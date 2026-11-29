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Ο OPEC+ κατέληξε σε κατ’ αρχήν συμφωνία για τη διατήρηση των ποσοστώσεων παραγωγής πετρελαίου στα σημερινά επίπεδα κατά το πρώτο τρίμηνο του 2027, σύμφωνα με δύο εκπροσώπους της συμμαχίας που ζήτησαν να μην κατονομαστούν όπως μεταδίδει το Bloomberg.

Η Σαουδική Αραβία και οι εταίροι της αναμένεται να επικυρώσουν τη συμφωνία σε σειρά διαδικτυακών συνεδριάσεων αργότερα την Κυριακή. Οι προοπτικές της αγοράς πετρελαίου παραμένουν αβέβαιες λόγω των συνεχιζόμενων διαταραχών που προκαλεί ο πόλεμος με το Ιράν. Την ίδια ώρα, ο Οργανισμός Πετρελαιοεξαγωγικών Κρατών και οι σύμμαχοί του ολοκληρώνουν μια αμφιλεγόμενη διαδικασία αξιολόγησης της μέγιστης παραγωγικής δυνατότητας κάθε κράτους-μέλους.

Μια απόφαση για το πάγωμα των ποσοστώσεων θα καταδείκνυε, σύμφωνα με το Bloomberg, ότι η σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν εξακολουθεί να περιορίζει τα περιθώρια κινήσεων των πετρελαιοεξαγωγικών χωρών του Περσικού Κόλπου, παρά την πρόσφατη αποκατάσταση των πετρελαϊκών ροών στα προπολεμικά επίπεδα. Καθώς τα περισσότερα μέλη της συμμαχίας παράγουν ήδη στα όρια των δυνατοτήτων τους, η συμφωνία εκτιμάται ότι δεν θα έχει σημαντικό αντίκτυπο στην προσφορά.

Εν τω μεταξύ, διαφωνίες έχουν προκύψει σχετικά με τα αποτελέσματα της εξωτερικής αξιολόγησης, διάρκειας ενός έτους, για τη μέγιστη παραγωγική ικανότητα κάθε χώρας, με το Ιράκ να απορρίπτει το ανώτατο όριο που του αποδόθηκε στο πλαίσιο της διαδικασίας. Η δυσαρέσκεια για τους περιορισμούς στην παραγωγή που επιβάλλει η συμμαχία είχε οδηγήσει τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα στην αποχώρησή τους νωρίτερα φέτος.

Η συνοχή και η αποτελεσματικότητα του OPEC+ ενδέχεται να δοκιμαστούν το 2027, καθώς η παγκόσμια αγορά πετρελαίου οδεύει εκ νέου προς πλεόνασμα προσφοράς, το οποίο θα μπορούσε να ασκήσει περαιτέρω καθοδικές πιέσεις στις τιμές.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου έχουν υποχωρήσει σχεδόν κατά 20% τον Νοέμβριο, εν μέσω ανάκαμψης της προσφοράς και υποτονικής ζήτησης, περιορίζοντας τα έσοδα των χωρών-μελών της συμμαχίας.