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Λάθη και παραλείψεις στην υποβολή των αιτήσεων ή στην καταχώριση των αγορών καυσίμων ενδέχεται να στερήσουν από χιλιάδες νοικοκυριά το επίδομα θέρμανσης, το οποίο φέτος κυμαίνεται από 100 έως 1.560 ευρώ. Από έναν λανθασμένο ΑΦΜ ή αριθμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος μέχρι ασυμφωνίες στα τιμολόγια πετρελαίου και στα χιλιοστά θέρμανσης μιας πολυκατοικίας, υπάρχουν αρκετές παγίδες που μπορεί να προκαλέσουν καθυστερήσεις ή ακόμη και να εμποδίσουν την καταβολή της ενίσχυσης.

Το ενδιαφέρον των πολιτών είναι ήδη ιδιαίτερα αυξημένο, καθώς από τις 10 Νοεμβρίου μέχρι το μεσημέρι της 18ης Νοεμβρίου είχαν υποβληθεί περισσότερες από 860.000 αιτήσεις μέσω της πλατφόρμας myΘέρμανση.

Η φετινή ενίσχυση είναι αυξημένη κατά 30% σε σχέση με πέρυσι, ενώ περίπου 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά αναμένεται να λάβουν την προκαταβολή πριν από τα Χριστούγεννα.

Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων εκπνέει στις 4 Δεκεμβρίου 2026, με την πρώτη πληρωμή να προγραμματίζεται έως τις 23 Δεκεμβρίου 2026.

Για να μη χάσουν την οικονομική ενίσχυση, οι ενδιαφερόμενοι χρειάζεται να ελέγξουν προσεκτικά τα στοιχεία της αίτησης και να τηρήσουν τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Αιτήσεις και IBAN: Τα στοιχεία που πρέπει να ελεγχθούν

Η υποβολή της αίτησης πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας myΘέρμανση, με τη χρήση των προσωπικών κωδικών Taxisnet.

Βασική προϋπόθεση για την πληρωμή είναι ο δικαιούχος να έχει δηλώσει στην ΑΑΔΕ ενεργό τραπεζικό λογαριασμό IBAN, στον οποίο εμφανίζεται ως δικαιούχος ή συνδικαιούχος.

Εάν ο τραπεζικός λογαριασμός δεν έχει καταχωριστεί σωστά ή δεν πληροί τις απαιτούμενες προϋποθέσεις, υπάρχει κίνδυνος να καθυστερήσει η πίστωση του ποσού.

Επισημαίνεται ότι κάθε νοικοκυριό μπορεί να επιδοτηθεί για ένα μόνο είδος θέρμανσης, ενώ η οικονομική ενίσχυση αφορά αποκλειστικά την κύρια κατοικία του.

Ποια καύσιμα επιδοτούνται και πότε δηλώνονται οι αποδείξεις

Το επίδομα καλύπτει διαφορετικές μορφές θέρμανσης, δίνοντας τη δυνατότητα στους δικαιούχους να επιλέξουν το καύσιμο που χρησιμοποιούν στην κύρια κατοικία τους.

Στις επιλέξιμες κατηγορίες περιλαμβάνονται το πετρέλαιο θέρμανσης, το φυσικό αέριο, το ηλεκτρικό ρεύμα, το υγραέριο, τα καυσόξυλα, τα πέλετ, η μπλε κηροζίνη και η τηλεθέρμανση.

Για όλες τις μορφές θέρμανσης, με εξαίρεση το πετρέλαιο και την ηλεκτρική ενέργεια, οι δικαιούχοι πρέπει να καταχωρίσουν τα σχετικά παραστατικά αγοράς στην εφαρμογή «Τα Παραστατικά μου».

Η προθεσμία υποβολής των παραστατικών λήγει στις 29 Απριλίου 2027, ενώ για τις αγορές φυσικού αερίου και τηλεθέρμανσης παρατείνεται έως τις 15 Ιουλίου 2027.

Η μη καταχώριση των απαιτούμενων αποδείξεων εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στην εκκαθάριση και την καταβολή της επιδότησης.

Τα λάθη στα τιμολόγια πετρελαίου που μπλοκάρουν την πληρωμή

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στις αγορές πετρελαίου θέρμανσης, καθώς τα στοιχεία των παραστατικών πρέπει να συμφωνούν με εκείνα της αίτησης.

Συγκεκριμένα, ο ΑΦΜ του αγοραστή και ο αριθμός παροχής ηλεκτρικού ρεύματος που αναγράφονται στο τιμολόγιο πρέπει να ταυτίζονται με τα αντίστοιχα στοιχεία της αίτησης.

Πρόβλημα μπορεί να προκύψει, για παράδειγμα, όταν η αίτηση έχει υποβληθεί από τον έναν σύζυγο, αλλά το παραστατικό αγοράς πετρελαίου έχει εκδοθεί στο όνομα του άλλου.

Σε αυτή την περίπτωση υπάρχουν δύο δυνατότητες διόρθωσης.

Η πρώτη είναι να ανακληθεί η αρχική αίτηση και να υποβληθεί νέα, με τα σωστά στοιχεία, έως τις 4 Δεκεμβρίου 2026.

