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Ένας νέος κύκλος διεθνούς επιχειρηματικού ενδιαφέροντος ανοίγει στις ελληνικές θάλασσες, με επίκεντρο αυτή τη φορά όχι τα ίδια τα κοιτάσματα υδρογονανθράκων, αλλά την πολύτιμη πληροφορία που μπορεί να οδηγήσει στην ανακάλυψή τους. Δίπλα στους αμερικανικούς πετρελαϊκούς κολοσσούς Chevron και ExxonMobil παίρνουν θέση ισχυροί όμιλοι από τις ΗΠΑ, την Ευρώπη και την Κίνα.

Είναι οι «κυνηγοί» των κοιτασμάτων, μια ιδιαίτερη κατηγορία επιχειρήσεων της διεθνούς ενεργειακής βιομηχανίας, που επιστρατεύουν υπερυπολογιστές, προηγμένες τεχνολογίες απεικόνισης και εξειδικευμένα ερευνητικά πλοία για να αποκρυπτογραφήσουν τα μυστικά του ελληνικού βυθού. Το επιχειρηματικό τους αντικείμενο βρίσκεται σε ένα προγενέστερο στάδιο της αλυσίδας αξίας των υδρογονανθράκων, εκεί όπου η γνώση για τη γεωλογική δομή του υπεδάφους μετατρέπεται σε εμπορεύσιμο προϊόν, πολύ πριν από την πρώτη γεώτρηση.

Η νορβηγική TGS, η πολυεθνική SLB (πρώην Schlumberger), η γαλλική Viridien και η κινεζική BGP, τέσσερις από τους ισχυρότερους διεθνείς ομίλους του κλάδου, βρίσκονται στο επίκεντρο της νέας κινητικότητας. Η πρώτη έχει ήδη εξασφαλίσει συμβόλαιο με την κοινοπραξία Chevron–HelleniQ Energy, ενώ οι υπόλοιπες τρεις διεκδικούν τη συλλογή σεισμικών δεδομένων σε ανεξερεύνητες θαλάσσιες περιοχές Δυτικά και Νότια της χώρας, αναλαμβάνοντας οι ίδιες το κόστος των ερευνών.

Το επιχειρηματικό στοίχημα των τριών

Το πλέον ενδιαφέρον στοιχείο του διεθνούς διαγωνισμού της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων (ΕΔΕΥΕΠ) είναι ότι διαμορφώνεται ένας επενδυτικός ανταγωνισμός με αντικείμενο την ίδια τη γεωλογική πληροφορία.

Οι SLB, Viridien και BGP, που υπέβαλαν προσφορές για τη συλλογή και επεξεργασία σεισμικών δεδομένων σε θαλάσσιες περιοχές της Δυτικής και Νότιας Ελλάδας, προτίθενται να χρηματοδοτήσουν τις έρευνες με δικά τους κεφάλαια, προσβλέποντας στην απόσβεση των επενδύσεών τους μέσω της εμπορικής διάθεσης των δεδομένων στη διεθνή πετρελαϊκή βιομηχανία.

Πρόκειται για το επιχειρηματικό μοντέλο των λεγόμενων multi-client σεισμικών ερευνών, στο οποίο οι γεωφυσικές εταιρείες δημιουργούν βιβλιοθήκες δεδομένων, παραχωρώντας έναντι αμοιβής δικαιώματα χρήσης τους σε περισσότερους πελάτες.

Σε αντίθεση με μια συμβατική εργολαβία, όπου το κόστος καλύπτεται από την πετρελαϊκή εταιρεία που παραγγέλνει το έργο, στην προκειμένη περίπτωση οι ανάδοχοι αναλαμβάνουν επιχειρηματικό ρίσκο, ποντάροντας στη μελλοντική ζήτηση για τη γεωλογική πληροφορία που θα αποκτήσουν. Η επιτυχία της επένδυσής τους δεν εξαρτάται άμεσα από την ανακάλυψη ενός κοιτάσματος, αλλά από το ενδιαφέρον της διεθνούς αγοράς να αποκτήσει πρόσβαση στα δεδομένα του ελληνικού υπεδάφους.

