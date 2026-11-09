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Ο πόλεμος στο Ιράν έχει μειώσει τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων ετών. Τώρα βρίσκεται σε εξέλιξη ένας αγώνας δρόμου για την αναπλήρωση των εξαντλημένων αποθεμάτων και την κατασκευή εγκαταστάσεων αποθήκευσης που θα μπορούν να αντέξουν το επόμενο σοκ στην προσφορά.

Οι πρωτοβουλίες εκτείνονται από τα σχέδια της Σαουδικής Αραβίας να αποθηκεύσει αργό πετρέλαιο βαθιά κάτω από το έδαφος της Σιγκαπούρης έως τις επενδύσεις δισεκατομμυρίων δολαρίων της Αυστραλίας και τη χρηματοδότηση από την Ιαπωνία.

Οι κινήσεις αυτές αποτελούν την πιο πρόσφατη ένδειξη του τρόπου με τον οποίο η σύγκρουση αναδιαμορφώνει τον παγκόσμιο ενεργειακό χάρτη, έπειτα από μήνες διαταραχών στις μεταφορές μέσω των Στενών του Ορμούζ. Οι παραγωγοί του Περσικού Κόλπου επιδιώκουν πλέον να διαθέτουν αποθηκευτικούς χώρους πιο κοντά στους αγοραστές, ώστε να διασφαλίζουν τις παραδόσεις και να διατηρούν τη φήμη τους ως αξιόπιστοι προμηθευτές. Παράλληλα, οι κυβερνήσεις επιθυμούν να αυξήσουν τα αποθέματα πετρελαίου, προκειμένου να αντέξουν μελλοντικές διαταραχές.

Η μετατόπιση αυτή έχει υψηλό κόστος, αλλά θα μπορούσε να ενισχύσει τις επενδύσεις σε δεξαμενές και υπόγειες εγκαταστάσεις αποθήκευσης, δημιουργώντας παράλληλα νέα ζήτηση για πετρέλαιο, καθώς οι χώρες αναπληρώνουν τα αποθέματά τους και δημιουργούν μεγαλύτερα περιθώρια ασφαλείας.

«Οι παραγωγοί θα αρχίσουν να αναζητούν στρατηγικά σημεία παρουσίας και βάσεις όπου θα μπορούν να αποθηκεύουν προϊόντα και να λειτουργούν ως αξιόπιστοι προμηθευτές», δήλωσε σε συνέντευξή του ο Γκίρις Σάλιγκραμ, διευθύνων σύμβουλος της Weatherford, εταιρείας παροχής υπηρεσιών στον πετρελαϊκό κλάδο με έδρα το Χιούστον. «Αλλά υπάρχουν και χώρες που λένε: “Δεν θέλω να βρεθώ ποτέ ξανά σε αυτή την κατάσταση”».

Η στροφή προς την αποθήκευση αναδεικνύει τα όρια των υπόλοιπων μέτρων προστασίας, μεταδίδει η Wall Street Journal. Οι εναλλακτικοί αγωγοί μεταφοράς πετρελαίου, οι μεταφορτώσεις μεταξύ δεξαμενόπλοιων και η αποδέσμευση έκτακτων αποθεμάτων έχουν συμβάλει στη διατήρηση της ροής πετρελαίου κατά τη διάρκεια του πολέμου, αλλά δεν μπορούν να αντισταθμίσουν πλήρως τις παρατεταμένες διαταραχές στις θαλάσσιες μεταφορές, με τις τιμές να εξακολουθούν να κυμαίνονται γύρω στα 100 δολάρια το βαρέλι.

Τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων δεκαετιών

Σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας (IEA), τα καταγεγραμμένα αποθέματα πετρελαίου παγκοσμίως μειώθηκαν κατά 509 εκατομμύρια βαρέλια μεταξύ Φεβρουαρίου και Σεπτεμβρίου. Μέχρι τον Αύγουστο, τα κρατικά αποθέματα πετρελαίου στις χώρες του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), μιας ομάδας κυρίως εύπορων κρατών, είχαν υποχωρήσει στο χαμηλότερο επίπεδο από το 1989.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, το Στρατηγικό Απόθεμα Πετρελαίου βρίσκεται κοντά στο χαμηλότερο επίπεδό του από το 1982, σύμφωνα με την Υπηρεσία Πληροφοριών Ενέργειας (EIA).

Τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου εξακολουθούν να ανέρχονται σε περίπου 7,8 δισεκατομμύρια βαρέλια, σύμφωνα με τον ΙΕΑ. Ωστόσο, μεγάλο μέρος αυτών των ποσοτήτων είναι απαραίτητο για την κάλυψη των καθημερινών αναγκών της αγοράς ή βρίσκεται ήδη σε διαδικασία μεταφοράς, γεγονός που περιορίζει τη δυνατότητα άμεσης αξιοποίησής τους σε περίπτωση νέας διαταραχής στον εφοδιασμό.

Από την έναρξη του πολέμου, τα μέλη του IEA έχουν αποδεσμεύσει περίπου 330 εκατομμύρια βαρέλια από τα αποθέματα έκτακτης ανάγκης, στη μεγαλύτερη συντονισμένη αποδέσμευση που έχει καταγραφεί ποτέ. Τα τεράστια αποθέματα που είχε συγκεντρώσει η Κίνα πριν από τον πόλεμο, καθώς και η μείωση της ζήτησής της, έχουν επίσης συμβάλει στη σταθεροποίηση της αγοράς, αν και το ακριβές μέγεθος των αποθεμάτων της παραμένει ασαφές.

