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Στη δεύτερη σημαντικότερη αγορά ανάπτυξης της HELLENiQ ENERGY μετά την Ελλάδα εξελίσσεται η Ρουμανία, με τον ελληνικό ενεργειακό όμιλο να δρομολογεί ένα εκτεταμένο επενδυτικό πρόγραμμα στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και την αποθήκευση, το οποίο μπορεί να φτάσει συνολικά τα 1,3 δισ. ευρώ έως το 2030.

Στόχος είναι η δημιουργία ενός ισχυρού παραγωγικού χαρτοφυλακίου με 1 GW εγκατεστημένης ισχύος ΑΠΕ και 500 MW συστημάτων αποθήκευσης, συνολικής χωρητικότητας 1,5 GWh, που θα ενισχύσει την παρουσία της εταιρείας στην αναπτυσσόμενη αγορά ηλεκτρισμού της χώρας.

Το εύρος των σχεδίων παρουσίασε χθες βράδυ στο Βουκουρέστι ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος της HELLENiQ ENERGY, Γιώργος Αλεξόπουλος, στο πλαίσιο της επίσημης εκδήλωσης για την έναρξη δραστηριοτήτων της Helleniq Renewables Romania, αποκαλύπτοντας ότι η Ρουμανία αναμένεται να συγκεντρώσει το 60% των επενδύσεων του ομίλου στην ηλεκτρική ενέργεια και τις ΑΠΕ για την περίοδο 2027-2030. Πρόκειται για μια στρατηγική επιλογή που αναβαθμίζει τη χώρα από νέα αγορά επέκτασης σε βασικό πυλώνα της διεθνούς ανάπτυξης της HELLENiQ ENERGY. «Επιδιώκουμε να έχουμε ηγετικό ρόλο, να αναπτυχθούμε περαιτέρω στην ηλεκτρική ενέργεια και το φυσικό αέριο και να επεκτείνουμε την παρουσία μας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Η ανάπτυξή μας θα βασίζεται κυρίως στην πράσινη ενέργεια» δήλωσε ο κ. Αλεξόπουλος.

Ο όμιλος υλοποιεί ήδη επενδυτικό πρόγραμμα ύψους περίπου 400 εκατ. ευρώ στη Ρουμανία, από το οποίο έχουν πραγματοποιηθεί τα 200 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, σχεδιάζει πρόσθετες επενδύσεις έως 900 εκατ. ευρώ, ανεβάζοντας το συνολικό δυνητικό ύψος των κεφαλαίων που θα κατευθυνθούν στη χώρα στα 1,3 δισ. ευρώ έως το 2030.

Η Ρουμανία συγκεντρώνει πάνω από το 50% της πράσινης ισχύος

Η βαρύτητα που αποκτά η ρουμανική αγορά αποτυπώνεται και στη μελλοντική κατανομή του παραγωγικού δυναμικού της HELLENiQ ENERGY. Όπως ανέφερε ο κ. Αλεξόπουλος, έως το 2030 περίπου το 40% της συνολικής εγκατεστημένης ισχύος του ομίλου θα βρίσκεται στη Ρουμανία, ενώ εάν εξεταστούν ειδικά οι ΑΠΕ και οι μπαταρίες, το ποσοστό θα υπερβαίνει το 50%. Αντίστοιχα, περίπου το ένα τρίτο της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας του ομίλου εκτιμάται ότι θα προέρχεται από τη συγκεκριμένη αγορά.

Η επιλογή της Ρουμανίας δεν συνδέεται μόνο με τη γεωγραφική εγγύτητα και τους παραδοσιακά στενούς δεσμούς των δύο χωρών, αλλά κυρίως με τις προοπτικές ανάπτυξης της αγοράς ηλεκτρισμού.

Σύμφωνα με τον κ. Αλεξόπουλο, η Ρουμανία διαθέτει σημαντικά περιθώρια αύξησης της ζήτησης, ενώ το ενεργειακό της σύστημα βρίσκεται σε φάση αναδιάρθρωσης, με τις ανανεώσιμες πηγές και την αποθήκευση να αποκτούν ολοένα μεγαλύτερο ρόλο.