Οι ενδείξεις για νέους «μνηστήρες»

Ακριβώς σε αυτή την παράμετρο αποδίδουν αρμόδιες πηγές ιδιαίτερη σημασία στην ταυτόχρονη κινητοποίηση τριών εκ των μεγαλύτερων εταιρειών γεωφυσικής έρευνας στον κόσμο. Δεν αποκλείουν, μάλιστα, πίσω από την υποβολή των προσφορών να υπάρχουν ήδη διερευνητικές επαφές με ενεργειακούς ομίλους που έχουν βάλει στο επενδυτικό τους στόχαστρο, τόσο γνωστές όσο και νέες θαλάσσιες περιοχές της Ελλάδας.

Εφόσον η εκτίμηση αυτή επιβεβαιωθεί, ο διαγωνισμός της ΕΔΕΥΕΠ θα μπορούσε να αποτελεί προπομπό ενός ευρύτερου κύκλου επενδυτικού ενδιαφέροντος για το ελληνικό υπέδαφος, πέρα από εκείνο που έχουν ήδη εκδηλώσει η Chevron και η ExxonMobil.

Μετά την αποσφράγιση των προσφορών στις 19 Νοεμβρίου, η Επιτροπή Αξιολόγησης της ΕΔΕΥΕΠ περνά στην ουσιαστική εξέταση των φακέλων. Προς το παρόν, είναι πρόωρο να προσδιοριστούν οι περιοχές που προκρίνει κάθε εταιρεία, το ύψος των κεφαλαίων που προτίθεται να διαθέσει και οι όροι υπό τους οποίους θα πραγματοποιήσει και θα αξιοποιήσει εμπορικά τις έρευνες. Επιδίωξη όμως της ελληνικής πλευράς είναι να αξιοποιήσει τον ανταγωνισμό μεταξύ των τριών διεκδικητών, ώστε να εξασφαλίσει τη μεγαλύτερη δυνατή γεωγραφική κάλυψη, εμπλουτίζοντας τον ερευνητικό χάρτη της χώρας χωρίς να επωμιστεί το κόστος των εργασιών. Το εγχείρημα, πάντως, έχει ακόμη αρκετό δρόμο μπροστά του. Ακόμη και στο ευνοϊκότερο σενάριο, η έναρξη των ερευνών δεν τοποθετείται πριν από τα τέλη του 2027, καθώς η παράλληλη διαπραγμάτευση με τρεις διεθνείς ομίλους, σε συνδυασμό με τις απαιτούμενες διοικητικές διαδικασίες, αποτελεί μια ιδιαίτερα σύνθετη άσκηση.

Η κινεζική παράμετρος και οι τεχνολογικοί κολοσσοί

Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζει η εμφάνιση της κινεζικής BGP σε μια αγορά που αποκτά ολοένα και ισχυρότερο αμερικανικό αποτύπωμα. Η εταιρεία αποτελεί θυγατρική του κρατικού ενεργειακού κολοσσού China National Petroleum Corporation (CNPC) και δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 80 χώρες και περιοχές.

Διαθέτει μεγάλη επιχειρησιακή δυναμικότητα στις χερσαίες και θαλάσσιες σεισμικές έρευνες, καλύπτοντας ολόκληρη την αλυσίδα των γεωφυσικών υπηρεσιών, από τη συλλογή μέχρι την επεξεργασία και ερμηνεία των δεδομένων. Στα ανταγωνιστικά της πλεονεκτήματα περιλαμβάνονται η καθετοποιημένη τεχνογνωσία, οι τεχνολογίες καταγραφής δεδομένων στον θαλάσσιο πυθμένα και το ανταγωνιστικό κόστος των υπηρεσιών της.

Η συμμετοχή της προσθέτει μια ευρύτερη στρατηγική προέκταση στον διαγωνισμό της ΕΔΕΥΕΠ. Την ώρα που οι αμερικανικές πετρελαϊκές επιχειρήσεις διευρύνουν την παρουσία τους στον ερευνητικό χάρτη της χώρας, ένας βραχίονας της κινεζικής κρατικής πετρελαϊκής βιομηχανίας διεκδικεί μερίδιο στην αγορά της γεωλογικής πληροφορίας, χωρίς ωστόσο να διεκδικεί δικαιώματα εκμετάλλευσης κοιτασμάτων.

Διαφορετική είναι η επιχειρηματική διαδρομή των δύο άλλων διεκδικητών, της SLB και της Viridien, οι οποίες αντανακλούν τον ψηφιακό μετασχηματισμό της διεθνούς πετρελαϊκής βιομηχανίας.

