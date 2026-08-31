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Η μεγαλύτερη εταιρεία έρευνας και παραγωγής πετρελαίου της Ινδίας, η Oil and Natural Gas Corp., σχεδιάζει να δημιουργήσει στρατηγικά αποθέματα αργού, καθώς η χώρα επιδιώκει να ενισχύσει την προστασία της έναντι πιθανών διαταραχών στον εφοδιασμό.

Η κρατική εταιρεία θα επενδύσει 70 δισ. ρουπίες (736 εκατ. δολάρια) για την κατασκευή υπόγειων εγκαταστάσεων αποθήκευσης στη νότια Ινδία, οι οποίες θα μπορούν να φιλοξενήσουν περίπου 13 εκατ. βαρέλια αργού πετρελαίου, δήλωσε τη Δευτέρα σε δημοσιογράφους στο Νέο Δελχί ο πρόεδρος της εταιρείας, Αρούν Κουμάρ Σινγκ. Η απαιτούμενη γη για το έργο έχει ήδη αποκτηθεί και η κατασκευή θα ξεκινήσει σύντομα, πρόσθεσε.

Η πρόσθετη αποθηκευτική δυναμικότητα θα ενισχύσει την προσπάθεια της κυβέρνησης να διευρύνει τα ενεργειακά αποθέματα έκτακτης ανάγκης, μετά τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, ο οποίος ανέδειξε την ευπάθεια της Ινδίας σε διαταραχές του εφοδιασμού λόγω της μεγάλης εξάρτησής της από τις εισαγωγές.

Η χώρα διαθέτει σήμερα γύρω στα 39 εκατ. βαρέλια σε στρατηγικά αποθέματα, ποσότητα που αντιστοιχεί περίπου σε εισαγωγές μίας εβδομάδας. Η ποσότητα αυτή είναι πολύ μικρή σε σύγκριση με τα 1,2 δισ. βαρέλια που διατηρεί η Κίνα σε εμπορικά και στρατηγικά αποθέματα, μεταδίδει το Bloomberg.

Παράλληλα, η ONGC βρίσκεται σε συζητήσεις με διεθνείς εταιρείες για τη δημιουργία εμπορικού γραφείου στο εξωτερικό, μέσω του οποίου θα πραγματοποιεί αγοραπωλησίες αργού πετρελαίου, διυλισμένων καυσίμων και φυσικού αερίου, αποκτώντας μεγαλύτερο έλεγχο στις προμήθειες, τις πωλήσεις και τη διαχείριση των κινδύνων από τις διακυμάνσεις των τιμών.

Η κρατική εταιρεία εξετάζει το Ντουμπάι ή τη Σιγκαπούρη ως πιθανή έδρα για το εγχείρημα, με στόχο τη διαπραγμάτευση αργού πετρελαίου, πετρελαϊκών προϊόντων και φυσικού αερίου συνολικού όγκου 50 εκατ. τόνων ετησίως, δήλωσε ο Σινγκ.

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