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Την ολοκλήρωση ενός υπεράκτιου αιολικού πάρκου στα ανοιχτά της βορειοανατολικής ακτής των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε η Orsted A/S, σε μια εξέλιξη ιδιαίτερης σημασίας για τον κλάδο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, καθώς το έργο είχε βρεθεί στο επίκεντρο των προσπαθειών της κυβέρνησης του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να βάλει τέλος στην αναδυόμενη αμερικανική βιομηχανία υπεράκτιας αιολικής ενέργειας.

Το αιολικό πάρκο Revolution Wind βρίσκεται πλέον σε πλήρη λειτουργία και έχει τη δυνατότητα να παρέχει ηλεκτρική ενέργεια σε 350.000 κατοικίες στις πολιτείες του Ρόουντ Άιλαντ και του Κονέκτικατ, όπως ανακοίνωσε την Πέμπτη η δανέζικη εταιρεία ανάπτυξης έργων ανανεώσιμης ενέργειας.

Η ολοκλήρωση του έργου αποτελεί σημαντική νίκη για την Orsted, μετά την απόφαση της κυβέρνησης Τραμπ να αναστείλει προσωρινά τις κατασκευαστικές εργασίες το 2025, όπως μεταδίδει το Bloomberg.

Η δικαστική μάχη και τα εμπόδια από την κυβέρνηση Τραμπ

Την περασμένη χρονιά, η κυβέρνηση Τραμπ διέταξε την Orsted να διακόψει τις εργασίες στο Revolution Wind, προκαλώντας κρίση στην εταιρεία, σε μια περίοδο κατά την οποία επιχειρούσε να αντλήσει δισεκατομμύρια δολάρια από επενδυτές.

Η απόφαση δημιούργησε σημαντική αβεβαιότητα γύρω από την υλοποίηση του έργου και τις προοπτικές της εταιρείας στην αμερικανική αγορά.

Ωστόσο, τα δικαστήρια δικαίωσαν τελικά την Orsted, επιτρέποντας την επανέναρξη των κατασκευαστικών εργασιών.

Η δικαστική εξέλιξη άνοιξε τον δρόμο για την ολοκλήρωση του αιολικού πάρκου, το οποίο είχε μετατραπεί σε χαρακτηριστικό παράδειγμα της αντιπαράθεσης γύρω από την ανάπτυξη της υπεράκτιας αιολικής ενέργειας στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Άλμα της μετοχής μετά τη νίκη των Δημοκρατικών

Η μετοχή της Orsted σημείωσε άλμα την Τετάρτη, μετά τη σαρωτική νίκη του Δημοκρατικού Κόμματος στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ. Το εκλογικό αποτέλεσμα αναζωπύρωσε τις προσδοκίες των επενδυτών ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιστρέψουν σε πολιτικές που ενθαρρύνουν την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Η μετοχή της δανέζικης εταιρείας καταγράφει άνοδο περίπου 16% από τις αρχές του 2026, έπειτα από πέντε συνεχόμενα έτη διψήφιων ποσοστιαίων απωλειών.

Μόνο το 2025, η χρηματιστηριακή αξία της Orsted είχε δεχθεί ισχυρές πιέσεις, με τη μετοχή να καταγράφει πτώση 32%.

Η Orsted κατέχει το Revolution Wind μέσω κοινοπραξίας με τη Skyborn Renewables, εταιρεία ανάπτυξης έργων ανανεώσιμης ενέργειας που ανήκει στη Global Infrastructure Partners της BlackRock Inc.

Το έργο άρχισε να παρέχει τις πρώτες ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας νωρίτερα μέσα στο 2026.

Πλέον, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Orsted, το αιολικό πάρκο λειτουργεί στο σύνολο της εγκατεστημένης ισχύος του.