Η SLB, πρώην Schlumberger, συγκαταλέγεται στους μεγαλύτερους διεθνείς ομίλους ενεργειακής τεχνολογίας. Το 2018 μεταβίβασε τον στόλο των σεισμογραφικών της πλοίων στη Shearwater GeoServices, διατηρώντας τις δραστηριότητες επεξεργασίας, απεικόνισης, ερμηνείας και εμπορικής αξιοποίησης σεισμικών δεδομένων. Σήμερα, η εξειδίκευσή της στο συγκεκριμένο πεδίο επικεντρώνεται στην προηγμένη ψηφιακή απεικόνιση του υπεδάφους, στην αξιολόγηση ταμιευτήρων και στο γεωφυσικό λογισμικό.

Ανάλογη στρατηγική ακολούθησε η γαλλική Viridien, πρώην CGG, η οποία ολοκλήρωσε το 2020 την αποχώρησή της από τη δραστηριότητα συλλογής θαλάσσιων σεισμικών δεδομένων, εστιάζοντας στην επεξεργασία και απεικόνισή τους, στους υπερυπολογιστές και στη διαχείριση πολυπελατειακών δεδομένων. Μέσω της θυγατρικής της Sercel διατηρεί παράλληλα ηγετική θέση στην παγκόσμια αγορά εξοπλισμού σεισμικών ερευνών.

Οι Νορβηγοί πιάνουν δουλειά

Ανεξάρτητα από τον διαγωνισμό της ΕΔΕΥΕΠ, τη σκυτάλη της ερευνητικής δραστηριότητας στις υφιστάμενες παραχωρήσεις παίρνει η νορβηγική TGS, στο πλαίσιο του προγράμματος της κοινοπραξίας Chevron–HELLENiQ ENERGY.

Το σεισμογραφικό πλοίο Ramform Tethys και τα δύο συνοδευτικά σκάφη του, ξεκινούν να επιχειρούν στις θαλάσσιες παραχωρήσεις «Α2» και «Νότια της Πελοποννήσου», με ορίζοντα ολοκλήρωσης των εργασιών τα τέλη Ιανουαρίου του 2027. Εκκρεμεί η ενεργοποίηση του ερευνητικού προγράμματος στις άλλες δύο παραχωρήσεις της κοινοπραξίας, «Νότια της Κρήτης 1» και «Νότια της Κρήτης 2», οι οποίες εκτιμάται ότι δεν θα αργήσουν να μπουν επίσης σε τροχιά εξερεύνησης.

Η TGS, μετά τη συγχώνευσή της με την PGS, διαθέτει έναν από τους πλέον προηγμένους στόλους σεισμογραφικών πλοίων διεθνώς, με αιχμή τα χαρακτηριστικά σκάφη τύπου Ramform και την ιδιόκτητη τεχνολογία GeoStreamer. Το επιχειρηματικό της μοντέλο συνδυάζει την εκτέλεση σεισμικών ερευνών για λογαριασμό πετρελαϊκών εταιρειών με την ανάπτυξη και εμπορική αξιοποίηση μιας εκτεταμένης διεθνούς βάσης γεωφυσικών δεδομένων.

Για την Ελλάδα, η δημιουργία μιας εκτεταμένης data base σύγχρονων σεισμικών δεδομένων μπορεί να αποτελέσει εργαλείο προσέλκυσης νέων επενδυτών και προετοιμασίας ενός επόμενου γύρου παραχωρήσεων.

Όπως αναφέρουν στελέχη της αγοράς, η διαθεσιμότητα επαρκούς γεωλογικής πληροφορίας περιορίζει το αρχικό κόστος διερεύνησης μιας περιοχής για τις πετρελαϊκές επιχειρήσεις, μειώνει τη γεωλογική αβεβαιότητα και μπορεί να ενισχύσει τη διαπραγματευτική θέση του ελληνικού Δημοσίου κατά τη μελλοντική αξιοποίηση νέων θαλάσσιων οικοπέδων.

Το ζητούμενο για την ελληνική πλευρά είναι να εξασφαλίσει όχι μόνο τη μεγαλύτερη δυνατή ερευνητική κάλυψη, αλλά και ευνοϊκούς όρους για την εμπορική αξιοποίηση των δεδομένων και την πρόσβαση του Δημοσίου σε αυτά.