Η δεύτερη είναι να ζητηθεί από τον προμηθευτή η διόρθωση του παραστατικού, εντός 14 ημερών από την ημερομηνία αγοράς.

Πότε καταβάλλεται η προκαταβολή και οι επόμενες δόσεις

Η πρώτη πληρωμή του επιδόματος θέρμανσης έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί έως τις 23 Δεκεμβρίου 2026.

Για όσους είχαν λάβει την ενίσχυση και την προηγούμενη περίοδο, η προκαταβολή θα αντιστοιχεί στο 60% του περσινού επιδόματος, προσαυξημένο κατά 30%.

Για τους νέους δικαιούχους, το ποσό θα υπολογιστεί στο 50% της προβλεπόμενης ενίσχυσης, επίσης με προσαύξηση 30%, ενώ το ελάχιστο ποσό της προκαταβολής διαμορφώνεται στα 80 ευρώ.

Οι επόμενες πληρωμές προβλέπεται να ολοκληρωθούν έως τις 28 Μαΐου 2027, ενώ για φυσικό αέριο, τηλεθέρμανση και ηλεκτρική ενέργεια έχει προγραμματιστεί πρόσθετη καταβολή έως τις 30 Ιουλίου 2027.

Σε κάθε περίπτωση, το συνολικό ποσό του επιδόματος δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% της αξίας των αγορών θέρμανσης που έχουν πραγματοποιηθεί.

Πολυκατοικίες: Οι παγίδες με τα χιλιοστά και τον διαχειριστή

Περισσότερες λεπτομέρειες απαιτεί η διαδικασία στις πολυκατοικίες με κοινό καυστήρα πετρελαίου, όπου η σωστή καταχώριση των στοιχείων από τον διαχειριστή είναι καθοριστική.

Ο διαχειριστής οφείλει να δημιουργήσει το προφίλ της πολυκατοικίας, καταγράφοντας όλα τα διαμερίσματα και τα αντίστοιχα χιλιοστά συμμετοχής στις δαπάνες θέρμανσης.

Το άθροισμα των χιλιοστών πρέπει να είναι ακριβώς 1.000, διαφορετικά μπορεί να παρουσιαστούν προβλήματα στην ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Επιπλέον, το προφίλ της πολυκατοικίας πρέπει να αποθηκευτεί οριστικά, ώστε οι ένοικοι να μπορούν να προχωρήσουν στην υποβολή των προσωπικών τους αιτήσεων.

Τι ισχύει σε περίπτωση αλλαγής διαχειριστή

Εάν η αλλαγή διαχειριστή πραγματοποιηθεί πριν από τις 4 Δεκεμβρίου 2026 και δεν έχουν εκδοθεί παραστατικά στο όνομα του προηγούμενου, δημιουργείται νέο προφίλ πολυκατοικίας.

Αντίθετα, εφόσον έχουν ήδη εκδοθεί παραστατικά, ο ΑΦΜ του νέου διαχειριστή δηλώνεται στο υπάρχον προφίλ, ώστε να είναι δυνατή η διασταύρωση των επόμενων αγορών.

Τι γίνεται όταν δεν υπάρχει διαχειριστής

Στις πολυκατοικίες χωρίς διαχειριστή, οι ένοικοι πρέπει να συμφωνήσουν ποιος θα αναλάβει την εκπροσώπησή τους για τη συγκεκριμένη διαδικασία.

Εάν δεν υπάρχει κοινόχρηστος μετρητής ηλεκτρικού ρεύματος, μπορεί να δηλωθεί, κατόπιν συμφωνίας των ενοίκων, ένας αριθμός παροχής ως κοινόχρηστος.

Πώς υποβάλλεται η αίτηση με αυτόνομη θέρμανση

Σε πολυκατοικίες όπου κάθε διαμέρισμα διαθέτει δικό του καυστήρα, οι ιδιοκτήτες ή ένοικοι υποβάλλουν ξεχωριστή αίτηση, επιλέγοντας τη διαδικασία που προβλέπεται για μονοκατοικία.

Στην περίπτωση αυτή, κάθε διαμέρισμα πρέπει να διαθέτει τα δικά του παραστατικά αγοράς καυσίμου.

Για μορφές θέρμανσης διαφορετικές από το πετρέλαιο και το ηλεκτρικό ρεύμα, η δημιουργία προφίλ πολυκατοικίας δεν είναι υποχρεωτική.

Τι ισχύει για τους δικαιούχους του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου

Ειδικός περιορισμός προβλέπεται για τα νοικοκυριά που είναι ενταγμένα στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ).

Οι συγκεκριμένοι καταναλωτές δεν δικαιούνται επίδομα θέρμανσης για ηλεκτρική ενέργεια, ακόμη και εάν χρησιμοποιούν το ρεύμα για τη θέρμανση της κύριας κατοικίας τους.

Παράλληλα, ο ίδιος αριθμός παροχής ηλεκτρικού ρεύματος δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από δύο διαφορετικούς δικαιούχους για το ίδιο χρονικό διάστημα.

Η προσεκτική συμπλήρωση των στοιχείων, η αντιστοίχιση των παραστατικών με την αίτηση και η τήρηση των προθεσμιών είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για να ολοκληρωθεί σωστά η διαδικασία καταβολής του επιδόματος.