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Σημαντική απόκλιση ανάμεσα στις τιμές των κατοικιών και στα επίπεδα που δικαιολογούνται από τα θεμελιώδη οικονομικά μεγέθη εξακολουθεί να καταγράφεται στην ελληνική αγορά ακινήτων, σύμφωνα με τη νέα έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον Μηχανισμό Επαγρύπνησης του 2027, που δημοσιοποιήθηκε στις 24 Νοεμβρίου. Η Κομισιόν εκτιμά ότι οι κατοικίες στην Ελλάδα ήταν υπερτιμημένες κατά περίπου 22% το 2025, παρά το γεγονός ότι ο ρυθμός αύξησης των τιμών έχει αρχίσει να επιβραδύνεται.

Η έκθεση αναδεικνύει παράλληλα τις μεταβολές που συντελούνται στην αγορά στεγαστικής πίστης, με τα προγράμματα επιδοτούμενων δανείων, όπως το «Σπίτι μου ΙΙ», να ενισχύουν τη ζήτηση από αγοραστές πρώτης κατοικίας, την ώρα που οι αυστηρότερες προϋποθέσεις της Golden Visa περιορίζουν το ενδιαφέρον των ξένων επενδυτών. Στην πλευρά της προσφοράς, ωστόσο, η εικόνα είναι διαφορετική: οι οικοδομικές άδειες μειώθηκαν κατά 22% το 2025, δημιουργώντας πρόσθετο προβληματισμό για τη δυνατότητα της αγοράς να ανταποκριθεί στη ζήτηση νέων κατοικιών.

Οι τιμές των κατοικιών και η υπερτίμηση 22%

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι τιμές των κατοικιών αυξήθηκαν κατά 8,3% το 2025, συνεχίζοντας την ανοδική πορεία των προηγούμενων ετών.

Το 2026 καταγράφεται επιβράδυνση, καθώς η ετήσια αύξηση των τιμών περιορίστηκε στο 5,5% κατά το δεύτερο τρίμηνο.

Η εξέλιξη αυτή υποδηλώνει ότι η αγορά εξακολουθεί να κινείται ανοδικά, αλλά με ηπιότερους ρυθμούς. Δεν πρόκειται, δηλαδή, για μείωση των τιμών των ακινήτων, αλλά για επιβράδυνση των ανατιμήσεων.

Το σημαντικότερο εύρημα της έκθεσης αφορά στην αποτίμηση της ελληνικής αγοράς κατοικίας.

Η Κομισιόν εκτιμά ότι οι τιμές των κατοικιών ήταν υπερτιμημένες κατά περίπου 22% το 2025, σε σχέση με τα επίπεδα που προκύπτουν από την αξιολόγηση των οικονομικών θεμελιωδών μεγεθών.

Η συγκεκριμένη εκτίμηση δεν σημαίνει ότι αναμένεται υποχώρηση των τιμών κατά 22%. Αποτυπώνει την απόκλιση των σημερινών αποτιμήσεων από τα θεωρητικά επίπεδα ισορροπίας της αγοράς.

Μάλιστα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επισημαίνει ότι η απόκλιση αυτή ενδέχεται να διευρυνθεί περαιτέρω, αν και με βραδύτερο ρυθμό.

Ένα ακόμη στοιχείο που αποτυπώνει τις πιέσεις στην αγορά αφορά στη σχέση των τιμών των κατοικιών με τα εισοδήματα.

Το 2025, ο δείκτης τιμών κατοικιών προς εισόδημα βρισκόταν περίπου 10 ποσοστιαίες μονάδες πάνω από τη μακροχρόνια τιμή αναφοράς του, γεγονός που υποδηλώνει ότι η αγορά έχει απομακρυνθεί από τις ιστορικές αναλογίες μεταξύ αξίας ακινήτων και οικονομικών δυνατοτήτων των αγοραστών.

Η Κομισιόν επισημαίνει, επίσης, ότι οι πανελλαδικοί μέσοι όροι μπορεί να αποκρύπτουν σημαντικά εντονότερες πιέσεις στην Αθήνα και στις περιοχές με υψηλή τουριστική δραστηριότητα, όπου η ζήτηση παραμένει ιδιαίτερα ισχυρή.

