εγχώριο σύστημα διύλισης συμβάλλει ουσιαστικά στην ενεργειακή ασφάλεια και στη διατήρηση ανταγωνιστικότερων τιμών καυσίμων στην εγχώρια αγορά, με εκτιμώμενο όφελος €0,15-0,20 ανά λίτρο σε σχέση με τις εισαγωγές.

Καθώς πλησιάζουμε στο τέλος της χρονιάς σημειώνει η διοίκηση, έχουμε διαμορφώσει ένα νέο στρατηγικό σχέδιο, το οποίο βασίζεται στην επιτυχία του Vision 2025 και θέτει την κατεύθυνσή μας για την επόμενη δεκαετία. Φιλοδοξία μας είναι να δημιουργήσουμε έναν ακόμη ισχυρότερο και πιο πράσινο Όμιλο, με διευρυμένο περιφερειακό ρόλο και παρουσία, συνεχίζοντας παράλληλα να δημιουργούμε αξία για την ελληνική οικονομία και κοινωνία».

Στήριξη των καταναλωτών μέσω εκπτώσεων στα καύσιμα – Σημαντικό κοινωνικό αποτύπωμα

Η HELLENiQ ENERGY συνέχισε να στηρίζει έμπρακτα τους καταναλωτές στην Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Στην εγχώρια αγορά, κατά το Γ’ Τρίμηνο 2026, διέθεσε περίπου €50 εκατ. για έκτακτες εκπτώσεις σε καύσιμα κίνησης, καλύπτοντας περίπου 860 εκατ. λίτρα. Οι εκπτώσεις αντιστοιχούσαν σε μείωση της τιμής κατά €0,10/λίτρο στην αμόλυβδη βενζίνη και €0,05/λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Από τις 15 Οκτωβρίου, η πρωτοβουλία διευρύνθηκε με έκπτωση €0,20/λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης και συνέχιση της έκπτωσης €0,05/λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης. Οι παρεμβάσεις στην Ελλάδα εφαρμόζονται επιπλέον των τυχόν κρατικών επιδοτήσεων, συμβάλλοντας στην άμεση ελάφρυνση του ενεργειακού κόστους για τους καταναλωτές. Οι πρωτοβουλίες στήριξης των καταναλωτών στη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας και την Κύπρο, οι οποίες ανήλθαν συνολικά σε περίπου €7 εκατ. κατά το Α’ Εξάμηνο 2026, συνεχίστηκαν και κατά το Δ’ Τρίμηνο, καλύπτοντας καύσιμα κίνησης και θέρμανσης.

Παράλληλα, κατά το Γ’ Τρίμηνο, ο Όμιλος υλοποίησε εκτεταμένες δράσεις κοινωνικής συνεισφοράς συνολικού ύψους περίπου €30 εκατ., με έμφαση στην αποκατάσταση πυρόπληκτων περιοχών, την ενίσχυση νοσοκομείων και τη στήριξη της νέας γενιάς και της εκπαίδευσης. Ειδικότερα στην Κύπρο, η ΕΚΟ ανακοίνωσε τριετές πρόγραμμα άνω των €3 εκατ. για τη στήριξη τοπικών κοινοτήτων, με περισσότερους από 7.000 αναμενόμενους ωφελούμενους.

Λειτουργικές και οικονομικές επιδόσεις

Η HELLENiQ ENERGY ανακοίνωσε τα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα Γ’ Τριμήνου 2026, σε ένα περιβάλλον περιορισμένης προσφοράς πρώτων υλών και εντεινόμενων ελλείψεων σε καύσιμα. Υπό αυτές τις συνθήκες, ο Όμιλος διατήρησε υψηλή παραγωγή και λειτουργική διαθεσιμότητα, διασφάλισε την επάρκεια των αγορών του και αξιοποίησε τις εξαγωγικές ευκαιρίες.

Τα Συγκρίσιμα EBITDA ανήλθαν σε €1.162 εκατ. στο Γ’ Τρίμηνο 2026, έναντι €365 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2025, με τα Συγκρίσιμα Καθαρά Κέρδη να διαμορφώνονται σε €808 εκατ., από €186 εκατ.. Η ισχυρή αύξηση της κερδοφορίας προήλθε κυρίως από τα υψηλότερα διεθνή περιθώρια διύλισης, τη βελτιστοποίηση του εφοδιασμού αργού και την αυξημένη συνεισφορά της εξαγωγικής δραστηριότητας, ενώ θετικά συνέβαλαν και οι ισχυρές επιδόσεις των Πετροχημικών, της Εμπορίας και του κλάδου Power. Στο Εννεάμηνο 2026, τα Συγκρίσιμα EBITDA ανήλθαν σε €1.896 εκατ. και τα Συγκρίσιμα Καθαρά Κέρδη σε €1.201 εκατ..

