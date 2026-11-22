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Διαφορετικές κατευθύνσεις ακολουθούν οι τιμές των καυσίμων, με το πετρέλαιο κίνησης και θέρμανσης να δέχονται νέες ανοδικές πιέσεις, ενώ η αμόλυβδη διατηρεί προς το παρόν την πτωτική της πορεία. Η παράταση των επιδοτήσεων μέχρι τις 30 Νοεμβρίου περιορίζει την επιβάρυνση, χωρίς να εξουδετερώνει τις μεταβολές στο κόστος προμήθειας.

Για τα νοικοκυριά που αγοράζουν πετρέλαιο θέρμανσης και τους οδηγούς οχημάτων ντίζελ, η εξέλιξη σημαίνει ότι η πρόσφατη αποκλιμάκωση συναντά εμπόδια. Οι τιμές παραμένουν χαμηλότερες από τα επίπεδα της προηγούμενης εβδομάδας, αλλά η εικόνα των διυλιστηρίων προϊδεάζει για ανακοπή της υποχώρησης.

Η διεθνής τιμή του αργού, κοντά στα 95 δολάρια το βαρέλι, δεν αρκεί από μόνη της για να περιγράψει την κατάσταση στην αντλία. Η διαφοροποίηση μεταξύ των επιμέρους καυσίμων αποτυπώνεται ήδη στις τιμές προμήθειας των πρατηρίων.

Ο λογαριασμός ανά περιοχή

Οι εκτιμήσεις για τις επόμενες παραδόσεις τοποθετούν την αμόλυβδη στην Αττική κοντά στο 1,85 ευρώ το λίτρο, το πετρέλαιο κίνησης περίπου στο 1,93 ευρώ και το πετρέλαιο θέρμανσης στην περιοχή του 1,40 ευρώ.

Στην υπόλοιπη ηπειρωτική Ελλάδα, τα αντίστοιχα επίπεδα διαμορφώνονται περίπου στα 1,875 ευρώ για τη βενζίνη, 1,954 ευρώ για το ντίζελ και 1,425 ευρώ για το πετρέλαιο θέρμανσης.

Μεγαλύτερη επιβάρυνση αναμένεται στα νησιά. Η αμόλυβδη εκτιμάται κοντά στα 1,986 ευρώ, το πετρέλαιο κίνησης στα 2,065 ευρώ και το θέρμανσης στα 1,476 ευρώ ανά λίτρο.

Πρόκειται για ενδεικτικές εκτιμήσεις λιανικής, όχι για ενιαίες τιμές που εφαρμόζονται σε όλα τα πρατήρια. Η διαφοροποίηση μεταξύ περιοχών παραμένει αισθητή και επηρεάζει το τελικό κόστος μετακίνησης και θέρμανσης.

Για αγορά 1.000 λίτρων πετρελαίου θέρμανσης, οι παραπάνω τιμές αντιστοιχούν σε δαπάνη περίπου 1.400 ευρώ στην Αττική, 1.425 ευρώ στην υπόλοιπη ηπειρωτική χώρα και 1.476 ευρώ στα νησιά. Η διαφορά ανάμεσα στην πρώτη και την τελευταία περίπτωση φτάνει τα 76 ευρώ.

Η μεταφορά των αυξήσεων στα πρατήρια

Στις 14 Νοεμβρίου, η τιμή διυλιστηρίου για την αμόλυβδη διαμορφωνόταν στα 1,357 ευρώ το λίτρο. Για το πετρέλαιο κίνησης ανερχόταν στα 1,421 ευρώ και για το πετρέλαιο θέρμανσης στα 0,994 ευρώ.

Αυτές οι τιμές προμήθειας αποτελούν τη βάση των εκτιμήσεων για τη λιανική. Η επίδρασή τους αναμένεται να γίνεται περισσότερο ορατή καθώς τα πρατήρια ανανεώνουν τα αποθέματά τους και παραλαμβάνουν καύσιμα με το τρέχον κόστος.

Επομένως, η μεταβολή δεν εμφανίζεται απαραίτητα ταυτόχρονα σε κάθε σημείο πώλησης. Η σταδιακή ανατροφοδότηση της αγοράς εξηγεί γιατί οι νέες πιέσεις μπορούν να περάσουν στην αντλία σε διαφορετικές ημέρες.

Η αμόλυβδη παρουσιάζει διαφορετική εικόνα, καθώς συνεχίζει να κινείται καθοδικά. Αντίθετα, στο ντίζελ και στο πετρέλαιο θέρμανσης διαφαίνεται φρένο στις μειώσεις και κίνδυνος νέων ανατιμήσεων.

Οι ενισχύσεις που συγκρατούν την επιβάρυνση

Στις εκτιμώμενες τιμές λιανικής έχουν ήδη συνυπολογιστεί οι παρεμβάσεις στήριξης. Για το διάστημα 16–30 Νοεμβρίου, η κρατική επιδότηση παραμένει στα 20 λεπτά ανά λίτρο για το πετρέλαιο θέρμανσης, στα 15 λεπτά για το πετρέλαιο κίνησης και στα 10 λεπτά για την αμόλυβδη 95 οκτανίων.

Παράλληλα, συνεχίζονται οι πρόσθετες εκπτώσεις των εταιρειών διύλισης: 20 λεπτά ανά λίτρο στο θέρμανσης και 5 λεπτά στο κίνησης.

Η συνδυασμένη στήριξη ανέρχεται συνεπώς σε 40 λεπτά ανά λίτρο για τη θέρμανση, 20 λεπτά για το ντίζελ και 10 λεπτά για τη βενζίνη. Τα ποσά αυτά δεν αφαιρούνται εκ νέου από τις αναφερόμενες εκτιμήσεις.

Σε παραγγελία 1.000 λίτρων θέρμανσης, η συνολική ενίσχυση αντιστοιχεί σε 400 ευρώ, εκ των οποίων τα 200 προέρχονται από την κρατική επιδότηση και τα υπόλοιπα από την έκπτωση των διυλιστηρίων. Για ανεφοδιασμό 50 λίτρων, η αντίστοιχη στήριξη υπολογίζεται σε 10 ευρώ στο ντίζελ και 5 ευρώ στην αμόλυβδη 95 οκτανίων.