«Σπίτι μου ΙΙ» και Golden Visa αλλάζουν τη ζήτηση

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδει η έκθεση στις αλλαγές που παρατηρούνται στη σύνθεση της ζήτησης για κατοικίες.

Όπως αναφέρει η Κομισιόν, η αγορά στρέφεται ολοένα περισσότερο προς τους αγοραστές πρώτης κατοικίας, οι οποίοι αξιοποιούν τα προγράμματα επιδοτούμενων στεγαστικών δανείων.

Σε αυτά περιλαμβάνεται το «Σπίτι μου ΙΙ», το οποίο διευκολύνει την πρόσβαση στη στεγαστική χρηματοδότηση για δικαιούχους που πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις.

Σύμφωνα με τις διαπιστώσεις της Επιτροπής, η μεταβολή αυτή έχει αρχίσει να γίνεται αισθητή στην ελληνική αγορά ακινήτων.

Αντίθετα, οι αυστηρότερες προϋποθέσεις του προγράμματος Golden Visa έχουν περιορίσει τη ζήτηση από το εξωτερικό, επηρεάζοντας τη συμμετοχή ξένων επενδυτών στην αγορά κατοικίας.

Η έκθεση παραπέμπει, μάλιστα, σε στοιχεία και εκτιμήσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, σύμφωνα με τα οποία η ενίσχυση της ζήτησης από αγοραστές πρώτης κατοικίας παρατηρείται ήδη από το 2023, με τη συμβολή των προγραμμάτων «Σπίτι μου Ι» και «Σπίτι μου ΙΙ».

Η αλλαγή αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς η ζήτηση που προέρχεται από νοικοκυριά τα οποία επιδιώκουν να αποκτήσουν την πρώτη τους κατοικία αποκτά μεγαλύτερη βαρύτητα σε σχέση με εκείνη των ξένων επενδυτών.

Ωστόσο, η ενίσχυση της πρόσβασης στη στεγαστική πίστη δεν συνεπάγεται αυτομάτως και αποκλιμάκωση των τιμών, ιδιαίτερα όταν η προσφορά διαθέσιμων κατοικιών παραμένει περιορισμένη.

Βουτιά 22% στις οικοδομικές άδειες

Σημαντικό στοιχείο προβληματισμού αποτελεί η εξέλιξη της οικοδομικής δραστηριότητας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Κομισιόν, οι άδειες ανέγερσης κατοικιών μειώθηκαν κατά 22% το 2025, με τον σχετικό δείκτη να υποχωρεί στα 270 τετραγωνικά μέτρα ανά 1.000 κατοίκους.

Το 2024 ο αντίστοιχος δείκτης είχε διαμορφωθεί περίπου στα 347 τετραγωνικά μέτρα.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποδίδει την πτώση στην προσωρινή αβεβαιότητα που δημιουργήθηκε γύρω από τον νέο οικοδομικό κανονισμό.

Η εξέλιξη αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία για τις μελλοντικές ισορροπίες της αγοράς, δεδομένου ότι η έκδοση οικοδομικών αδειών αποτελεί βασικό πρώιμο δείκτη για την προσθήκη νέων κατοικιών.

Η μείωση των αδειοδοτήσεων μπορεί να επιβραδύνει την ενίσχυση της προσφοράς τα επόμενα χρόνια, διατηρώντας τις πιέσεις στις τιμές σε περιοχές όπου η ζήτηση παραμένει αυξημένη.

Επομένως, ακόμη και αν η ζήτηση από ξένους επενδυτές υποχωρεί και ο ρυθμός αύξησης των τιμών επιβραδύνεται, η περιορισμένη παραγωγή νέων κατοικιών εξακολουθεί να αποτελεί παράγοντα που μπορεί να δυσκολέψει την εξισορρόπηση της αγοράς.

Στεγαστικά δάνεια: Στο 3,3% το επιτόκιο το 2026

Στην αγορά στεγαστικής πίστης, η έκθεση καταγράφει αποκλιμάκωση του κόστους χρηματοδότησης.

Το μέσο επιτόκιο των νέων στεγαστικών δανείων μειώθηκε στο 3,6% το 2025, ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει ότι θα υποχωρήσει περαιτέρω, στο 3,3% το 2026.

