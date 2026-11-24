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Η σωστή αίτηση είναι μόνο το πρώτο βήμα για την είσπραξη του επιδόματος θέρμανσης 2026-2027. Το αποτέλεσμα κρίνεται και στις αποδείξεις: ποιος ΑΦΜ αναγράφεται, ποια παροχή ρεύματος δηλώνεται και αν τα παραστατικά καταχωρίζονται εγκαίρως. Μια ασυμφωνία μπορεί να εμποδίσει τη διασταύρωση, ακόμη και όταν η αγορά καυσίμου έχει πραγματοποιηθεί κανονικά.

Οι αιτήσεις στο myΘέρμανση ολοκληρώνονται την Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου 2026, ενώ η ενίσχυση αυξάνεται κατά 30% και διαμορφώνεται από 100 έως 1.560 ευρώ. Η επιδότηση συνδέεται αποκλειστικά με την κύρια κατοικία και καλύπτει ένα μόνο είδος θέρμανσης ανά δικαιούχο.

Οι αποδείξεις που χρειάζονται καταχώριση

Η βασική διάκριση αφορά στον τρόπο με τον οποίο φτάνουν τα στοιχεία των αγορών στην ΑΑΔΕ. Για πετρέλαιο θέρμανσης και ηλεκτρική ενέργεια, ο πολίτης δεν ανεβάζει αποδείξεις ή λογαριασμούς, καθώς η διαβίβαση γίνεται ηλεκτρονικά από τους αρμόδιους φορείς.

Αντίθετα, για φυσικό αέριο, υγραέριο, μπλε κηροζίνη, καυσόξυλα, πέλετ και τηλεθέρμανση, απαιτείται καταχώριση στην ενότητα «Τα Παραστατικά μου». Συμπληρώνονται ο αριθμός του παραστατικού, η αξία της συναλλαγής, ο ΑΦΜ και η επωνυμία του προμηθευτή.

Η γενική προθεσμία καταχώρισης είναι η 29η Απριλίου 2027, για παραστατικά που έχουν εκδοθεί έως τις 15 Απριλίου. Ειδικά για φυσικό αέριο και τηλεθέρμανση, προβλέπεται συμπληρωματική διαδικασία: λογαριασμοί εκδοθέντες έως τις 30 Ιουνίου καταχωρίζονται μέχρι τις 15 Ιουλίου, με επιπλέον πληρωμή έως τις 30 Ιουλίου 2027.

Όταν η δαπάνη εξοφλείται μέσω κοινοχρήστων, χρειάζονται επιπλέον τα στοιχεία της απόδειξης εξόφλησης ή του ειδοποιητηρίου, ο ΑΦΜ του διαχειριστή ή της εταιρείας διαχείρισης και το ποσό που αναλογεί στον αιτούντα.

Οι διαφορετικοί κανόνες ανά καύσιμο

Για τα περισσότερα επιδοτούμενα είδη, η περίοδος αγορών ξεκινά την 1η Οκτωβρίου 2026 και ολοκληρώνεται στις 31 Μαρτίου 2027. Στο πετρέλαιο θέρμανσης υπολογίζονται αγορές από τις 15 Οκτωβρίου, ενώ για καυσόξυλα και πέλετ αναγνωρίζονται και οι προμήθειες από την 1η Ιουνίου 2026.

Τα ποσά αναφοράς διαφέρουν: 380 ευρώ για ηλεκτρική ενέργεια, 360 ευρώ για πέλετ, 350 ευρώ για καυσόξυλα και τηλεθέρμανση, 325 ευρώ για φυσικό αέριο και 300 ευρώ για πετρέλαιο θέρμανσης, υγραέριο και μπλε κηροζίνη. Πρόκειται για βάσεις υπολογισμού, καθώς η τελική ενίσχυση επηρεάζεται από τις προσαυξήσεις για παιδιά, τον κλιματικό συντελεστή, την αύξηση και τα προβλεπόμενα όρια.