Η διοίκηση του ομίλου εκτιμά ότι η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας θα ενισχυθεί σημαντικά τα επόμενα χρόνια, ενώ η εγκατεστημένη ισχύς των ΑΠΕ αναμένεται να διπλασιαστεί, υποκαθιστώντας σταδιακά παλαιότερες μονάδες άνθρακα και πετρελαίου και καλύπτοντας ταυτόχρονα τις νέες ανάγκες της ρουμανικής οικονομίας.

Πρόκειται για μια αγορά που προσφέρει σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης, σε μια περίοδο κατά την οποία η ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρισμού εμφανίζει γενικά περιορισμένους ρυθμούς αύξησης της κατανάλωσης. Η προοπτική διεύρυνσης της ζήτησης, σε συνδυασμό με τη σταδιακή απόσυρση συμβατικών μονάδων, δημιουργεί χώρο για νέες επενδύσεις στην πράσινη παραγωγή και στην αποθήκευση.

Από τα 211 MW στο 1 GW – Τα έργα που μπαίνουν σε λειτουργία

Ο επενδυτικός σχεδιασμός στηρίζεται σε ένα χαρτοφυλάκιο έργων που περιλαμβάνει φωτοβολταϊκά, αιολικά πάρκα και συστήματα αποθήκευσης, με σημαντική γεωγραφική διασπορά σε διάφορες περιοχές της Ρουμανίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο κ. Αλεξόπουλος, ο όμιλος διαθέτει ήδη χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ 211 MW, ενώ το επόμενο σημαντικό ορόσημο είναι η λειτουργία αιολικού έργου στην περιοχή Galați, που θα ανεβάσει τη συνολική ισχύ πάνω από τα 300 MW έως τα μέσα του 2027.

Ο κ. Αλεξόπουλος στάθηκε ιδιαίτερα στη γεωγραφική διασπορά των έργων, επισημαίνοντας ότι η εταιρεία έχει παρουσία σε πολλές περιοχές της Ρουμανίας, αλλά και στη διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου της ως προς τις τεχνολογίες παραγωγής.

Η ανάπτυξη φωτοβολταϊκών και αιολικών έργων σε συνδυασμό με συστήματα αποθήκευσης αποτελεί βασικό στοιχείο της στρατηγικής, καθώς επιτρέπει μεγαλύτερη ευελιξία στη διαχείριση της παραγωγής και περιορίζει την εξάρτηση από τις διακυμάνσεις της αγοράς.

Μπαταρίες 500 MW και 1,5 GWh – Η στροφή στα υβριδικά έργα

Κεντρικό ρόλο στο επενδυτικό πρόγραμμα κατέχουν οι μπαταρίες, οι οποίες δεν αντιμετωπίζονται ως συμπληρωματική δραστηριότητα, αλλά ως αναγκαίο στοιχείο για την αποτελεσματική αξιοποίηση των νέων έργων ανανεώσιμης ενέργειας.

Ο στόχος της HELLENiQ ENERGY είναι να διαθέτει στη Ρουμανία έως το 2030 συστήματα αποθήκευσης συνολικής ισχύος 500 MW και χωρητικότητας 1,5 GWh, επιτρέποντας τη μεταφορά μέρους της παραγόμενης ενέργειας από τις ώρες υψηλής παραγωγής στις περιόδους μεγαλύτερης ζήτησης.

Όπως εξήγησε ο κ. Αλεξόπουλος, η ταχεία ανάπτυξη των ΑΠΕ καθιστά απαραίτητη την ενίσχυση της ευελιξίας των ηλεκτρικών συστημάτων. Χωρίς αποθήκευση, η αυξανόμενη παραγωγή από φωτοβολταϊκά και αιολικά δημιουργεί μεγαλύτερες διακυμάνσεις, περιορίζοντας τη δυνατότητα αξιοποίησης της πράσινης ενέργειας.

Στο πλαίσιο αυτό, η στρατηγική του ομίλου προβλέπει την ανάπτυξη υβριδικών εγκαταστάσεων, που συνδυάζουν παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με συστήματα αποθήκευσης. Παράλληλα, εξετάζεται η προσθήκη μπαταριών και σε υφιστάμενα φωτοβολταϊκά πάρκα, ώστε να βελτιωθεί η δυνατότητα διαχείρισης και εμπορικής αξιοποίησης της παραγωγής.

