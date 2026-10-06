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Καύσιμα από τη Νότια Κορέα διοχετεύονται στη Ρωσία μέσω δεξαμενόπλοιων που βρίσκονται υπό κυρώσεις, καθώς η Μόσχα αναζητεί εναλλακτικές πηγές προμήθειας εν μέσω του πολέμου στην Ουκρανία. Η πρακτική αυτή, σύμφωνα με ειδικό, υπονομεύει τη δημόσια στήριξη της Σεούλ προς το Κίεβο.

Ανάλυση των στοιχείων από τα λιμάνια και των δεδομένων παρακολούθησης πλοίων έδειξε ότι τον Ιούλιο και τον Αύγουστο περισσότερους από 176.000 τόνους καυσίμων, κυρίως ντίζελ, φόρτωσαν σε επτά δεξαμενόπλοια σε αρκετά λιμάνια της Νότιας Κορέας. Τα πλοία πραγματοποίησαν συνολικά 14 ταξίδια προς τη ρωσική Άπω Ανατολή, μεταδίδει o Guardian.

Τρία από τα δεξαμενόπλοια βρίσκονταν υπό κυρώσεις από τη Βρετανία και την ΕΕ, ενώ ένα από αυτά παρέλαβε το φορτίο του μέσω μεταφόρτωσης από πλοίο σε πλοίο στα ύδατα της Νότιας Κορέας. Η πρακτική αυτή μπορεί να δυσκολεύει τον εντοπισμό της προέλευσης ενός φορτίου και να επιτρέπει στα πλοία να αποφεύγουν την προσέγγιση σε λιμενικούς σταθμούς.

«Είναι σοκαριστικό ότι δεξαμενόπλοια υπό κυρώσεις της ΕΕ φόρτωσαν καύσιμα σε λιμάνια της Νότιας Κορέας και τα μετέφεραν στη Ρωσία», δήλωσε ο Ίσαακ Λέβι, αναλυτής του Centre for Research on Energy and Clean Air. «Αυτό υπονομεύει το καθεστώς κυρώσεων και τη στήριξη της Νότιας Κορέας προς την Ουκρανία».

Η ισορροπία της Σεούλ μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας

Η Νότια Κορέα έχει προσφέρει στην Ουκρανία ανθρωπιστική βοήθεια και στρατιωτικό εξοπλισμό, όπως κράνη, αλεξίσφαιρα γιλέκα και οχήματα αποναρκοθέτησης. Το 2023 δεσμεύτηκε επίσης για στήριξη ύψους 2,3 δισ. δολαρίων, το μεγαλύτερο μέρος της οποίας έχει τη μορφή δανείων.

Παράλληλα, η Σεούλ επιδιώκει εδώ και χρόνια να διατηρεί ισορροπίες, συνδυάζοντας τη στήριξη προς την Ουκρανία με την προσπάθεια διατήρησης και βελτίωσης των σχέσεών της με τη Ρωσία.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του πολέμου, η Νότια Κορέα έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο να στείλει απευθείας όπλα στην Ουκρανία, ακολουθώντας την πάγια πολιτική της να μην προμηθεύει φονικό οπλισμό σε χώρες που βρίσκονται σε πόλεμο. Από την πλευρά της, η Μόσχα έχει εκφράσει ενδιαφέρον για την αποκατάσταση των σχέσεων με τη Σεούλ, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών δεσμών.

Η συγκεκριμένη εμπορική δραστηριότητα, πάντως, δεν φαίνεται να παραβιάζει τη νοτιοκορεατική νομοθεσία, παρότι αφορά πλοία που βρίσκονται υπό κυρώσεις ορισμένων δυτικών συμμάχων της χώρας. Τα μέτρα της Σεούλ κατά της Ρωσίας βασίζονται κυρίως σε περιορισμούς εξαγωγών για προϊόντα όπως βιομηχανικός εξοπλισμός, ηλεκτρονικά και οχήματα.

Οι αποστολές, ωστόσο, ενδέχεται να ενισχύσουν την εικόνα της Σεούλ ως αδύναμου κρίκου στην προσπάθεια της Δύσης να πιέσει τη Ρωσία, την ώρα που οι σχέσεις με το Κίεβο δοκιμάζονται και από την υπόθεση της μεταφοράς δύο Βορειοκορεατών αιχμαλώτων πολέμου στη Νότια Κορέα.

Δεξαμενόπλοια υπό κυρώσεις με προορισμό τη Ρωσία

Το μεγαλύτερο από τα πλοία ήταν το Layla, που βρίσκεται υπό κυρώσεις. Πραγματοποίησε δύο ταξίδια από το νοτιοανατολικό λιμάνι του Ουλσάν προς το Βλαδιβοστόκ, αναχωρώντας στις 19 Ιουλίου και στις 10 Αυγούστου και μεταφέροντας συνολικά 57.000 τόνους ντίζελ.

Στο πρώτο ταξίδι δήλωσε στις νοτιοκορεατικές αρχές ότι προορισμός του ήταν το Βλαδιβοστόκ. Στο δεύτερο, ωστόσο, δήλωσε ότι κατευθυνόταν προς τη Νιιγκάτα της Ιαπωνίας.