Στα καυσόξυλα απαιτείται κατοικία σε οικισμό έως 10.000 κατοίκων, ενώ για πέλετ το πληθυσμιακό όριο είναι 25.000 κάτοικοι. Και στις δύο περιπτώσεις χρειάζεται κλιματικός συντελεστής τουλάχιστον 0,8, με εξαιρέσεις για Αθήνα–Πειραιά, Θεσσαλονίκη και Δήμο Ιωαννιτών.

Η τηλεθέρμανση επιδοτείται για ακίνητα στους δήμους Σερρών, Εορδαίας, Κοζάνης, Αμυνταίου και Μεγαλόπολης. Στην ηλεκτρική ενέργεια, η παροχή πρέπει να είναι ενεργή, να αντιστοιχεί στην κύρια κατοικία και να μη χρησιμοποιείται σε αίτηση άλλου δικαιούχου. Εξαιρούνται οι ενταγμένοι στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο.

Για το ρεύμα, τα στοιχεία αποστέλλονται στην ΑΑΔΕ έως τις 14 Μαΐου 2027, ενώ προβλέπεται συμπληρωματικό αρχείο έως τις 20 Ιουλίου.

Ο ΑΦΜ που μπορεί να μπλοκάρει την πληρωμή

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτεί το πετρέλαιο θέρμανσης. Η απόδειξη πρέπει να εκδίδεται στον ΑΦΜ του αιτούντος και να περιλαμβάνει τη σωστή παροχή ηλεκτρικού ρεύματος. Αν η αίτηση υποβληθεί από τον έναν σύζυγο και η αγορά εμφανίζεται στον ΑΦΜ του άλλου, δημιουργείται πρόβλημα αντιστοίχισης.

Η διόρθωση μπορεί να γίνει είτε με ανάκληση και νέα αίτηση από τον σύζυγο στον οποίο εκδόθηκε η απόδειξη, έως τις 4 Δεκεμβρίου, είτε με διόρθωση του ΑΦΜ από τον πρατηριούχο εντός 14 ημερών από την αγορά.

Για τον υπολογισμό της επιλέξιμης αξίας του πετρελαίου χρησιμοποιείται σταθερή τιμή 1,56 ευρώ ανά λίτρο, ανεξάρτητα από την πραγματική τιμή αγοράς.

Πριν από την οριστικοποίηση χρειάζεται επίσης δηλωμένος, ενεργός IBAN, στον οποίο ο αιτών είναι δικαιούχος ή συνδικαιούχος. Η είσοδος γίνεται με TAXISnet και συμπληρώνονται η διεύθυνση, ο οικισμός, η παροχή και το επιλεγμένο καύσιμο. Το αποδεικτικό υποβολής βοηθά στον έλεγχο των στοιχείων που δίνονται στον προμηθευτή.

Η διαδικασία στις πολυκατοικίες

Στην κοινή εγκατάσταση πετρελαίου προηγείται ο διαχειριστής, ο οποίος δημιουργεί και οριστικοποιεί το προφίλ της πολυκατοικίας. Δηλώνει την κοινόχρηστη παροχή, τα διαμερίσματα και τα χιλιοστά θέρμανσης, με υποχρεωτικό άθροισμα 1.000.

Το παραστατικό εκδίδεται στον ΑΦΜ της πολυκατοικίας ή στον ΑΦΜ δημιουργίας του προφίλ και αναγράφει την αντίστοιχη κοινόχρηστη παροχή. Λανθασμένα στοιχεία μπορούν να επηρεάσουν τη διασταύρωση όλων των αιτούντων ενοίκων.

Εάν δεν υπάρχει διαχειριστής ή κοινόχρηστος μετρητής, οι ένοικοι συμφωνούν ποιος θα αναλάβει τη διαδικασία και ποια παροχή θα δηλωθεί.

Για κεντρική θέρμανση με άλλο καύσιμο, εκτός πετρελαίου και ρεύματος, δεν απαιτείται προφίλ πολυκατοικίας. Κάθε ένοικος υποβάλλει ατομική αίτηση και καταχωρίζει τη δαπάνη που του αναλογεί. Στην αυτόνομη θέρμανση, κάθε διαμέρισμα ακολουθεί ξεχωριστή διαδικασία με τα δικά του παραστατικά.