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Στη σημασία της στρατηγικής συμφωνίας με τη γαλλική Meridiam για το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, αλλά και στο ευρύ επενδυτικό πλάνο του Διαχειριστή για νέες εγχώριες και διεθνείς διασυνδέσεις, αναφέρθηκε στο πλαίσιο του 3ου Οικονομικού Συνεδρίου της «Ημερησίας» που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ, κ. Μάνος Μανουσάκης.

Όπως είπε, η συμμετοχή της Meridiam σε ένα έργο αυτού του μεγέθους και πολυπλοκότητας αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης τόσο προς τον ΑΔΜΗΕ όσο και προς την ελληνική οικονομία. «Η είσοδος της Meridiam στο μετοχικό κεφάλαιο του Great Sea Interconnector αποτελεί την καλύτερη δυνατή εξέλιξη για τη συνέχιση του έργου», τόνισε.

Ο κ. Μανουσάκης πρόσθεσε ακόμη πως η συμμετοχή στο έργο ενός επενδυτικού ταμείου διεθνούς εμβέλειας αποτελεί έμπρακτη επιβεβαίωση της οικονομικής του βιωσιμότητας. Εξήγησε ότι ο ρόλος του ΑΔΜΗΕ στο project παραμένει ισχυρός, καθώς διατηρεί την τεχνική ηγεσία του κατά τη φάση της κατασκευής, καθώς και τη διαχείριση της διασύνδεσης μόλις ολοκληρωθεί.

Παράλληλα, η εξέταση του αιτήματος χρηματοδότησης του έργου από την ΕΤΕπ αναμένεται να ολοκληρωθεί το προσεχές διάστημα, μία διαδικασία για την οποία ο επικεφαλής του Διαχειριστή εξέφρασε την εκτίμηση πως θα έχει θετικό αποτέλεσμα. Όσον αφορά στα επόμενα βήματα, είπε πως σε συνεργασία με τη Meridiam και τη Nexans προγραμματίζεται η επανεκκίνηση των ερευνών βυθού.

Αναφερόμενος στα έργα εγχώριων και διεθνών διασυνδέσεων που ωριμάζει και υλοποιεί ο ΑΔΜΗΕ, ο κ. Μανουσάκης τόνισε πως μέχρι το τέλος του 2026 θα έχει ολοκληρωθεί η τελευταία φάση της διασύνδεσης των Κυκλάδων και θα μεταφερθούν τα πρώτα φορτία από το ηπειρωτικό σύστημα προς τα νησιά Σαντορίνη, Φολέγανδρο, Μήλο και Σέριφο.

Σχετικά με τις νέες νησιωτικές διασυνδέσεις του ΑΔΜΗΕ, έχει ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός για το καλωδιακό σύστημα συνεχούς ρεύματος μεταξύ Κορίνθου και Κω, στο πλαίσιο του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης των Δωδεκανήσων, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται ο διαγωνισμός για τους Σταθμούς Μετατροπής.

Παράλληλα, ολοκληρώνεται ο διαγωνισμός -με την πρακτική της συμφωνίας-πλαίσιο– για τα καλώδια εναλλασσόμενου ρεύματος που θα διασυνδέσουν τα υπόλοιπα νησιά των Δωδεκανήσων και του βορείου Αιγαίου, ενώ προχωρά η διαγωνιστική διαδικασία και για τους αντίστοιχους υποσταθμούς. «Το επενδυτικό μας πλάνο είναι εμπροσθοβαρές, όλα τα μεγάλα έργα που δρομολογούμε θα έχουν υλοποιηθεί έως το 2030».

Τα έργα των διεθνών διασυνδέσεων είναι σε διαφορετικά στάδια ωρίμανσης, με τις μελέτες για τη δεύτερη διασύνδεση Ελλάδας–Ιταλίας να ολοκληρώνονται έως το τέλος του 2026. Σε ό,τι αφορά στη διασύνδεση με τη Σαουδική Αραβία, οι μελέτες που είναι σε εξέλιξη θα τελειώσουν εντός του έτους.

Η διασύνδεση Ελλάδας-Αιγύπτου, που όπως είπε θα βοηθήσει την Ελλάδα αλλά και την ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρισμού, είναι ένα έργο που αναπτύσσεται από τον Όμιλο Κοπελούζου, με τον ΑΔΜΗΕ να συνδράμει σε τεχνικό επίπεδο.

Ερωτηθείς για το οικονομικό αποτύπωμα των έργων του ΑΔΜΗΕ στους καταναλωτές, τόνισε ότι οι ηλεκτρικές διασυνδέσεις συνεπάγονται μετρήσιμο όφελος, το οποίο, με τις σημερινές παραδοχές για το κόστος των ορυκτών καυσίμων, υπερβαίνει τα 3,5 δισ. ευρώ σε βάθος δεκαετίας, λόγω της μείωσης των χρεώσεων ΥΚΩ στους λογαριασμούς ρεύματος.

Συμπλήρωσε ότι οι υποδομές του Διαχειριστή, εκτός από την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας, επιτρέπουν τη διείσδυση περισσότερων ΑΠΕ στο ενεργειακό μείγμα, οδηγώντας σε συγκράτηση του τελικού κόστους ηλεκτρικής ενέργειας. Επιπλέον, μειώνουν την εξάρτηση από τα εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα, συνεισφέροντας στην απανθρακοποίηση της ηλεκτροπαραγωγής και στην αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης.

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, μίλησε για τη διείσδυση των ΑΠΕ στην Ελλάδα. Επεσήμανε ότι η χώρα καλείται να διαχειριστεί την επιτυχία της για να μεταβεί με ασφάλεια από το 60% σήμερα σε ποσοστά της τάξης του 80% τα επόμενα χρόνια.

Στη βάση αυτή, ο ΑΔΜΗΕ διαχειρίζεται τα αιτήματα όρων σύνδεσης με τρόπο που να εξασφαλίζει την ευστάθεια του ηλεκτρικού συστήματος. Στο νέο αυτό τοπίο, η ταχεία ανάπτυξη της αποθήκευσης βελτιώνει τη διαχείριση της περίσσειας παραγόμενης ενέργειας από ΑΠΕ.

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