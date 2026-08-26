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Νέα επιβάρυνση στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς φέρνει από τον Οκτώβριο η ενεργειακή κρίση στη Βρετανία, καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή έχει οδηγήσει σε σημαντική άνοδο τις χονδρεμπορικές τιμές φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας.

Η βρετανική ρυθμιστική αρχή ενέργειας Ofgem ανακοίνωσε ότι από την 1η Οκτωβρίου το ανώτατο όριο τιμών που καθορίζει πόσο μπορούν να χρεώνουν οι προμηθευτές ανά μονάδα ενέργειας θα αυξηθεί κατά 4%, με το ενδεικτικό ετήσιο κόστος για ένα τυπικό νοικοκυριό να διαμορφώνεται στις 1.723 λίρες.

Σύμφωνα με υπολογισμούς της Cornwall Insight, το κόστος ανά μονάδα ενέργειας ανεβαίνει έτσι στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών ετών.

Η αύξηση έρχεται σε μια ιδιαίτερα δύσκολη χρονική στιγμή, καθώς τα νοικοκυριά μπαίνουν στη χειμερινή περίοδο, όταν η κατανάλωση ενέργειας αυξάνεται σημαντικά.

Στα 6 δισ. λίρες τα χρέη των νοικοκυριών

Η οικονομική πίεση είναι ήδη έντονη. Τα χρέη των βρετανικών νοικοκυριών προς τις εταιρείες ενέργειας έχουν φθάσει περίπου τις 6 δισ. λίρες μέσα στο 2026 και, σύμφωνα με ανάλυση της Energy UK, βρίσκονται σε τροχιά να αγγίξουν τις 7 δισ. λίρες έως το τέλος Δεκεμβρίου.

Οι εξελίξεις δημιουργούν πολιτικό πρόβλημα και για την κυβέρνηση των Εργατικών, η οποία είχε δεσμευθεί προεκλογικά να μειώσει τους ετήσιους λογαριασμούς ενέργειας κατά 300 λίρες. Ωστόσο, από την ανάληψη της εξουσίας τον Ιούλιο του 2024, ο τυπικός ετήσιος λογαριασμός έχει αυξηθεί κατά περίπου 309 λίρες.

Και οι ανατιμήσεις ενδέχεται να μην τελειώσουν τον Οκτώβριο. Η Cornwall Insight προβλέπει ότι στην επόμενη αναθεώρηση του πλαφόν, τον Ιανουάριο, μπορεί να προκύψει νέα αύξηση περίπου 149 λιρών.

Η υπουργός Ενέργειας, Μιάτα Φανμπούλε, αναγνώρισε ότι τα νοικοκυριά που δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους χρειάζονται περισσότερη βοήθεια, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση εξετάζει πρόσθετα μέτρα για τις ευάλωτες ομάδες.

Μεταξύ των επιλογών βρίσκονται η μακροπρόθεσμη στοχευμένη στήριξη των λογαριασμών και οι παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης εκατομμυρίων κατοικιών, οι οποίες, σύμφωνα με την κυβέρνηση, θα μπορούσαν να εξοικονομούν πάνω από 500 λίρες ετησίως ανά νοικοκυριό.

Διπλασιάστηκε το φυσικό αέριο

Πίσω από τη νέα επιβάρυνση βρίσκεται η εκτίναξη των ευρωπαϊκών ενεργειακών τιμών μετά την έναρξη του πολέμου με το Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου και τις αναταράξεις στις ενεργειακές ροές από τη Μέση Ανατολή.

Τα βρετανικά συμβόλαια φυσικού αερίου παράδοσης επόμενου μήνα έχουν διπλασιαστεί από τότε, ενώ τα αντίστοιχα συμβόλαια ηλεκτρικής ενέργειας έχουν ενισχυθεί περίπου 70%.

Η νέα αύξηση του πλαφόν αναμένεται ουσιαστικά να εξανεμίσει την ελάφρυνση που είχαν αποκομίσει οι καταναλωτές από την πρόσφατη μείωση του ΦΠΑ στην ενέργεια.

Παράλληλα, η εξέλιξη δημιουργεί πρόσθετο πονοκέφαλο στην Τράπεζα της Αγγλίας, καθώς οι ενεργειακές ανατιμήσεις ενισχύουν εκ νέου τις πληθωριστικές πιέσεις. Ο βρετανικός πληθωρισμός επιταχύνθηκε τον Ιούλιο στο 2,9%, με σημαντικό μέρος της ανόδου να αποδίδεται στην προηγούμενη αύξηση κατά 13% του ενεργειακού πλαφόν.

Η Ofgem αναθεωρεί το ανώτατο όριο τιμών κάθε τρεις μήνες, ενσωματώνοντας στις αποφάσεις της τις μεταβολές του κόστους στη χονδρεμπορική αγορά. Το νέο πλαφόν θα παραμείνει σε ισχύ από την 1η Οκτωβρίου για τρεις μήνες.

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