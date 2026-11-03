Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Μπορεί μια ανεμογεννήτρια να αποτελέσει απειλή για την εθνική ασφάλεια μιας χώρας; Το ερώτημα αποκτά ολοένα μεγαλύτερη σημασία στην ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας, καθώς η εξάπλωση των ανανεώσιμων πηγών συνοδεύεται από ανησυχίες για τον έλεγχο του εξοπλισμού, την προστασία των δεδομένων και την πιθανότητα εξωτερικών παρεμβάσεων σε κρίσιμες υποδομές.

Στο επίκεντρο αυτής της συζήτησης βρίσκεται η Ming Yang Smart Energy, ένας από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές ανεμογεννητριών της Κίνας, ο οποίος επιχειρεί να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων και επιχειρήσεων μετά τις αντιδράσεις που συνάντησε η επέκτασή του στη Βρετανία.

Η κινεζική εταιρεία προχωρεί στη δημιουργία ξεχωριστών ευρωπαϊκών νομικών οντοτήτων, με ανεξάρτητους μηχανισμούς διοίκησης και πληροφοριακά συστήματα, επιδιώκοντας να αποδείξει ότι οι δραστηριότητές της μπορούν να λειτουργούν χωρίς πρόσβαση ή παρέμβαση από την Κίνα.

Βασικός στόχος είναι να περιοριστούν οι ανησυχίες ότι οι ανεμογεννήτριες κινεζικής κατασκευής θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για συλλογή ευαίσθητων πληροφοριών ή ακόμη και για διακοπή της ηλεκτροπαραγωγής μέσω απομακρυσμένου ελέγχου.

Για τη διαμόρφωση των νέων εταιρικών δομών, η Ming Yang αξιοποίησε νομικές συμβουλές της DLA Piper, με ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία των Ευρωπαίων πελατών της από τις συνέπειες της κινεζικής νομοθεσίας.

Το βασικό ζήτημα αφορά τον Εθνικό Νόμο περί Πληροφοριών της Κίνας, ο οποίος προβλέπει υποχρέωση συνεργασίας των επιχειρήσεων με τις κρατικές υπηρεσίες πληροφοριών.

Η Ming Yang επιδιώκει να διαμορφώσει ένα ευρωπαϊκό επιχειρηματικό μοντέλο που θα παρέχει ισχυρότερες εγγυήσεις για την ανεξαρτησία της λειτουργίας και τη διαχείριση των δεδομένων.

Το βρετανικό μπλόκο και η επένδυση των 1,5 δισ. στερλινών

Η αλλαγή στρατηγικής ακολούθησε μια σημαντική ανατροπή στα σχέδια της κινεζικής εταιρείας για την αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου.

Τον Μάρτιο, η βρετανική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι δεν θα υποστηρίξει τη χρήση ανεμογεννητριών Ming Yang σε υπεράκτια αιολικά πάρκα της χώρας, έπειτα από αξιολόγηση των πιθανών κινδύνων για την εθνική ασφάλεια.

Η απόφαση είχε άμεσες επιχειρηματικές συνέπειες, καθώς ανέκοψε το σχέδιο κατασκευής εργοστασίου στη Σκωτία, συνολικής αξίας 1,5 δισ. στερλινών.

Η επένδυση θα μπορούσε να δημιουργήσει έως 1.500 θέσεις εργασίας, ενισχύοντας την εγχώρια παραγωγή εξοπλισμού για την αιολική ενέργεια.

Το πλήγμα υποχρέωσε τη Ming Yang να επανεξετάσει τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζει τις ευρωπαϊκές αγορές και τις απαιτήσεις ασφαλείας των κυβερνήσεων.

