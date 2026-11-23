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Η διατήρηση των επιδοτήσεων συγκρατεί τον λογαριασμό των καυσίμων, αλλά δεν αρκεί για να επαναφέρει το κόστος ανεφοδιασμού κάτω από τα 100 ευρώ για 50 λίτρα, με βάση τις πανελλαδικές μέσες τιμές. Παράλληλα, οι αναμενόμενες ανατιμήσεις στη χονδρική απειλούν να περιορίσουν την ανακούφιση για οδηγούς και νοικοκυριά.

Η αμόλυβδη 95 οκτανίων πωλείται κατά μέσο όρο 2,001 ευρώ το λίτρο, ενώ το πετρέλαιο κίνησης διαμορφώνεται στα 2,062 ευρώ. Έτσι, η αγορά 50 λίτρων απαιτεί 100,05 ευρώ για βενζίνη και 103,10 ευρώ για ντίζελ, παρότι στις τιμές περιλαμβάνονται ήδη οι ενισχύσεις.

Το κόστος διαφοροποιείται αισθητά ανά περιοχή. Η απόσταση μεταξύ φθηνότερων και ακριβότερων αγορών μεταφράζεται σε σημαντικές διαφορές, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για μεγάλες παραγγελίες πετρελαίου θέρμανσης.

Το γεωγραφικό αποτύπωμα της επιβάρυνσης

Στην Αττική, η μέση τιμή της αμόλυβδης βρίσκεται στα 1,960 ευρώ, ανεβάζοντας τη δαπάνη των 50 λίτρων στα 98 ευρώ. Στις Κυκλάδες, όπου η τιμή φτάνει τα 2,320 ευρώ, ο ίδιος ανεφοδιασμός κοστίζει 116 ευρώ.

Η διαφορά των 18 ευρώ ανά γέμισμα επιβαρύνει περισσότερο όσους χρησιμοποιούν καθημερινά το αυτοκίνητο. Αντίστοιχες αποκλίσεις εμφανίζονται και μεταξύ περιοχών της ηπειρωτικής χώρας.

Στην Κορινθία, η αμόλυβδη διαμορφώνεται κατά μέσο όρο στα 1,945 ευρώ, ενώ στην Ευρυτανία στα 2,139 ευρώ. Για αγορά 50 λίτρων προκύπτει απόσταση 9,70 ευρώ, χωρίς να αλλάζει η ποσότητα καυσίμου.

Ακόμη μεγαλύτερη είναι η διαφοροποίηση στη θέρμανση. Μια παραγγελία 500 λίτρων κοστίζει 719,50 ευρώ στην Αττική, με τιμή 1,439 ευρώ το λίτρο. Στις Κυκλάδες, με μέση τιμή 1,663 ευρώ, απαιτούνται 831,50 ευρώ.

Τα 112 ευρώ πρόσθετης δαπάνης αποτυπώνουν, μεταξύ άλλων, την επίδραση των μεταφορικών και των ιδιαίτερων συνθηκών τροφοδοσίας των νησιών.

Το πραγματικό όφελος των ενισχύσεων

Η παράταση για το διάστημα 16–30 Νοεμβρίου διατηρεί την κρατική επιδότηση στα 10 λεπτά ανά λίτρο αμόλυβδης, στα 15 λεπτά για το πετρέλαιο κίνησης και στα 20 λεπτά για το πετρέλαιο θέρμανσης.

Στα δύο τελευταία προστίθενται οι εκπτώσεις των διυλιστηρίων. Η συνολική ελάφρυνση φτάνει περίπου τα 20 λεπτά στο ντίζελ και τα 40 λεπτά στο θέρμανσης, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Για 50 λίτρα βενζίνης, η στήριξη αντιστοιχεί σε 5 ευρώ, ενώ για την ίδια ποσότητα ντίζελ σε 10 ευρώ. Με μηνιαία κατανάλωση 150 λίτρων, τα αντίστοιχα ποσά διαμορφώνονται σε 15 και 30 ευρώ.

Οι υπολογισμοί αποτυπώνουν το όφελος ανά ποσότητα καυσίμου, εφόσον εφαρμόζονται οι συγκεκριμένες ενισχύσεις. Δεν αποτελούν ξεχωριστή πληρωμή προς τον καταναλωτή ούτε πρόσθετη έκπτωση που αφαιρείται στο ταμείο.

Στο πετρέλαιο θέρμανσης, η πανελλαδική μέση τιμή των 1,479 ευρώ οδηγεί σε λογαριασμό 739,50 ευρώ για 500 λίτρα. Χωρίς τις παρεμβάσεις και με αμετάβλητους τους υπόλοιπους παράγοντες, η δαπάνη θα έφτανε θεωρητικά τα 939,50 ευρώ.

Η διαφορά είναι 200 ευρώ για 500 λίτρα και 400 ευρώ για 1.000 λίτρα. Τα ποσά αυτά έχουν ήδη ενσωματωθεί στις τιμές λιανικής και δεν αφαιρούνται δεύτερη φορά.

Οι αυξήσεις που μπορούν να περιορίσουν την ανακούφιση

Η επιδότηση δεν δεσμεύει την τελική τιμή. Εάν αυξηθεί το κόστος προμήθειας των πρατηρίων, μπορεί να ακολουθήσει αναπροσαρμογή στην αντλία, ακόμη και όσο διατηρούνται οι ενισχύσεις.

Μια υποθετική άνοδος 5 λεπτών ανά λίτρο θα αύξανε το κόστος των 50 λίτρων αμόλυβδης στα 102,55 ευρώ και του ντίζελ στα 105,60 ευρώ.

Με ανατίμηση 10 λεπτών, οι αντίστοιχες δαπάνες θα έφταναν τα 105,05 και 108,10 ευρώ. Πρόκειται για παραδείγματα υπολογισμού, καθώς το μέγεθος των πιθανών μεταβολών δεν έχει προσδιοριστεί.

Στη θέρμανση, κάθε αύξηση 5 λεπτών προσθέτει 25 ευρώ σε παραγγελία 500 λίτρων, ενώ άνοδος 10 λεπτών επιβαρύνει τον λογαριασμό κατά 50 ευρώ.

Οι εκπτώσεις και το δημοσιονομικό κόστος

Η HELLENiQ ENERGY παρατείνει έως τις 30 Νοεμβρίου τις έκτακτες εκπτώσεις της. Στο θέρμανσης διατηρούνται στα 16 λεπτά ανά λίτρο προ ΦΠΑ, περίπου 20 λεπτά με τον φόρο, και στο κίνησης στα 4 λεπτά προ ΦΠΑ, περίπου 5 λεπτά τελικά.

Οι εκπτώσεις αφορούν σε καύσιμα για την εγχώρια αγορά, παρέχονται προς όλες τις εταιρείες εμπορίας και εμφανίζονται χωριστά στα τιμολόγια.

Η δεκαπενθήμερη παράταση των κρατικών επιδοτήσεων προσθέτει 35 εκατ. ευρώ δημοσιονομικού κόστους. Οι ενισχύσεις καυσίμων μέσω του δικτύου διανομής φτάνουν συνολικά τα 318 εκατ. ευρώ, ενώ το ευρύτερο πακέτο ενεργειακής και εισοδηματικής στήριξης ανέρχεται σε 1,49 δισ. ευρώ.