Οι συνολικές επενδύσεις ανήλθαν σε €158 εκατ. το Γ’ Τρίμηνο και σε €565 εκατ. στο Εννεάμηνο 2026, με περίπου το ήμισυ να κατευθύνεται σε έργα ανάπτυξης, κυρίως σε έργα ΑΠΕ στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Οι ισχυρές ελεύθερες ταμειακές ροές του Εννεαμήνου, ύψους €1 δισ., επέτρεψαν τη μείωση του καθαρού δανεισμού κατά €0,6 δισ. σε σχέση με το τέλος του 2025, στα €1,5 δισ., παράλληλα με τη διανομή του τελικού μερίσματος χρήσης 2025 προς τους μετόχους. Στον καθαρό δανεισμό περιλαμβάνονται περίπου €0,4 δισ. χρηματοδότησης έργων ΑΠΕ μέσω project finance. Ο συντελεστής δανειακής μόχλευσης διαμορφώθηκε στο 26%, ενώ ο δείκτης Καθαρού Δανεισμού προς Συγκρίσιμα EBITDA ανήλθε σε 0,7x.

Downstream

Στον κλάδο Διύλισης, Εφοδιασμού και Εμπορίας, τα Συγκρίσιμα EBITDA ανήλθαν σε €1.051 εκατ. το Γ’ Τρίμηνο 2026, αντανακλώντας τα υψηλά διεθνή περιθώρια διύλισης, τη βελτιστοποίηση των προμηθειών αργού, την υψηλή λειτουργική διαθεσιμότητα και τις ισχυρές αποδόσεις στις εξαγωγές. Η παραγωγή ανήλθε σε 4,1 εκατ. τόνους, ενώ οι πωλήσεις διαμορφώθηκαν σε 4,2 εκατ. τόνους, με τις εξαγωγές να αντιπροσωπεύουν το 46% των συνολικών πωλήσεων. Οι εξαγωγές ντίζελ και αεροπορικών καυσίμων ανήλθαν σε 0,9 εκατ. τόνους, συμβάλλοντας στην κάλυψη των ελλείψεων στις ευρωπαϊκές αγορές. Παράλληλα, το περιθώριο διύλισης διαμορφώθηκε σε ιστορικά

υψηλό επίπεδο, περίπου στα $49/βαρέλι.

Στα Πετροχημικά, τα ενδεικτικά περιθώρια πολυπροπυλενίου ενισχύθηκαν στο Γ’ Τρίμηνο 2026 σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, υποστηριζόμενα εν μέρει από τις περιορισμένες εξαγωγές από τον Περσικό Κόλπο, παρά την υποχώρησή τους σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Ως αποτέλεσμα, τα Συγκρίσιμα EBITDA αυξήθηκαν σε €13 εκατ., έναντι €3 εκατ. το Γ’ Τρίμηνο 2025.

Στον κλάδο Εμπορίας, τα Συγκρίσιμα EBITDA διαμορφώθηκαν σε €69 εκατ. στο Γ’ Τρίμηνο 2026, στα ίδια επίπεδα με πέρυσι. Η επίδοση υποστηρίχθηκε από την αύξηση των μεριδίων αγοράς και την ενισχυμένη συνεισφορά του κλάδου αεροπορικών καυσίμων στην Εγχώρια Εμπορία, αντισταθμίζοντας τις επιπτώσεις από τις υψηλότερες τιμές και το αυξημένο κόστος της εφοδιαστικής αλυσίδας. Παράλληλα, η Διεθνής Εμπορία κατέγραψε βελτιωμένες επιδόσεις, αξιοποιώντας την επέκταση του δικτύου, τη λειτουργία του αγωγού Θεσσαλονίκης-Σκοπίων και τις ευκαιρίες που δημιουργήθηκαν από τις περιφερειακές διαταραχές εφοδιασμού. Στο πλαίσιο της περαιτέρω ενδυνάμωσης της παρουσίας μας στην περιοχή, συμφωνήσαμε πρόσφατα την απόκτηση του δικτύου πρατηρίων της Staroil στην Κύπρο, συμπληρώνοντας στρατηγικά το υφιστάμενο δίκτυο της ΕΚΟ Κύπρου.

Power

Στον κλάδο ΑΠΕ, Ηλεκτρικής Ενέργειας και Φυσικού Αερίου, τα Συγκρίσιμα EBITDA διαμορφώθηκαν σε €29 εκατ. στο Γ’ Τρίμηνο 2026. Η αυξημένη συνεισφορά των ΑΠΕ, μετά την προσθήκη 120 MW από τις αρχές του 2026, αντιστάθμισε εν μέρει την επίδραση της προγραμματισμένης συντήρησης των μονάδων φυσικού αερίου και των συνθηκών αγοράς. Η ισχύς των έργων ΑΠΕ υπό λειτουργία αυξήθηκε σε 615 MW στο τέλος Σεπτεμβρίου και ενισχύθηκε περαιτέρω με επιπλέον 160 MW τον Οκτώβριο, συμπεριλαμβανομένου του έργου αποθήκευσης μπαταριών 100 MW/200 MWh στη Θεσσαλονίκη. Επιπλέον, 0,3 GW βρίσκονται υπό κατασκευή και 0,4 GW σε

προχωρημένο στάδιο ανάπτυξης, υποστηρίζοντας τον στόχο για 1,1 GW το 2027 και 1,5 GW το 2028.