Ένα ακόμη δεξαμενόπλοιο υπό κυρώσεις, το ρωσικής σημαίας Astoria, το οποίο βρίσκεται επίσης υπό αυστραλιανές κυρώσεις, φόρτωσε σχεδόν 11.000 τόνους καυσίμων στο Ουλσάν την 1η Αυγούστου. Ως προορισμό δήλωσε την Ιαπωνία, προτού τελικά κατευθυνθεί προς το Βλαδιβοστόκ.

Το τρίτο δεξαμενόπλοιο, το Chongchon, δεν προσέγγισε ποτέ λιμάνι. Στις αρχές Αυγούστου παρέλαβε περίπου 26.000 τόνους καυσίμων από το μη κυρωμένο δεξαμενόπλοιο Celeste I, μέσω μεταφόρτωσης σε αγκυροβόλιο ανοιχτά του νοτιοκορεατικού λιμανιού Γεοσού. Στη συνέχεια κατευθύνθηκε προς το Βλαδιβοστόκ, αφού είχε δηλώσει τη Σιγκαπούρη ως προορισμό.

Οι ιδιοκτήτες και διαχειριστές των τεσσάρων δεξαμενόπλοιων δεν απάντησαν σε αιτήματα για σχολιασμό.

Η Ρωσία αναζητεί καύσιμα

Η δυνατότητα της Ρωσίας να διυλίζει αργό έχει πληγεί σοβαρά από τις ουκρανικές επιθέσεις με drones. Η παραγωγή των ρωσικών διυλιστηρίων υποχώρησε τον Ιούνιο στο χαμηλότερο επίπεδο εδώ και περισσότερα από 20 χρόνια, ενώ η παραγωγή ντίζελ έχει μειωθεί σχεδόν 30% σε ετήσια βάση.

Η ουκρανική στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών υποστηρίζει ότι η Μόσχα αναγκάστηκε να εισάγει προϊόντα πετρελαίου προκειμένου να τροφοδοτήσει τη «ρωσική πολεμική μηχανή».

Μεταξύ των αγοραστών περιλαμβάνεται η Rosneft, η κρατικά ελεγχόμενη ρωσική πετρελαϊκή εταιρεία που βρίσκεται υπό κυρώσεις από τη Βρετανία, τις ΗΠΑ, την ΕΕ και την Αυστραλία. Αγοραστής εμφανίζεται επίσης η NNK, ρωσικός πετρελαϊκός όμιλος του οποίου ο ιδιοκτήτης Εντουάρντ Χουνταϊνάτοφ και μία από τις εταιρείες του, η NNK-Oil, βρίσκονται υπό βρετανικές κυρώσεις.

Τον Αύγουστο, η Ρωσία εισήγαγε διά θαλάσσης 368.000 τόνους πετρελαϊκών προϊόντων, περισσότερο από επτά φορές πάνω από τον προηγούμενο μήνα και το υψηλότερο μηνιαίο επίπεδο από την έναρξη της πλήρους εισβολής στην Ουκρανία.

Η Νότια Κορέα αντιπροσώπευε 112.000 τόνους ή 31% αυτών των εισαγωγών, καταλαμβάνοντας τη δεύτερη θέση μετά την Ινδία.

Οι φορτώσεις από νοτιοκορεατικά λιμάνια άρχισαν να αυξάνονται απότομα τον Ιούλιο, την ίδια περίοδο που ο πρόεδρος της χώρας, Λι Τζε-μιουνγκ, δεσμευόταν σε σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Τουρκία για 100 εκατ. δολάρια προς την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας.

Η θέση της Σεούλ

Το υπουργείο Εξωτερικών της Νότιας Κορέας δεν απάντησε ειδικά για τις συγκεκριμένες αποστολές ή τα δεξαμενόπλοια υπό κυρώσεις. Σε ανακοίνωσή του υπογράμμισε ότι, ως «υπεύθυνο μέλος της διεθνούς κοινότητας», η κυβέρνηση στηρίζει και συμμετέχει ενεργά στις διεθνείς προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία και την ειρηνική ανοικοδόμηση της χώρας.

Η Σεούλ ανέφερε ότι έχει διευρύνει τους εξαγωγικούς περιορισμούς προς τη Ρωσία πέρα από τα στρατηγικά προϊόντα, ώστε να περιλαμβάνουν 1.402 μη στρατηγικά είδη που ενδέχεται να διοχετευθούν για στρατιωτική χρήση.

Το υπουργείο πρόσθεσε ότι παρακολουθεί συνεχώς την εφαρμογή των περιορισμών και, όπου απαιτείται, λαμβάνει μέτρα βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας.

Από την πλευρά του, το βρετανικό υπουργείο Εξωτερικών δεν απάντησε εάν είχε θέσει το ζήτημα των δεξαμενόπλοιων στη Σεούλ. Εκπρόσωπός του δήλωσε ότι η Βρετανία παραμένει «σταθερά προσηλωμένη» στην αποτελεσματική εφαρμογή των κυρώσεων και στη συνεργασία με διεθνείς εταίρους για την αύξηση της οικονομικής πίεσης στη Ρωσία και τη μείωση των εσόδων που χρηματοδοτούν τον πόλεμο στην Ουκρανία.

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