Η διοίκηση θεωρεί ότι η αποθήκευση θα αποτελέσει καθοριστικό παράγοντα για την ανταγωνιστικότητα των νέων επενδύσεων, ιδιαίτερα καθώς αυξάνεται η συμμετοχή των ΑΠΕ στο ενεργειακό μείγμα και ενισχύεται η ανάγκη εξισορρόπησης του συστήματος.

Ο μετασχηματισμός σε περιφερειακό ενεργειακό όμιλο

O κ. Αλεξόπουλος συνέδεσε το επενδυτικό άνοιγμα στη Ρουμανία με τη συνολική στρατηγική μετασχηματισμού της HELLENiQ ENERGY, η οποία ξεκίνησε το 2021 με το πρόγραμμα Vision 2025. Τότε, όπως ανέφερε, ο όμιλος διέθετε ουσιαστικά περιορισμένη παρουσία στις ΑΠΕ, ενώ οι δραστηριότητές του στην ηλεκτρική ενέργεια και το φυσικό αέριο πραγματοποιούνταν μέσα από συμμετοχές σε εταιρείες στις οποίες δεν ασκούσε πλήρη έλεγχο.

Έκτοτε, η εικόνα έχει αλλάξει σημαντικά. Η HELLENiQ ENERGY έχει επενδύσει περίπου 1 δισ. ευρώ στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, έχει αποκτήσει τον πλήρη έλεγχο της πρώην Elpedison, που μετονομάστηκε σε Enerwave, και έχει δημιουργήσει μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα δραστηριοτήτων στην ηλεκτρική ενέργεια και το φυσικό αέριο.

Σήμερα, σύμφωνα με την παρουσίαση, διαθέτει συνολική παραγωγική ισχύ περίπου 1,6 GW από συμβατικές και ανανεώσιμες μονάδες, εξυπηρετεί περίπου 400.000 πελάτες και έχει υπό ανάπτυξη χαρτοφυλάκιο έργων ΑΠΕ περίπου 6 GW. Η παρουσία της στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας εκτείνεται πλέον σε πέντε χώρες.

Ο στρατηγικός στόχος είναι η μετεξέλιξη της HELLENiQ ENERGY σε ολοκληρωμένο περιφερειακό ενεργειακό όμιλο, με ισχυρή παρουσία στην παραγωγή, την αποθήκευση και την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και στο φυσικό αέριο.

Στο νέο αυτό μοντέλο, οι ΑΠΕ θα αποτελούν τη βάση της μελλοντικής ανάπτυξης, με τις μπαταρίες να εξασφαλίζουν την απαραίτητη ευελιξία και τις συμβατικές μονάδες να εξακολουθούν να προσφέρουν σταθερότητα και ασφάλεια στο σύστημα.

Η εταιρεία επιδιώκει να συνδέσει την παραγωγή με την τελική κατανάλωση, αναπτύσσοντας προϊόντα και υπηρεσίες για τους πελάτες της και αξιοποιώντας τη γεωγραφική διασπορά του χαρτοφυλακίου της στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Σιάμισιης: Μακροχρόνια επένδυση στη Ρουμανία

Τη στρατηγική σημασία της νέας αγοράς υπογράμμισε από την πλευρά του ο Διευθύνων Σύμβουλος της HELLENiQ ENERGY, Ανδρέας Σιάμισιης, ο οποίος χαρακτήρισε την είσοδο στη Ρουμανία μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου που αποσκοπεί στη διασφάλιση της αναπτυξιακής προοπτικής του ομίλου για τις επόμενες δεκαετίες.

Όπως ανέφερε, η εταιρεία έχει πενταπλασιάσει το μέγεθός της τα τελευταία 25 χρόνια και έχει αναπτύξει δραστηριότητες σε περίπου 12 χώρες, με περισσότερο από το 50% των προϊόντων της να κατευθύνεται στις εξαγωγές. Η Ρουμανία αποτελεί τη νεότερη προσθήκη στο γεωγραφικό της αποτύπωμα και μια αγορά στην οποία ο όμιλος επιδιώκει να αποκτήσει μακροχρόνια παρουσία.

