Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Στο απόλυτο «σιωπητήριο» έχει περάσει πλέον η κυβέρνηση όσο πλησιάζει η ώρα των ανακοινώσεων του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ. Οι ασύρματοι έχουν σχεδόν κλείσει και οι τελευταίες πληροφορίες δίνονται με το σταγονόμετρο, καθώς στο Μέγαρο Μαξίμου θέλουν αυτή τη φορά οι εκπλήξεις να ακουστούν πρώτα από τα χείλη του Πρωθυπουργού.

«Θα υπάρχουν πολλές εκπλήξεις και η περίμετρος των ωφελούμενων είναι τέτοια που θα φανεί στην τσέπη πολλών», έλεγε χαρακτηριστικά στο newmoney, σημαίνον κυβερνητικό στέλεχος, δίνοντας το στίγμα ενός πακέτου που τελικά αναμένεται να ξεπεράσει τα 2,5 δισ. ευρώ.

Η μεγάλη έκπληξη

Μέσα σε αυτό το σκηνικό απόλυτης μυστικότητας, οι τελευταίες πληροφορίες που έφτασαν στο newmoney δείχνουν ότι στη λίστα του Κυριάκου Μητσοτάκη υπάρχει και μία εξαγγελία με ιδιαίτερα μεγάλη εμβέλεια, η οποία συνδέεται με χρηματοδοτικό εργαλείο που μπορεί να αφορά πολύ μεγάλο αριθμό πολιτών.

Περισσότερες λεπτομέρειες για το εύρος, τους δικαιούχους και τον ακριβή τρόπο εφαρμογής της παρέμβασης δεν θέλησαν να δώσουν δύο κυβερνητικά στελέχη με τα οποία επικοινώνησε το newmoney. Και αυτό είναι ίσως ενδεικτικό του βαθμού στον οποίο προστατεύονται πλέον οι τελευταίες ανακοινώσεις.

Το βέβαιο είναι ότι η κυβέρνηση επιμένει πως δεν αλλάζει γραμμή στη δημοσιονομική πειθαρχία. Στο κυβερνητικό επιτελείο απορρίπτουν τη λογική των εντυπωσιακών εξαγγελιών που μπορούν να «τινάξουν την μπάνκα στον αέρα» και υπογραμμίζουν ότι κάθε μόνιμη παρέμβαση πρέπει να μπορεί να χρηματοδοτείται και τα επόμενα χρόνια.

Την ίδια ώρα, όμως, η ενεργοποίηση της ρήτρας διαφυγής για τις ενεργειακές δαπάνες δημιουργεί πρόσθετο χώρο για μέτρα στήριξης απέναντι στην ενεργειακή κρίση. Έτσι, το συνολικό αποτύπωμα των παρεμβάσεων που θα ξεδιπλώσει ο Πρωθυπουργός ανεβαίνει πλέον πάνω από τα 2,5 δισ. ευρώ.

Πότε θα φανούν στην τσέπη

Το μέγεθος του πακέτου είναι η μία όψη των εξαγγελιών. Η άλλη είναι ο χρόνος εφαρμογής τους, καθώς τα μέτρα δεν θα εμφανιστούν όλα μαζί στο εισόδημα των πολιτών. Ο σχεδιασμός που βρίσκεται στο τραπέζι απλώνει τις παρεμβάσεις σε τέσσερις διαδοχικές δόσεις, ώστε σχεδόν ανά δύο ή τρεις μήνες να ενεργοποιείται και ένα νέο κομμάτι του πακέτου.

Η αρχή θα γίνει τον Νοέμβριο του 2026, για να ακολουθήσει η δεύτερη και βασική δόση από την 1η Ιανουαρίου 2027, με εισοδηματικές αυξήσεις και φορολογικές ελαφρύνσεις. Νέα μέτρα θα πάρουν σειρά τον Μάρτιο του 2027, ενώ η τέταρτη δόση έχει ορίζοντα την 1η Ιανουαρίου 2028, περνώντας πλέον στην επόμενη κυβερνητική περίοδο.

Στην πρώτη γραμμή των φοροελαφρύνσεων βρίσκονται αγρότες, οικογένειες με περισσότερα από δύο παιδιά και ελεύθεροι επαγγελματίες. Για τους αγρότες, οι πληροφορίες δείχνουν παρέμβαση στον τρόπο φορολόγησής τους, με στόχο η ελάφρυνση να περάσει απευθείας στο διαθέσιμο εισόδημά τους.

Στους κερδισμένους αναμένεται να βρεθούν και οι ιδιοκτήτες ταξί, ιδιαίτερα εκείνοι που έχουν συμμορφωθεί με τις αλλαγές των τελευταίων ετών, όπως η υποχρεωτική εγκατάσταση POS, καθώς στο οικονομικό επιτελείο αναζητείται τρόπος να αποτυπωθεί φορολογικά η συνέπεια όσων έχουν προσαρμοστεί στους νέους κανόνες.

Ιδιαίτερη θέση στο πακέτο έχουν και οι εισοδηματικές παρεμβάσεις. Για τους συνταξιούχους, οι τελευταίες πληροφορίες ανεβάζουν το μόνιμο βοήθημα του Νοεμβρίου από τα 250 ευρώ στα 446 ευρώ μεικτά, περίπου όσο δηλαδή η σημερινή εθνική σύνταξη.

Για τους δημοσίους υπαλλήλους, από την άλλη, στο τραπέζι βρίσκεται μια διαφορετική φόρμουλα. Όχι η επαναφορά του 13ου μισθού, την οποία η κυβέρνηση έχει αποκλείσει, αλλά ένα μόνιμο επίδομα που θα καταβάλλεται κάθε χρόνο και, χωρίς να ονομάζεται 13ος μισθός, θα προσομοιάζει στη λογική μιας πρόσθετης ετήσιας μισθολογικής καταβολής.

Η συγκεκριμένη παρέμβαση παραμένει μέχρι στιγμής στις σκέψεις που ζυγίζονται για την τελική εκδοχή του πακέτου, όπως άλλωστε και άλλες από τις εκπλήξεις που το Μαξίμου επιμένει να κρατά κλειδωμένες μέχρι την τελευταία στιγμή.

Διαβάστε ακόμη

Η ανακύκλωση ηλεκτρονικών συσκευών είναι χρυσός

Trade Estates: Τέλος του 2029 θα λειτουργήσει το νέο εμπορικό πάρκο στο Ελληνικό

«Σπίτι μου 3»: Το νέο σχέδιο για φθηνά στεγαστικά που πάει στη ΔΕΘ

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