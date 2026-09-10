Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

«Εκρηκτική» άνοδο καταγράφουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, με το Brent να ξεπερνά τα 105 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό αργό (WTI) να διασπά το ψυχολογικό όριο των 100 δολαρίων.

Η κλιμάκωση των πολεμικών συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή, σε συνδυασμό με τη δραματική υποχώρηση της παραγωγής στη Σαουδική Αραβία, αναζωπυρώνουν τους φόβους για παρατεταμένη ενεργειακή κρίση και νέο κύμα πληθωρισμού.

Το πετρέλαιο τύπου Brent ενισχύεται κατά 4,4% φτάνοντας στα 105,61 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό αργό (WTI) σημειώνει άνοδο 4,7% στα 100,63 δολάρια το βαρέλι.

Η νέα έξαρση των τιμών αποδίδεται στην αναζωπύρωση της έντασης μεταξύ των δυνάμεων των ΗΠΑ και του Ιράν, εξέλιξη που τερμάτισε μια περίοδο σχετικής ηρεμίας. Καθώς ο πόλεμος συμπληρώνει επτά μήνες χωρίς ορατό ορίζοντα αποκλιμάκωσης, αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου εξετάζουν πλέον το ενδεχόμενο η σύγκρουση να παραταθεί πέραν του Ιανουαρίου 2029.

Στο μέτωπο των επιχειρήσεων, η Τεχεράνη διαμηνύει ότι δεν πρόκειται να υποχωρήσει απέναντι στον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό, κλιμακώνοντας τα χτυπήματά της, ενώ οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν Χούθι στην Υεμένη στοχεύουν υποδομές της Σαουδικής Αραβίας. Επιπλέον, οι αντάρτες κατέλαβαν τη στρατηγική πόλη Μόχα στην Ερυθρά Θάλασσα, ενισχύοντας τη δυνατότητά τους να απειλούν τη ναυσιπλοΐα στο στενό Μπαμπ ελ-Μαντέμπ.

Την ίδια στιγμή, η Σαουδική Αραβία γνωστοποίησε στον ΟΠΕΚ ότι η παραγωγή αργού πετρελαίου της κατέγραψε κατακόρυφη πτώση τον Αύγουστο, υποχωρώντας στο χαμηλότερο επίπεδο από το 1990 (εποχή του Πολέμου του Κόλπου).

Η μηνιαία παραγωγή υποχώρησε κατά 1,9 εκατ. βαρέλια την ημέρα και διαμορφώθηκε στα 6,238 εκατ. βαρέλια την ημέρα. Τα στοιχεία παρακολούθησης δεξαμενόπλοιων δείχνουν ότι οι εξαγωγές μειώθηκαν κατά το ένα τρίτο, στα περίπου 3 εκατ. βαρέλια την ημέρα. Όσον αφορά την προσφορά στην αγορά, ήταν υψηλότερη από την παραγωγή, στα 7,122 εκατ. βαρέλια την ημέρα, υποδηλώνοντας ότι το Ριάντ προχώρησε σε άντληση αποθεμάτων για να καλύψει μέρος της ζήτησης.

Η κρίση μεταφέρεται άμεσα στη λιανική αγορά καυσίμων. Στις ΗΠΑ, η τιμή του ντίζελ προσεγγίζει το ιστορικό υψηλό των 6 δολαρίων ανά γαλόνι, ενώ η βενζίνη κατέγραψε ρεκόρ τιμής για την περίοδο της Labor Day. Στην Ευρώπη, τα προθεσμιακά συμβόλαια πετρελαίου θέρμανσης/κίνησης (gasoil) πλησιάζουν τα 200 δολάρια το βαρέλι.

Παράλληλα, ο ΟΠΕΚ βρίσκεται αντιμέτωπος με εσωτερικές αναταράξεις. Η Βενεζουέλα εξετάζει το ενδεχόμενο αποχώρησης από τον οργανισμό, στον απόηχο συμφωνίας με την Ουάσιγκτον που εκχωρεί στις ΗΠΑ τον έλεγχο σημαντικού μέρους των πετρελαϊκών της αποθεμάτων.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έχουν ήδη αποχωρήσει από τον ΟΠΕΚ πριν από λίγους μήνες, διαμαρτυρόμενα για τα όρια παραγωγής. Παράλληλα, το Ιράκ πιέζει για αύξηση των επιτρεπόμενων ορίων παραγωγής του, προειδοποιώντας επίσης με αποχώρηση σε περίπτωση μη ικανοποίησης των αιτημάτων του.

Διαβάστε ακόμη

Η κυβέρνηση κρατάει «καύσιμα» για νέα παρέμβαση στην αντλία τον Οκτώβριο (vid)

Ηλεκτρικό Ι.Χ. με έως 150 ευρώ τον μήνα για 15.000 νοικοκυριά

Το γαλλικό σχέδιο για να προχωρήσει το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