«Η απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου μάς ώθησε να εργαστούμε ακόμη πιο εντατικά πάνω στα ζητήματα που βρίσκονται στο τραπέζι, στους ισχυρισμούς για την κυβερνοασφάλεια, στην προστασία των δεδομένων και σε όλες αυτές τις κατηγορίες που είναι γνωστές», δήλωσε ο Φίλιπ Πφέφερλε (Philipp Pfefferle), επικεφαλής δημοσίων σχέσεων της Ming Yang.

«Είναι σημαντικό για εμάς να πείσουμε την αγορά ότι υπάρχουν απαντήσεις», πρόσθεσε.

Η προσπάθεια της εταιρείας δεν περιορίζεται επομένως σε μια απλή αναδιοργάνωση των δραστηριοτήτων της. Συνδέεται με την ανάγκη να αποκαταστήσει την πρόσβασή της σε αγορές όπου οι αποφάσεις για ενεργειακές επενδύσεις επηρεάζονται πλέον και από ζητήματα εθνικής ασφάλειας.

Η συνεργασία με την Octopus Energy

Σημαντικό μέρος της νέας προσέγγισης αποτελεί η σχεδιαζόμενη κοινοπραξία με τη βρετανική Octopus Energy.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, η Ming Yang θα αναλάβει την παροχή των ανεμογεννητριών, ενώ η Octopus Energy θα συνεισφέρει λογισμικό και συστήματα ελέγχου.

Η κατανομή αυτή αποσκοπεί στη δημιουργία ενός μοντέλου όπου ο μηχανολογικός εξοπλισμός και οι κρίσιμες λειτουργίες διαχείρισής του θα μπορούν να υπάγονται σε διαφορετικές δομές.

«Εξετάζουμε από κοινού πώς μπορούμε να αναπτύξουμε χερσαίες ανεμογεννήτριες προσαρμοσμένες στις ανάγκες της βρετανικής αγοράς», ανέφεραν οι δύο εταιρείες.

Ο Πφέφερλε δεν έδωσε συγκεκριμένες πληροφορίες για το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης ή τη μετοχική σύνθεση της κοινοπραξίας.

Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι επιδίωξη είναι η δημιουργία μιας εταιρείας στην Ευρώπη «συμβατής με τους κανονισμούς κυβερνοασφάλειας και προστασίας δεδομένων».

Η νέα εταιρική δομή θεωρείται καθοριστική για την προσπάθεια της Ming Yang να αποδείξει ότι η ευρωπαϊκή δραστηριότητά της μπορεί να λειτουργεί ανεξάρτητα από την κινεζική μητρική εταιρεία.

Το πλεονέκτημα κόστους και το ευρωπαϊκό δίλημμα

Η υπόθεση της Ming Yang αναδεικνύει ένα ευρύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις.

Από τη μία πλευρά, η επιτάχυνση της ενεργειακής μετάβασης προϋποθέτει μεγάλες επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με ανταγωνιστικό κόστος κατασκευής και εγκατάστασης.

Από την άλλη, η χρήση εξοπλισμού από κινεζικές εταιρείες δημιουργεί ερωτήματα σχετικά με την ασφάλεια των ενεργειακών δικτύων και τη δυνατότητα απομακρυσμένης πρόσβασης σε κρίσιμες υποδομές.

Το οικονομικό πλεονέκτημα των κινεζικών κατασκευαστών είναι ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς οι ανεμογεννήτριές τους είναι συνήθως 30% έως 40% φθηνότερες από τα αντίστοιχα δυτικά προϊόντα.

Η διαφορά αυτή μπορεί να επηρεάσει ουσιαστικά το συνολικό κόστος ανάπτυξης ενός αιολικού πάρκου, ιδιαίτερα σε μια περίοδο κατά την οποία οι επενδυτές δίνουν αυξημένη έμφαση στη συγκράτηση των δαπανών.

Ωστόσο, οι χαμηλότερες τιμές δεν αρκούν από μόνες τους για να εξασφαλίσουν την αποδοχή των κινεζικών προϊόντων.

