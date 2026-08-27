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Η ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης επιστρέφει στο επίκεντρο, καθώς ένας συνδυασμός γεωπολιτικών εντάσεων, ακραίων θερμοκρασιών και αυξημένης ζήτησης προκαλεί νέα αναστάτωση στις αγορές. Η άνοδος του κόστους σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο δημιουργεί έναν ακόμη πονοκέφαλο για την ευρωπαϊκή οικονομία, με νοικοκυριά και επιχειρήσεις να βρίσκονται αντιμέτωπα με τον κίνδυνο νέων επιβαρύνσεων.

Το Brent έχει κινηθεί πάνω από τα 94 δολάρια το βαρέλι, προσεγγίζοντας τα υψηλότερα επίπεδα του τελευταίου μήνα, ενώ ακόμη πιο έντονη είναι η εικόνα στην ευρωπαϊκή αγορά φυσικού αερίου. Οι τιμές αναφοράς του TTF ξεπέρασαν τα 65 ευρώ ανά μεγαβατώρα, φθάνοντας στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων δύο ετών.

Η επιβάρυνση είναι ήδη σημαντική. Από τις αρχές του έτους, το ευρωπαϊκό φυσικό αέριο έχει ανατιμηθεί περίπου 130%, σε μια περίοδο κατά την οποία οι χώρες της ηπείρου χρειάζονται αυξημένες ποσότητες προκειμένου να αναπληρώσουν τα αποθέματά τους πριν από τον χειμώνα.

Ο καύσωνας αλλάζει την ενεργειακή εξίσωση

Το πρόβλημα δεν περιορίζεται στις διεθνείς αγορές καυσίμων. Οι παρατεταμένες υψηλές θερμοκρασίες στην Ευρώπη αυξάνουν σημαντικά την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, κυρίως λόγω της εντατικής λειτουργίας κλιματιστικών.

Την ίδια στιγμή, η ξηρασία περιορίζει τις δυνατότητες παραγωγής από υδροηλεκτρικούς σταθμούς, ενώ δημιουργεί δυσκολίες και στη λειτουργία ορισμένων πυρηνικών μονάδων. Το αποτέλεσμα είναι μεγαλύτερη ανάγκη για ηλεκτροπαραγωγή από μονάδες που χρησιμοποιούν φυσικό αέριο.

Έτσι, ποσότητες οι οποίες υπό κανονικές συνθήκες θα κατευθύνονταν στις αποθήκες για τον χειμώνα καταναλώνονται ήδη για την κάλυψη των αυξημένων θερινών αναγκών.

Παρά την έντονη άνοδο, οι σημερινές τιμές εξακολουθούν να απέχουν σημαντικά από τα πρωτοφανή επίπεδα της ενεργειακής κρίσης του 2022. Ωστόσο, η νέα αύξηση προκαλεί ανησυχία, καθώς συμπίπτει με μια περίοδο κατά την οποία η Ευρώπη επιχειρεί να ενισχύσει την ενεργειακή της επάρκεια.

Η κατανάλωση φυσικού αερίου στην ήπειρο έχει μειωθεί κατά περίπου 15% έως 20% σε σύγκριση με το 2021. Η υποχώρηση συνδέεται με τη χαμηλότερη χρήση από τη βαριά βιομηχανία, την ταχύτερη ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και την ευρύτερη εγκατάσταση αντλιών θερμότητας. Ο φετινός καύσωνας, ωστόσο, ανατρέπει μέρος αυτής της εξοικονόμησης.

Ανησυχία για τα αποθέματα της Γερμανίας

Ιδιαίτερη προσοχή συγκεντρώνει η Γερμανία, όπου οι αποθηκευτικοί χώροι φυσικού αερίου εμφανίζουν αισθητά χαμηλότερα επίπεδα πλήρωσης σε σχέση με προηγούμενα χρόνια.

Οι περισσότερες από 40 εγκαταστάσεις αποθήκευσης της χώρας δεν ξεπερνούν σε πληρότητα το 50%, ενώ συνολικά τα γερμανικά αποθέματα βρίσκονται οριακά πάνω από το συγκεκριμένο επίπεδο. Πρόκειται για τη χαμηλότερη επίδοση που έχει καταγραφεί στα μέσα Αυγούστου εδώ και αρκετά χρόνια.

Το ζήτημα αποκτά μεγαλύτερη σημασία καθώς η διαθεσιμότητα φορτίων στη διεθνή αγορά έχει περιοριστεί. Οι συνεχιζόμενες δυσκολίες στις μεταφορές μέσω των Στενών του Ορμούζ επηρεάζουν τόσο το φυσικό αέριο όσο και το αργό πετρέλαιο, αυξάνοντας το γεωπολιτικό ασφάλιστρο στις τιμές.

Το Ιράν ανεβάζει το γεωπολιτικό ρίσκο

Στην αγορά πετρελαίου, η ένταση ενισχύθηκε μετά τις νέες προειδοποιήσεις του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προς τις χώρες που εξακολουθούν να στηρίζουν οικονομικά το Ιράν.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος έχει προαναγγείλει «οικονομικό πόλεμο και απομόνωση σε πρωτοφανή κλίμακα» κατά της Τεχεράνης, προειδοποιώντας παράλληλα ότι συνέπειες θα αντιμετωπίσουν και χώρες που προσφέρουν οποιαδήποτε οικονομική ή εμπορική «σανίδα σωτηρίας» στο Ιράν.

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ έχει προαναγγείλει την παρουσίαση συγκεκριμένων οικονομικών μέτρων την επόμενη εβδομάδα, διατηρώντας υψηλή την αβεβαιότητα στις αγορές.

Με το Ορμούζ να παραμένει κρίσιμο πέρασμα για τις παγκόσμιες ενεργειακές ροές, κάθε νέα κλιμάκωση μπορεί να μεταφραστεί σε υψηλότερες τιμές. Για την Ευρώπη, το κρίσιμο στοίχημα πλέον είναι διπλό: επαρκή αποθέματα φυσικού αερίου πριν από τον χειμώνα και συγκράτηση ενός νέου κύματος ενεργειακών ανατιμήσεων που θα μπορούσε να περάσει από τους λογαριασμούς ρεύματος και θέρμανσης στο συνολικό κόστος ζωής και παραγωγής.

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