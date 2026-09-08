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Η παραγωγή πετρελαίου του ΟΠΕΚ μειώθηκε σημαντικά τον Αύγουστο, διακόπτοντας την ανάκαμψη των δύο προηγούμενων μηνών, καθώς η παραγωγή της ηγέτιδας χώρας του οργανισμού, της Σαουδικής Αραβίας, περιορίστηκε λόγω απειλών και στις δύο βασικές οδούς εξαγωγών της, σύμφωνα με έρευνα του Bloomberg.

Οι προμήθειες από τον Οργανισμό Πετρελαιοεξαγωγικών Χωρών μειώθηκαν κατά 900.000 βαρέλια την ημέρα τον περασμένο μήνα, διαμορφούμενες κατά μέσο όρο στα 19,91 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως, σύμφωνα με την έρευνα. Η πτώση της παραγωγής της Σαουδικής Αραβίας ξεπέρασε το 1 εκατομμύριο βαρέλια ημερησίως και αντισταθμίστηκε οριακά από την αύξηση της παραγωγής στο Ιράκ και τη Βενεζουέλα.

Η υποχώρηση της παραγωγής του ΟΠΕΚ, η οποία είχε ανακάμψει εν μέρει τον Ιούνιο και τον Ιούλιο, καθώς οι παραγωγοί κατάφεραν να μεταφέρουν ποσότητες πετρελαίου εκτός του Περσικού Κόλπου, αποτυπώνει τις συνέπειες της αναζωπύρωσης των εχθροπραξιών μεταξύ της Ουάσιγκτον και της Τεχεράνης, την ώρα που η διπλωματική επίλυση της εξάμηνης σύγκρουσης παραμένει δύσκολη.

Οι προμήθειες της Σαουδικής Αραβίας πιέζονται από δύο πλευρές, καθώς οι κλιμακούμενες επιθέσεις εναντίον δεξαμενόπλοιων στα Στενά του Ορμούζ διαταράσσουν τις ροές από τον Κόλπο, ενώ οι απειλές των ανταρτών Χούθι από την Υεμένη δυσχεραίνουν τις εξαγωγές μέσω της διαδρομής της Ερυθράς Θάλασσας, την οποία το Ριάντ χρησιμοποιεί ως εναλλακτική λύση.

Οι επιθέσεις που ανέλαβαν οι Χούθι προκάλεσαν την Τρίτη την αναστολή λειτουργίας αρκετών ενεργειακών εγκαταστάσεων στο νότιο τμήμα της Σαουδικής Αραβίας. Η αναταραχή συμβάλλει στην άνοδο της προθεσμιακής τιμής του Brent στο Λονδίνο, με τις τιμές να πλησιάζουν τα 99 δολάρια το βαρέλι.

Η παραγωγή αργού της Σαουδικής Αραβίας μειώθηκε κατά 1,12 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα τον Αύγουστο, στα 6,98 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως, το χαμηλότερο επίπεδο από τον Μάιο, σύμφωνα με την έρευνα του Bloomberg. Οι καταγεγραμμένες εξαγωγές αργού της χώρας υποχώρησαν κατά ένα τρίτο, στα 3,03 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα.

Η μείωση αντισταθμίστηκε σε μικρό βαθμό από την αύξηση της παραγωγής στο Ιράκ, το οποίο πρόσθεσε 270.000 βαρέλια την ημέρα, φτάνοντας κατά μέσο όρο τα 2,98 εκατομμύρια βαρέλια, καθώς και στη Βενεζουέλα, όπου η παραγωγή αυξήθηκε κατά 70.000 βαρέλια, αγγίζοντας υψηλό επταετίας στα 1,23 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως, καθώς οι ΗΠΑ ενισχύουν τον έλεγχό τους στην πετρελαϊκή βιομηχανία της χώρας.

Η στροφή της χώρας της Λατινικής Αμερικής προς την Ουάσιγκτον εντείνει τις πιέσεις στη συνοχή του πετρελαϊκού καρτέλ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε στα τέλη του περασμένου μήνα συμφωνία βάσει της οποίας οι ΗΠΑ θα αποκτήσουν τον έλεγχο πλειοψηφικού ποσοστού σε σημαντικό μέρος του πετρελαϊκού πλούτου της Βενεζουέλας. Παράλληλα, σύμφωνα με ανθρώπους που γνωρίζουν το θέμα, το Καράκας εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο αποχώρησης της χώρας από τον ΟΠΕΚ, λίγους μήνες μετά την αιφνιδιαστική αποχώρηση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Θυμίζουμε πως το Σαββατοκύριακο, μια υποομάδα μεγάλων μελών του ΟΠΕΚ+ συμφώνησε να διατηρήσει το σχέδιο για αμετάβλητους στόχους παραγωγής τον Οκτώβριο, μετά από μια σειρά συμβολικών αυξήσεων στις ποσοστώσεις. Η ακολουθία αυτών των αυξήσεων θεωρητικά ολοκλήρωσε την αντιστροφή των περικοπών που είχαν εφαρμοστεί το 2023, ωστόσο το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ περιορίζει τις πραγματικές δυνατότητες αύξησης της παραγωγής.

Η επόμενη προτεραιότητα της συμμαχίας είναι ο έλεγχος της πραγματικής παραγωγικής ικανότητας κάθε μέλους, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για τον καθορισμό των ορίων παραγωγής για το 2027. Η διαδικασία αξιολόγησης αναμένεται να ολοκληρωθεί στο τέλος του μήνα και στη συνέχεια θα εξεταστεί από τους υπουργούς Ενέργειας κατά τη συνάντησή τους στα τέλη Νοεμβρίου.

Η έρευνα παραγωγής του Bloomberg βασίζεται σε στοιχεία παρακολούθησης πλοίων, πληροφορίες από αξιωματούχους και εκτιμήσεις συμβούλων ενέργειας.

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