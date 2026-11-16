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Οι τιμές λιανικής του ντίζελ στις Ηνωμένες Πολιτείες υποχώρησαν κάτω από τα 6 δολάρια ανά γαλόνι για πρώτη φορά από τις αρχές Σεπτεμβρίου, περιορίζοντας μέρος της πίεσης από έναν σημαντικό παράγοντα του πληθωρισμού, ο οποίος έχει οδηγήσει σε αύξηση των τιμών της ενέργειας και των τροφίμων το φετινό φθινόπωρο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Αμερικανικής Ένωσης Αυτοκινήτου (AAA), η μέση τιμή λιανικής του ντίζελ διαμορφώθηκε τη Δευτέρα στα 5,998 δολάρια ανά γαλόνι, έναντι του υψηλού των 6,50 δολαρίων και πλέον που είχε καταγραφεί στα τέλη Σεπτεμβρίου.

Ο πόλεμος με το Ιράν και το πλήγμα στην προσφορά

Η προσφορά ντίζελ έχει δεχθεί ισχυρότερες πιέσεις σε σύγκριση με τα περισσότερα άλλα καύσιμα από την έναρξη του πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, ο οποίος περιόρισε για μήνες τις ενεργειακές μεταφορές μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Παρότι οι μεταφορές φορτίων αργού πετρελαίου έχουν ανακάμψει, η διακίνηση καυσίμων εξακολουθεί να είναι περιορισμένη.

Η έλλειψη αυτή επιδεινώθηκε από τις ουκρανικές επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον ρωσικών διυλιστηρίων.

Οι επιθέσεις ανάγκασαν τη Ρωσία, η οποία υπό κανονικές συνθήκες αποτελεί τον δεύτερο μεγαλύτερο εξαγωγέα ντίζελ παγκοσμίως, να περιορίσει τις εξαγωγές του καυσίμου έως τα τέλη Ιανουαρίου.

Οι επιπτώσεις σε τρόφιμα, μεταφορές και νοικοκυριά

Η εκτίναξη των τιμών που ακολούθησε έχει επιβαρύνει αγρότες, οδηγούς φορτηγών και καταναλωτές, τόσο στις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και στον υπόλοιπο κόσμο.

Το ντίζελ αποκαλείται συχνά «το καύσιμο-εργάτης της παγκόσμιας οικονομίας», λόγω του καθοριστικού ρόλου του σε ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων.

Χρησιμοποιείται για την κίνηση των μεγάλων φορτηγών που μεταφέρουν τρόφιμα στα σούπερ μάρκετ, τη λειτουργία γεωργικών μηχανημάτων, τη θέρμανση κατοικιών, ακόμη και την τροφοδοσία εφεδρικών ηλεκτρογεννητριών σε κέντρα δεδομένων.

Οι επιπτώσεις των υψηλότερων τιμών του ντίζελ στο σύνολο της οικονομίας αποτυπώνονται και στον πληθωρισμό χονδρικής, ο οποίος αυξάνεται με τον ταχύτερο ρυθμό από το 2022.

Οι παρεμβάσεις του Λευκού Οίκου πριν από τις εκλογές

Ο Λευκός Οίκος επιχείρησε να συγκρατήσει το κόστος του ντίζελ ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του φθινοπώρου, επιστρατεύοντας σειρά μέτρων.

Οι παρεμβάσεις περιλάμβαναν τη χαλάρωση περιορισμών στη χρήση μιας αφορολόγητης, χρωματισμένης εκδοχής του καυσίμου, καθώς και προσπάθειες εισαγωγής ντίζελ από τη Ρωσία.

Ωστόσο, οι πρωτοβουλίες αυτές αποδείχθηκαν σε μεγάλο βαθμό αναποτελεσματικές, τουλάχιστον σε εκλογικό επίπεδο, καθώς οι Ρεπουμπλικανοί υπέστησαν ιστορικές απώλειες.

Υποχώρηση των τιμών, αλλά σε ιστορικά υψηλά επίπεδα για την εποχή

Οι τιμές έχουν αναμφίβολα υποχωρήσει αισθητά, ενώ οι συμφωνίες προμήθειας καυσίμων που καλύπτουν ολόκληρους στόλους οχημάτων επιτρέπουν συχνά στις μεταφορικές επιχειρήσεις να προμηθεύονται ντίζελ φθηνότερα από την αναγραφόμενη τιμή λιανικής.

Παράλληλα, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του πετρελαίου θέρμανσης έκλεισαν την Παρασκευή κοντά στα 4,26 δολάρια ανά γαλόνι, αρκετά χαμηλότερα από τα υψηλότερα επίπεδα που έχουν καταγραφεί φέτος.

Ωστόσο, πρόκειται για την υψηλότερη τιμή που έχει καταγραφεί ποτέ για τη συγκεκριμένη εποχή του έτους.

Αντίστοιχα, παρά την πρόσφατη αποκλιμάκωση, η τιμή λιανικής του ντίζελ παραμένει υψηλότερη από το προηγούμενο ιστορικό ρεκόρ που είχε καταγραφεί πριν από το 2026.