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Με περισσότερες από 600.000 αιτήσεις να έχουν ήδη υποβληθεί, το ενδιαφέρον για το επίδομα θέρμανσης της περιόδου 2026-2027 είναι ιδιαίτερα αυξημένο από τις πρώτες ημέρες λειτουργίας της πλατφόρμας myΘέρμανση, στην ψηφιακή πύλη myAADE.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) έδωσε στη δημοσιότητα αναλυτικό οδηγό με διευκρινίσεις για τη διαδικασία χορήγησης της ενίσχυσης, επισημαίνοντας τα σημεία που απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή. Από τη σωστή καταχώριση του τραπεζικού λογαριασμού και την επιλογή καυσίμου μέχρι τις αποδείξεις αγοράς και τις υποχρεώσεις των διαχειριστών πολυκατοικιών, υπάρχουν συγκεκριμένες διαδικασίες που πρέπει να τηρηθούν για να προχωρήσει η καταβολή.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει στις 4 Δεκεμβρίου 2026, ενώ η πρώτη πληρωμή, που αφορά την προκαταβολή του επιδόματος, έχει προγραμματιστεί έως τις 23 Δεκεμβρίου.

Βασική προϋπόθεση είναι η ενίσχυση να αφορά αποκλειστικά την κύρια κατοικία, ενώ κάθε νοικοκυριό μπορεί να επιδοτηθεί για ένα μόνο είδος θέρμανσης.

Πώς υποβάλλεται η αίτηση και τι ισχύει για το IBAN

Η αίτηση πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής myΘέρμανση, στην ψηφιακή πύλη myAADE, με τη χρήση των προσωπικών κωδικών TAXISnet.

Οι ίδιοι κωδικοί χρησιμοποιούνται και για την πρόσβαση στην εφαρμογή «Τα Παραστατικά μου», όπου δηλώνονται οι αποδείξεις αγοράς για τα καύσιμα που απαιτούν καταχώριση.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της διαδικασίας είναι ο ενδιαφερόμενος να έχει δηλώσει ενεργό τραπεζικό λογαριασμό IBAN, στον οποίο εμφανίζεται ως κύριος δικαιούχος ή συνδικαιούχος.

Η δήλωση πραγματοποιείται μέσα από την ειδική υπηρεσία «Δήλωση Λογαριασμού IBAN» του myAADE.

Εάν ο λογαριασμός είναι ανενεργός ή έχει καταχωριστεί λανθασμένα, ο δικαιούχος μπορεί να προχωρήσει σε διόρθωση μέσω της ενότητας «Μητρώο & Επικοινωνία», εισάγοντας τον νέο IBAN μετά τη σύνδεσή του με τους κωδικούς TAXISnet.

Η σωστή δήλωση των τραπεζικών στοιχείων είναι απαραίτητη προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πίστωση της οικονομικής ενίσχυσης.

Ποια καύσιμα καλύπτει το επίδομα θέρμανσης

Το επίδομα της περιόδου 2026-2027 χορηγείται για διαφορετικές μορφές θέρμανσης, ανάλογα με το καύσιμο που χρησιμοποιεί κάθε νοικοκυριό.

Στις επιλέξιμες κατηγορίες περιλαμβάνονται το πετρέλαιο θέρμανσης, η μπλε κηροζίνη, το φυσικό αέριο, το υγραέριο, τα καυσόξυλα, τα πέλετ, η τηλεθέρμανση και η ηλεκτρική ενέργεια.

Για τα περισσότερα είδη καυσίμων, οι επιδοτούμενες αγορές πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί από την 1η Οκτωβρίου 2026 έως τις 31 Μαρτίου 2027.

Ειδικά για το πετρέλαιο θέρμανσης, ως ημερομηνία έναρξης των επιλέξιμων αγορών ορίζεται η 15η Οκτωβρίου 2026, όταν ξεκίνησε η διάθεσή του.

Διαφορετικό χρονικό διάστημα ισχύει για τα καυσόξυλα και τη βιομάζα σε μορφή πέλετ, καθώς αναγνωρίζονται αγορές από την 1η Ιουνίου 2026 έως και τις 31 Μαρτίου 2027.

Η ΑΑΔΕ ξεκαθαρίζει ότι δεν επιτρέπεται η επιδότηση περισσότερων από ενός ειδών θέρμανσης για τον ίδιο δικαιούχο.

Πότε πρέπει να δηλωθούν οι αποδείξεις αγοράς

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στην καταχώριση των παραστατικών, καθώς οι προθεσμίες διαφέρουν ανάλογα με το είδος θέρμανσης.

Για όλα τα επιδοτούμενα καύσιμα, εκτός από το πετρέλαιο θέρμανσης και την ηλεκτρική ενέργεια, οι αποδείξεις πρέπει να δηλώνονται ηλεκτρονικά στην εφαρμογή «Τα Παραστατικά μου».

Για τις αγορές της περιόδου από την 1η Οκτωβρίου 2026 έως τις 31 Μαρτίου 2027, καθώς και για τις επιλέξιμες αγορές καυσόξυλων και πέλετ από την 1η Ιουνίου 2026, η καταληκτική ημερομηνία καταχώρισης είναι η 29η Απριλίου 2027.

Η συγκεκριμένη προθεσμία αφορά παραστατικά που έχουν εκδοθεί το αργότερο έως τις 15 Απριλίου 2027.

Για το φυσικό αέριο και την τηλεθέρμανση προβλέπεται μεγαλύτερο χρονικό περιθώριο. Οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλουν τα παραστατικά τους έως τις 15 Ιουλίου 2027, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά έχουν εκδοθεί έως τις 30 Ιουνίου 2027.