Περιβάλλον αγοράς

Κατά το Γ’ Τρίμηνο 2026, οι διεθνείς αγορές ενέργειας επηρεάστηκαν έντονα από τις γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, καθώς και από τις διαταραχές στις ροές αργού πετρελαίου και στις εξαγωγές πετρελαϊκών προϊόντων. Οι δυσχέρειες στη διακίνηση μέσω των Στενών του Ορμούζ περιόρισαν τη διαθεσιμότητα αργού πετρελαίου, ενώ ακόμη εντονότερη ήταν η επίδραση στη διαθεσιμότητα πετρελαϊκών προϊόντων από τη Μέση Ανατολή και τη Ρωσία, ιδιαίτερα στο ντίζελ και τα αεροπορικά καύσιμα.

Η μέση τιμή του Brent διαμορφώθηκε στα $97/βαρέλι στο Γ’ Τρίμηνο 2026, αυξημένη κατά 40% σε ετήσια βάση. Οι τιμές κορυφώθηκαν τον Σεπτέμβριο, όταν το Brent έφθασε έως και τα $129/βαρέλι. Παράλληλα, τα διεθνή περιθώρια διύλισης ενισχύθηκαν σημαντικά, λόγω της περιορισμένης προσφοράς πετρελαϊκών προϊόντων, ιδιαίτερα σε ενδιάμεσα κλάσματα, καθώς και των χαμηλότερων αποθεμάτων και των περιορισμών στη διυλιστική δυναμικότητα στη Μέση Ανατολή και τη Ρωσία. Το διεθνές περιθώριο αναφοράς των διυλιστηρίων του Ομίλου διαμορφώθηκε κατά μέσο όρο στα $30,1/βαρέλι, έναντι $8,5/βαρέλι την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Η ζήτηση καυσίμων κίνησης στην εγχώρια αγορά παρέμεινε ανθεκτική στο Γ’ Τρίμηνο 2026, παρά τις αυξημένες τιμές, υποστηριζόμενη από την τουριστική δραστηριότητα. Οι πωλήσεις αεροπορικών καυσίμων αυξήθηκαν κατά 3%, ενώ οι συνολικές πωλήσεις στην εγχώρια αγορά υποχώρησαν κατά 2%.

Στην ευρωπαϊκή αγορά φυσικού αερίου, οι χαμηλότερες στάθμες αποθήκευσης, οι ανησυχίες σχετικά με την επάρκεια και την ασφάλεια εφοδιασμού με LNG, καθώς και οι διαταραχές στις εξαγωγές LNG από τη Μέση Ανατολή, αποτέλεσαν βασικούς παράγοντες που διατήρησαν σε υψηλά επίπεδα την αβεβαιότητα και τη μεταβλητότητα της αγοράς. Ως αποτέλεσμα, οι τιμές αυξήθηκαν σημαντικά, με το TTF να διαμορφώνεται στα €64/MWh στο Γ’ Τρίμηνο, στο υψηλότερο τριμηνιαίο επίπεδο από το Δ’ Τρίμηνο 2022.

Στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, οι υψηλότερες τιμές φυσικού αερίου και δικαιωμάτων εκπομπών CO₂, σε συνδυασμό με την αυξημένη θερινή ζήτηση, άσκησαν ανοδικές πιέσεις στις ευρωπαϊκές τιμές ηλεκτρικής ενέργειας. Οι υψηλές θερμοκρασίες ενίσχυσαν τη ζήτηση, ενώ παράλληλα περιόρισαν τη διαθεσιμότητα πυρηνικής και υδροηλεκτρικής παραγωγής σε επιμέρους ευρωπαϊκές αγορές.

Στην Ελλάδα, η υψηλή διείσδυση των ΑΠΕ διατηρήθηκε ως βασικό χαρακτηριστικό του ενεργειακού μείγματος, εντείνοντας παράλληλα τις ανάγκες ευελιξίας, αποθήκευσης και διαχείρισης των περικοπών παραγωγής. Η συνολική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στο Γ’ Τρίμηνο 2026 αυξήθηκε κατά περίπου 7% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκε σε 16,7 TWh. Οι ΑΠΕ, εξαιρουμένων των μεγάλων υδροηλεκτρικών, κάλυψαν το 54% της παραγωγής, ενώ το μερίδιο του φυσικού αερίου διαμορφώθηκε σε 34%. Η Ελλάδα παρέμεινε καθαρός εξαγωγέας ηλεκτρικής ενέργειας κατά την περίοδο.

Η μέση τιμή χονδρεμπορικής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα διαμορφώθηκε σε €132/MWh στο Γ’ Τρίμηνο 2026, αυξημένη κατά 49% σε ετήσια βάση, καθώς οι υψηλότερες τιμές φυσικού αερίου και δικαιωμάτων εκπομπών CO₂ αντισταθμίστηκαν εν μέρει από την αυξημένη διείσδυση των ΑΠΕ.