Η μείωση των επιτοκίων βελτιώνει τους όρους δανεισμού και μπορεί να διευκολύνει την πρόσβαση περισσότερων νοικοκυριών στην αγορά κατοικίας.

Ωστόσο, η εξέλιξη αυτή συνυπάρχει με τις αυξημένες τιμές των ακινήτων, οι οποίες εξακολουθούν να απαιτούν υψηλότερα ποσά χρηματοδότησης σε σχέση με προηγούμενα χρόνια.

Σύμφωνα με την Κομισιόν, οι καθαρές πιστωτικές ροές προς τα νοικοκυριά ενισχύθηκαν το 2025, αντιστοιχώντας στο 1% του αποθέματος χρέους του προηγούμενου έτους, έναντι μόλις 0,2% το 2024.

Παρ’ όλα αυτά, η Επιτροπή αναμένει εξασθένηση της πιστωτικής δυναμικής το 2026, παρά τη σημαντική ανάκαμψη του πραγματικού διαθέσιμου εισοδήματος και την ύπαρξη προγραμμάτων επιδοτούμενης στεγαστικής πίστης.

Η σχετική πρόβλεψη για την καθαρή πιστωτική ροή διαμορφώνεται στο 0,7% το 2026, πριν αυξηθεί στο 1,5% το 2027.

Μειώνεται η δανειακή επιβάρυνση των νοικοκυριών

Παρά τις πιέσεις στην αγορά κατοικίας, η συνολική εικόνα του δανεισμού των ελληνικών νοικοκυριών παραμένει συγκρατημένη.

Η Κομισιόν εκτιμά ότι το χρέος των νοικοκυριών αντιστοιχούσε στο 37,8% του ΑΕΠ το 2025, έναντι 38,8% το 2024.

Ως ποσοστό του ακαθάριστου διαθέσιμου εισοδήματος, το χρέος διαμορφώθηκε στο 50,3%, από 51% το προηγούμενο έτος.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η δανειακή επιβάρυνση θα συνεχίσει να μειώνεται ως ποσοστό του ΑΕΠ, καθώς η ονομαστική οικονομική ανάπτυξη αναμένεται να υπερκαλύψει την αύξηση των νέων δανείων.

Ειδικότερα, το χρέος των νοικοκυριών προβλέπεται να υποχωρήσει στο 35,9% του ΑΕΠ το 2026 και στο 34,8% το 2027.

Πρόκειται για μια εξέλιξη που περιορίζει τους κινδύνους από την υπερχρέωση, χωρίς όμως να συνεπάγεται ότι η πρόσβαση στην αγορά κατοικίας γίνεται ευκολότερη.

Άλλωστε, το ύψος του υφιστάμενου χρέους και η δυνατότητα των νέων αγοραστών να εξασφαλίσουν χρηματοδότηση αποτελούν δύο διαφορετικές παραμέτρους.

Το μεγάλο στοίχημα για την ελληνική αγορά ακινήτων

Η συνδυαστική εικόνα που προκύπτει από την έκθεση της Κομισιόν είναι ότι η ελληνική αγορά κατοικίας βρίσκεται σε μια μεταβατική περίοδο.

Από τη μία πλευρά, οι ανατιμήσεις επιβραδύνονται, τα στεγαστικά επιτόκια μειώνονται και οι αγοραστές πρώτης κατοικίας αποκτούν μεγαλύτερο ρόλο, χάρη στα επιδοτούμενα προγράμματα.

Από την άλλη, οι τιμές εξακολουθούν να εμφανίζονται σημαντικά υψηλότερες από τα επίπεδα που δικαιολογούν τα οικονομικά θεμελιώδη μεγέθη, ενώ η υποχώρηση των οικοδομικών αδειών περιορίζει τις προοπτικές ταχείας ενίσχυσης της προσφοράς.

Η εξέλιξη αυτή αναδεικνύει το βασικό πρόβλημα της ελληνικής στεγαστικής αγοράς: η βελτίωση των συνθηκών δανεισμού δεν αρκεί από μόνη της για να αποκαταστήσει την προσιτότητα της κατοικίας.

Για να υπάρξει ουσιαστική βελτίωση, κρίσιμος παράγοντας παραμένει η εξέλιξη της προσφοράς νέων κατοικιών, σε συνδυασμό με τη σχέση τιμών και εισοδημάτων.