Το λάθος στα τιμολόγια πετρελαίου που μπορεί να μπλοκάρει την πληρωμή

Ένα από τα σημαντικότερα σημεία του οδηγού αφορά την αντιστοίχιση των στοιχείων της αίτησης με εκείνα που αναγράφονται στα παραστατικά αγοράς πετρελαίου θέρμανσης.

Ο δικαιούχος οφείλει να γνωστοποιεί στον προμηθευτή τον σωστό ΑΦΜ και τον αριθμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, ώστε το τιμολόγιο να εκδίδεται με τα ίδια στοιχεία που χρησιμοποιούνται στην αίτηση.

Συγκεκριμένα, το παραστατικό πρέπει να εκδίδεται στον ΑΦΜ του προσώπου που υποβάλλει την αίτηση μέσω των προσωπικών του κωδικών TAXISnet.

Πρόβλημα μπορεί να δημιουργηθεί όταν η αίτηση υποβάλλεται από τον έναν σύζυγο, αλλά η αγορά πετρελαίου τιμολογείται στον άλλον.

Η ΑΑΔΕ διευκρινίζει ότι η συγκεκριμένη ασυμφωνία δημιουργεί πρόβλημα στη διασταύρωση μόνο στην περίπτωση του πετρελαίου θέρμανσης.

Για τις υπόλοιπες επιδοτούμενες μορφές καυσίμων, η διαδικασία διασταύρωσης μπορεί να ολοκληρωθεί χωρίς αντίστοιχο πρόβλημα.

Πότε πληρώνεται το επίδομα θέρμανσης

Η οικονομική ενίσχυση καταβάλλεται σε περισσότερα στάδια, αρχικά με προκαταβολή και στη συνέχεια με τις προβλεπόμενες εκκαθαριστικές πληρωμές.

Η προκαταβολή θα καταβληθεί έως τις 23 Δεκεμβρίου 2026, με το ποσό να διαφοροποιείται ανάλογα με το εάν το νοικοκυριό είχε λάβει επίδομα και την προηγούμενη χειμερινή περίοδο.

Για τους περσινούς δικαιούχους, η προκαταβολή υπολογίζεται στο 60% του συνολικού επιδόματος που είχαν εισπράξει κατά την περίοδο 2025-2026.

Για όσους εντάσσονται φέτος για πρώτη φορά, η προκαταβολή αντιστοιχεί στο 50% του ποσού που προκύπτει βάσει της απόφασης Α.1230/2026.

Σε κάθε περίπτωση, το ελάχιστο ποσό της προκαταβολής ορίζεται στα 80 ευρώ.

Οι επόμενες πληρωμές θα πραγματοποιηθούν έως τις 28 Μαΐου 2027, για καταναλώσεις που αφορούν την περίοδο από την 1η Οκτωβρίου 2026 έως τις 31 Μαρτίου 2027.

Κατά την εκκαθάριση αφαιρείται η προκαταβολή που έχει ήδη χορηγηθεί, ενώ ισχύει ο περιορισμός ότι το συνολικό επίδομα δεν μπορεί να ξεπερνά το 50% της αξίας των τιμολογημένων αγορών θέρμανσης.

Παράλληλα, προβλέπεται ελάχιστο συνολικό ποσό ενίσχυσης 100 ευρώ, σύμφωνα με τους όρους χορήγησης.

Εφόσον μετά την αφαίρεση της προκαταβολής προκύψει αρνητικό υπόλοιπο, αυτό μηδενίζεται και δεν πραγματοποιείται νέα καταβολή.

Για τους δικαιούχους που χρησιμοποιούν φυσικό αέριο, τηλεθέρμανση ή ηλεκτρική ενέργεια, προβλέπεται πρόσθετη πληρωμή έως τις 30 Ιουλίου 2027.

Πολυκατοικίες: Τι πρέπει να κάνουν οι διαχειριστές

Ειδικές διαδικασίες ισχύουν για τις πολυκατοικίες που διαθέτουν κοινό καυστήρα πετρελαίου θέρμανσης.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, το παραστατικό αγοράς πρέπει να εκδίδεται είτε στον ΑΦΜ της πολυκατοικίας, εφόσον υπάρχει, είτε στον ΑΦΜ του προσώπου που έχει δημιουργήσει και ενεργοποιήσει το προφίλ της πολυκατοικίας με τους προσωπικούς του κωδικούς TAXISnet.

Εξίσου σημαντικό είναι να αναγράφεται στο παραστατικό ο σωστός αριθμός κοινόχρηστης παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, ο οποίος πρέπει να συμφωνεί με αυτόν που έχει δηλωθεί στο προφίλ.

Ο διαχειριστής ή ο εκπρόσωπος της πολυκατοικίας είναι υπεύθυνος για την καταχώριση των στοιχείων όλων των διαμερισμάτων, καθώς και των χιλιοστών συμμετοχής τους στις δαπάνες θέρμανσης.

Το άθροισμα των χιλιοστών πρέπει υποχρεωτικά να ισούται με 1.000, προκειμένου να ολοκληρωθεί σωστά η καταχώριση.

Τέλος, το προφίλ της πολυκατοικίας πρέπει να αποθηκευτεί οριστικά, ώστε οι ένοικοι να μπορούν να το χρησιμοποιήσουν για την υποβολή των αιτήσεών τους και την ολοκλήρωση της διαδικασίας χορήγησης του επιδόματος.