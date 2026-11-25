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Τρεις διαφορετικές εικόνες παρουσιάζει η ελληνική αγορά καυσίμων σε σύγκριση με την Ευρώπη. Η αμόλυβδη παραμένει από τις ακριβότερες στην ΕΕ, το πετρέλαιο κίνησης βρίσκεται ουσιαστικά στον ευρωπαϊκό μέσο όρο και το πετρέλαιο θέρμανσης πωλείται χαμηλότερα. Για τα νοικοκυριά, οι αποκλίσεις μεταφράζονται σε αισθητά διαφορετικούς λογαριασμούς, ανάλογα με το καύσιμο που αγοράζουν.

Η πρόσφατη υποχώρηση της βενζίνης κάτω από τα 2 ευρώ δεν αναιρεί τη συγκριτικά υψηλή θέση της χώρας. Χρειάζεται, ωστόσο, χρονικός διαχωρισμός: η ευρωπαϊκή κατάταξη βασίζεται στις τιμές της 9ης Νοεμβρίου 2026, όταν η ελληνική αμόλυβδη βρισκόταν στα 2,042 ευρώ ανά λίτρο. Επομένως, τα ποσά της σύγκρισης αποτυπώνουν εκείνη την ημερομηνία και όχι τις μεταγενέστερες μεταβολές στην αντλία.

Η βενζίνη και ο ακριβότερος ανεφοδιασμός

Με βάση αυτή την αποτύπωση, ένα γέμισμα 50 λίτρων αμόλυβδης κόστιζε στην Ελλάδα 102,10 ευρώ. Η ίδια ποσότητα στη Βουλγαρία απαιτούσε 79,11 ευρώ, με τη διαφορά να προσεγγίζει τα 23 ευρώ. Στην Ισπανία, ο αντίστοιχος λογαριασμός διαμορφωνόταν στα 86,49 ευρώ, δηλαδή περίπου 15,61 ευρώ χαμηλότερα.

Η απόσταση παραμένει σημαντική και έναντι της συνολικής ευρωπαϊκής εικόνας. Με σταθμισμένη μέση τιμή 1,8767 ευρώ το λίτρο, η ΕΕ εμφανιζόταν φθηνότερη κατά περίπου 16,5 λεπτά ανά λίτρο. Στα 50 λίτρα, η πρόσθετη ελληνική επιβάρυνση έφτανε περίπου τα 8,27 ευρώ.

Ακριβότερη αμόλυβδη από την Ελλάδα είχαν πέντε χώρες. Πρώτη ήταν η Δανία με 2,391 ευρώ, ακολουθούμενη από την Ολλανδία με 2,196 ευρώ και τη Φινλανδία με 2,144 ευρώ. Υψηλότερα βρίσκονταν επίσης η Γαλλία, στα 2,088 ευρώ, και η Γερμανία, στα 2,067 ευρώ.

Η έκτη θέση της Ελλάδας δείχνει ότι ακόμη και η αποκλιμάκωση της εγχώριας τιμής χρειάζεται να αξιολογείται συγκριτικά. Η μείωση του λογαριασμού για τον οδηγό δεν σημαίνει αυτομάτως σύγκλιση με τις φθηνότερες ευρωπαϊκές αγορές.

Το ντίζελ κοντά στην ευρωπαϊκή τιμή

Στο πετρέλαιο κίνησης, η ελληνική αγορά καταλάμβανε την 11η θέση μεταξύ των ακριβότερων χωρών, με τιμή 2,099 ευρώ ανά λίτρο. Ο σταθμισμένος ευρωπαϊκός μέσος όρος ήταν 2,09709 ευρώ, αφήνοντας ελάχιστη διαφορά.

Ο ανεφοδιασμός με 50 λίτρα ντίζελ κόστιζε 104,95 ευρώ, περίπου δέκα λεπτά περισσότερο από τον αντίστοιχο υπολογισμό με τη μέση τιμή της ΕΕ.

Η σχεδόν πλήρης ταύτιση δεν εξαλείφει τις αποκλίσεις ανά χώρα. Στην Ισπανία, τα 50 λίτρα κόστιζαν 94,92 ευρώ, περίπου δέκα ευρώ λιγότερα. Αντίθετα, στην Ιταλία, η ίδια ποσότητα απαιτούσε 110,92 ευρώ, σχεδόν έξι ευρώ περισσότερα από την Ελλάδα.

Χαμηλότερος λογαριασμός στη θέρμανση

Η ευνοϊκότερη σύγκριση για τα ελληνικά νοικοκυριά καταγράφεται στο πετρέλαιο θέρμανσης. Στα 1,519 ευρώ το λίτρο, η εγχώρια τιμή ήταν χαμηλότερη κατά περίπου 15,6 λεπτά από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο των 1,67497 ευρώ.

Μια παραγγελία 500 λίτρων αντιστοιχούσε σε 759,50 ευρώ, έναντι 837,49 ευρώ με βάση τη μέση ευρωπαϊκή τιμή. Το όφελος προσέγγιζε έτσι τα 78 ευρώ.

Η Ισπανία βρισκόταν σχεδόν στο ίδιο επίπεδο, με 1,51687 ευρώ ανά λίτρο. Χαμηλότερη τιμή εμφάνιζε το Βέλγιο, στα 1,43650 ευρώ, ενώ υψηλότερη η Γαλλία, στα 1,73237 ευρώ.

Στην εγχώρια αγορά, οι παρεμβάσεις στήριξης έχουν παραταθεί έως τις 30 Νοεμβρίου. Στη θέρμανση, η συνολική ελάφρυνση φτάνει έως τα 40 λεπτά ανά λίτρο, συνδυάζοντας κρατική επιδότηση περίπου 20 λεπτών με ΦΠΑ και πρόσθετη έκπτωση έως 20 λεπτών από τα διυλιστήρια.

Για παραγγελία 500 λίτρων, η μέγιστη αυτή παρέμβαση αντιστοιχεί σε 200 ευρώ. Το ποσό αποτυπώνει την ελάφρυνση που συνδέεται με τα μέτρα στήριξης και δεν αποτελεί πρόσθετη έκπτωση που αφαιρείται ξανά από την αναγραφόμενη τιμή πώλησης.

Στο πετρέλαιο κίνησης, η κρατική ενίσχυση ανέρχεται περίπου στα 15 λεπτά ανά λίτρο με ΦΠΑ, ενώ στην αμόλυβδη 95 οκτανίων διατηρείται περίπου στα 10 λεπτά ανά λίτρο.