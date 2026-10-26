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Σε αναδιάταξη του ευρωπαϊκού επενδυτικού της χαρτοφυλακίου προχωρά η Iberdrola, εξετάζοντας το ενδεχόμενο να αποχωρήσει πλήρως από την αγορά της Πολωνίας. Ο ισπανικός ενεργειακός όμιλος στρέφει ολοένα μεγαλύτερο μέρος των κεφαλαίων του στις ρυθμιζόμενες δραστηριότητες δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο πώλησης περιουσιακών στοιχείων που δεν εντάσσονται πλέον στις βασικές στρατηγικές του προτεραιότητες.

Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία συνεργάζεται με χρηματοοικονομικούς συμβούλους προκειμένου να διερευνήσει την πώληση του συνόλου των ενεργειακών της δραστηριοτήτων στην Πολωνία, με την εκτιμώμενη αξία του χαρτοφυλακίου να μπορεί να φτάσει έως τα 400 εκατ. ευρώ (448 εκατ. δολάρια).

Οι σχετικές διεργασίες βρίσκονται ακόμη σε προκαταρκτικό στάδιο και δεν έχει ληφθεί οριστική απόφαση για την υλοποίηση της συναλλαγής. Κατά συνέπεια, παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο η Iberdrola να διατηρήσει τελικά τις επενδύσεις της στη χώρα. Εκπρόσωπος του ομίλου απέφυγε να σχολιάσει το ζήτημα.

Αιολικά πάρκα και έργα αποθήκευσης στο χαρτοφυλάκιο

Η παρουσία της Iberdrola στην πολωνική αγορά περιλαμβάνει πέντε χερσαία αιολικά πάρκα, με συνολική εγκατεστημένη ισχύ 213 μεγαβάτ (MW).

Παράλληλα, ο όμιλος αναπτύσσει χαρτοφυλάκιο έργων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας με μπαταρίες, συνολικής ισχύος 1 γιγαβάτ (GW), ενισχύοντας τη δραστηριότητά του σε έναν τομέα που αποκτά ολοένα μεγαλύτερη σημασία για την ενεργειακή μετάβαση.

Εφόσον προχωρήσει η πώληση, θα σηματοδοτήσει την αποεπένδυση της ισπανικής εταιρείας από μια αγορά στην οποία διαθέτει τόσο λειτουργικές μονάδες παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας όσο και έργα υπό ανάπτυξη.

Η πιθανή συναλλαγή εντάσσεται στην ευρύτερη στρατηγική ρευστοποίησης μη στρατηγικών περιουσιακών στοιχείων και ανακατεύθυνσης των επενδύσεων προς αγορές που προσφέρουν μεγαλύτερες δυνατότητες ανάπτυξης στον τομέα των ρυθμιζόμενων δικτύων ηλεκτρισμού.

Οι δραστηριότητες αυτές συγκεντρώνουν πλέον το μεγαλύτερο μέρος των επενδυτικών κεφαλαίων του ομίλου, αποτελώντας βασικό πυλώνα της στρατηγικής του για τα επόμενα χρόνια.

Η στροφή στα ευρωπαϊκά δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας

Η έμφαση στα δίκτυα έχει ήδη αποτυπωθεί σε σημαντικές κινήσεις της Iberdrola στη βόρεια Ευρώπη.

Νωρίτερα μέσα στο 2026, ο ισπανικός όμιλος συμφώνησε να αποκτήσει συμμετοχή στον Caruna Group, τη μεγαλύτερη εταιρεία διανομής ηλεκτρικής ενέργειας της Φινλανδίας, ενισχύοντας την παρουσία του στις υποδομές ηλεκτρισμού.

Είχε προηγηθεί, το 2024, η εξαγορά συμμετοχής στη βρετανική Electricity North-West, εταιρεία διαχείρισης δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Οι συγκεκριμένες επενδύσεις αποτυπώνουν τη μετατόπιση του ενδιαφέροντος της Iberdrola προς δραστηριότητες που συνδέονται με την ανάπτυξη και τη λειτουργία ηλεκτρικών υποδομών.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η ενδεχόμενη αποχώρηση από την Πολωνία αποτελεί ακόμη μία επιλογή αναδιάρθρωσης του χαρτοφυλακίου της. Η τελική απόφαση για την πώληση δεν έχει ληφθεί, ενώ η αποτίμηση των 400 εκατ. ευρώ παραμένει εκτίμηση και όχι συμφωνημένο τίμημα.