«Από πολιτική άποψη, βρισκόμαστε σε μια ιδιαίτερα προβληματική κατάσταση, καθώς οι κινεζικές εταιρείες δεσμεύονται από τη νομοθεσία της χώρας τους να διαβιβάζουν δεδομένα όταν τους ζητηθεί», δήλωσε ο Μίχαλ Μέινταν (Michal Meidan), επικεφαλής έρευνας για την κινεζική ενέργεια στο Ινστιτούτο Ενεργειακών Μελετών της Οξφόρδης.

Ο ίδιος αναγνώρισε ότι είναι εξαιρετικά απίθανο μια κινεζική εταιρεία να προχωρήσει σε μια τόσο δραστική ενέργεια όσο η διακοπή λειτουργίας αιολικού πάρκου σε ξένη χώρα.

Παρ’ όλα αυτά, επισήμανε ότι «υπάρχει η έμμεση απειλή», η οποία εξακολουθεί να επηρεάζει τις αποφάσεις των κυβερνήσεων.

Η ευρωπαϊκή αυτονομία και το παράδειγμα του TikTok

Η Ming Yang επιδιώκει να αντιμετωπίσει αυτές τις επιφυλάξεις μέσω του διαχωρισμού της ευρωπαϊκής δραστηριότητάς της από την κινεζική μητρική.

Σύμφωνα με τον Πφέφερλε, ο σχεδιασμός προβλέπει περιορισμούς στην πρόσβαση τόσο στον εξοπλισμό όσο και στις πληροφορίες των εγκαταστάσεων.

«Ούτε εμείς, ως Ming Yang Europe, έχουμε άμεση πρόσβαση στις ανεμογεννήτριες. Όλα περνούν μέσω του κατασκευαστή», ανέφερε.

«Δεν υπάρχει πρόσβαση από την Κίνα στον ευρωπαϊκό οργανισμό μας ή στα δεδομένα των αιολικών πάρκων, για την οποία ανησυχεί ο κόσμος».

Ωστόσο, ο ίδιος αναγνώρισε ότι η απλή ίδρυση χωριστών εταιρειών στην Ευρώπη δεν αποτελεί από μόνη της ολοκληρωμένη λύση.

Για να πειστούν οι κυβερνήσεις και οι πελάτες, η ευρωπαϊκή επιχείρηση πρέπει να μπορεί να αποδείξει στην πράξη ότι διαθέτει ανεξάρτητη διοίκηση και ξεχωριστή εταιρική διακυβέρνηση από την κινεζική μητρική της.

Ανάλογες πρωτοβουλίες έχουν αναλάβει και άλλοι κινεζικοί επιχειρηματικοί όμιλοι, επιχειρώντας να περιορίσουν τις ανησυχίες για την επιρροή του Πεκίνου στις διεθνείς δραστηριότητές τους.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το TikTok, το οποίο δημιούργησε ξεχωριστές νομικές οντότητες στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Ιρλανδία, με τοπική ευθύνη για τους Ευρωπαίους χρήστες.

Για τη Ming Yang, η πρόκληση είναι αντίστοιχη, αλλά αφορά έναν ιδιαίτερα ευαίσθητο τομέα: την ηλεκτροπαραγωγή.

Η εταιρεία καλείται να συνδυάσει το σημαντικό πλεονέκτημα κόστους των κινεζικών ανεμογεννητριών με εγγυήσεις κυβερνοασφάλειας και ανεξαρτησίας, ώστε να διατηρήσει τις προοπτικές ανάπτυξής της στην Ευρώπη.

Η εξέλιξη της προσπάθειας θα δείξει κατά πόσο οι νέες εταιρικές δομές και οι συνεργασίες με ευρωπαϊκές επιχειρήσεις μπορούν να γεφυρώσουν το χάσμα εμπιστοσύνης που έχει δημιουργηθεί γύρω από τον κινεζικό ενεργειακό εξοπλισμό.