Ο κ. Σιάμισιης επισήμανε ότι η μετάβαση από την οικονομία των υδρογονανθράκων στην οικονομία της πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας αποτελεί μονόδρομο, προειδοποίησε ωστόσο ότι η Ευρώπη έχει προωθήσει την πράσινη ατζέντα με ταχύτερους ρυθμούς από εκείνους που επιτρέπουν η τεχνολογική πρόοδος και οι οικονομικές δυνατότητες.

Κατά τον ίδιο, η ενεργειακή μετάβαση απαιτεί ισορροπία ανάμεσα στις επενδύσεις στις νέες τεχνολογίες και στη διατήρηση ενός ισχυρού αποτυπώματος στους υδρογονάνθρακες, οι οποίοι εξακολουθούν να διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην ενεργειακή αλυσίδα αξίας.

Αναφερόμενος ειδικότερα στη Ρουμανία, σημείωσε ότι πρόκειται για μια χώρα με συνεχώς βελτιούμενες προοπτικές, με την οποία η Ελλάδα μοιράζεται κοινές αξίες και ισχυρούς ιστορικούς δεσμούς. Εξέφρασε την πεποίθηση ότι η HELLENiQ ENERGY μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στην ενεργειακή μετάβαση της χώρας, αλλά και στην ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών.

Στο πλαίσιο αυτό, υπογράμμισε ότι η εταιρεία δεν επιδιώκει μόνο την κερδοφορία και την επιχειρηματική ανάπτυξη, αλλά και τη δημιουργία μακροχρόνιων σχέσεων με τις κοινωνίες στις οποίες δραστηριοποιείται. Προανήγγειλε μάλιστα ότι τα επόμενα χρόνια η HELLENiQ ENERGY φιλοδοξεί να εξελιχθεί σε σημαντικό κοινωνικό εταίρο στη Ρουμανία, αναπτύσσοντας πρωτοβουλίες στους τομείς της εκπαίδευσης, του πολιτισμού, του αθλητισμού και της κοινωνικής υποστήριξης.

Παράλληλα, ευχαρίστησε τη ρουμανική κυβέρνηση για τη στήριξη που παρείχε στην υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων, επισημαίνοντας ότι η είσοδος σε μια νέα αγορά δεν είναι ποτέ εύκολη υπόθεση και εκφράζοντας την προσδοκία για την ανάπτυξη ακόμη περισσότερων έργων τα επόμενα χρόνια.

Επενδύσεις με σεβασμό στη βιοποικιλότητα και σταθερούς κανόνες

Την υποστήριξη της ρουμανικής κυβέρνησης στο επενδυτικό σχέδιο εξέφρασε από την πλευρά της και η υπουργός Περιβάλλοντος, Υδάτων και Δασών της χώρας, Ναταλία Ιντοτέρο, η οποία χαρακτήρισε την επίσημη έναρξη δραστηριοτήτων της Hellenic Renewables Romania σημαντικό ορόσημο για την ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Η υπουργός αναφέρθηκε στο επενδυτικό πρόγραμμα που αναμένεται να υπερβεί το 1 δισ. ευρώ και στον στόχο ανάπτυξης 1 GW έως το 2030, τονίζοντας ότι τέτοιες επενδύσεις δεν αποτελούν μόνο οικονομικές ευκαιρίες, αλλά συμβάλλουν στη μείωση των εκπομπών, στην ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην ανάγκη οι επενδύσεις στις ΑΠΕ να προχωρούν με σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον, επισημαίνοντας ότι η ενεργειακή μετάβαση δεν είναι μόνο ζήτημα εγκατεστημένης ισχύος, αλλά και σωστού σχεδιασμού και χωροθέτησης των έργων. Στο πλαίσιο αυτό, υπογράμμισε την ανάγκη προστασίας των περιοχών Natura 2000, των υδάτων, του εδάφους και της βιοποικιλότητας, αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι οι επενδυτές χρειάζονται σαφείς κανόνες και διαφανείς, προβλέψιμες αδειοδοτικές διαδικασίες.

Όπως σημείωσε, το επενδυτικό σχέδιο της HELLENiQ ENERGY δείχνει ότι η οικονομική ανάπτυξη μπορεί να συμβαδίζει με την περιβαλλοντική προστασία, ενισχύοντας ταυτόχρονα την ενεργειακή ασφάλεια και τη συνεργασία Ελλάδας και Ρουμανίας.