Στο συνέδριο Adipec αυτού του μήνα στο Άμπου Ντάμπι, μία από τις μεγαλύτερες διοργανώσεις παγκοσμίως για τον κλάδο του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, οι συζητήσεις επέστρεφαν διαρκώς στο ζήτημα της αποθήκευσης. Στελέχη αντάλλασσαν στοιχεία για τα μειούμενα αποθέματα και συζητούσαν σχέδια κατασκευής περισσότερων δεξαμενών. Έρευνα του Adipec μεταξύ στελεχών του κλάδου έδειξε ότι το 39% είχε αυξήσει τις αποθηκευτικές του δυνατότητες κατά τους προηγούμενους 18 μήνες, ποσοστό που στη Μέση Ανατολή έφθανε το 53%.

Η νέα στρατηγική της Σαουδικής Αραβίας και των παραγωγών του Κόλπου

Οι παραγωγοί του Κόλπου ανταποκρίνονται επεκτείνοντας τις δυνατότητες αποθήκευσης πετρελαίου πιο κοντά στους πελάτες τους.

Τον περασμένο μήνα, η Saudi Aramco κατέληξε σε προκαταρκτική συμφωνία για την αποθήκευση αργού πετρελαίου στις υπόγειες εγκαταστάσεις Jurong Rock Caverns της Σιγκαπούρης. Οι πέντε εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν θαλάμους με ύψος αντίστοιχο εννιαώροφων κτιρίων και μήκος μεγαλύτερο από τρία γήπεδα αμερικανικού ποδοσφαίρου. Συνολικά, μπορούν να φιλοξενήσουν 9 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου. Η Aramco διατηρεί ήδη αποθηκευτικές εγκαταστάσεις στην Αίγυπτο, την Ιαπωνία, την Ολλανδία και τη Νότια Κορέα.

Η συμφωνία αντανακλά μια αλλαγή στη στρατηγική της Σαουδικής Αραβίας.

Στις αρχές του πολέμου, σύμβουλοι της Aramco είχαν εισηγηθεί επενδύσεις σε αποθηκευτικές εγκαταστάσεις, ενώ η εταιρεία επικεντρωνόταν στην προστασία των υποδομών της και στην εξασφάλιση εναλλακτικών διαδρομών, σύμφωνα με πρόσωπα που γνωρίζουν το θέμα. Η Aramco εξετάζει πλέον τη δημιουργία περισσότερων αποθηκευτικών χώρων κοντά σε τερματικούς σταθμούς εξαγωγής και ενδεχομένως σε παλαιές πετρελαιοπηγές που έχουν εξαντληθεί, παράλληλα με εγκαταστάσεις στο εξωτερικό, ιδιαίτερα στην Ασία.

Την ίδια ώρα, η Adnoc των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων εξετάζει συμφωνίες αποθήκευσης στην Ινδία, συνολικής χωρητικότητας έως και 30 εκατομμυρίων βαρελιών.

Για τους παραγωγούς του Κόλπου, η αποθήκευση στο εξωτερικό θα μπορούσε να εξελιχθεί σε μια «μόνιμη διαρθρωτική αλλαγή, με στόχο τόσο την ενίσχυση της ανθεκτικότητας όσο και την απόδειξη της αξιοπιστίας τους ως εξαγωγέων ενέργειας», δήλωσε η Καουβέρι Γκαναπάθι, ερευνήτρια του Observer Research Foundation Middle East.

Επενδύσεις δισεκατομμυρίων για την ενίσχυση των στρατηγικών αποθεμάτων

Ανάλογους υπολογισμούς κάνουν και οι χώρες που εισάγουν πετρέλαιο.

Την ώρα που η Adnoc επιδιώκει να επεκτείνει τις αποθηκευτικές της δυνατότητες στην Ινδία, οι δύο χώρες συζητούν επίσης σχέδια για τη διατήρηση μέρους των στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου της Ινδίας στο λιμάνι Φουτζάιρα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Αυτό συμβαίνει παρά το γεγονός ότι το Ιράν είχε στοχοποιήσει τον πετρελαϊκό τομέα της Φουτζάιρα κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Στις 3 Νοεμβρίου, η Ινδονησία ανακοίνωσε ότι επιδιώκει να κατασκευάσει εγκαταστάσεις αποθήκευσης που θα καλύπτουν τη ζήτηση αργού πετρελαίου για 60 ημέρες. Οι Φιλιππίνες, στο μεταξύ, προωθούν τη δημιουργία των πρώτων κρατικών εγκαταστάσεων αποθήκευσης πετρελαίου.

Οι κυβερνήσεις δεσμεύουν δισεκατομμύρια για αυτή την προσπάθεια. Στην Αυστραλία, η κυβέρνηση έχει δεσμεύσει περισσότερα από 2,1 δισεκατομμύρια δολάρια για τη δημιουργία αποθεμάτων ενός δισεκατομμυρίου λίτρων ντίζελ και καυσίμων αεροσκαφών. Η Ιαπωνία έχει δημιουργήσει ένα περιφερειακό χρηματοδοτικό πλαίσιο ύψους 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων, το οποίο στηρίζει τη δημιουργία αποθεμάτων πετρελαίου και αποθηκευτικών εγκαταστάσεων σε ολόκληρη την Ασία.

«Υπάρχουν χώρες που αναρωτιούνται αν ακολουθούν τη σωστή φιλοσοφία ως προς το πόσα αποθέματα πρέπει να διατηρούν και πού», δήλωσε σε συνέντευξή της η διευθύνουσα σύμβουλος της BP, Μεγκ Ο’Νιλ. Για την BP, όπως είπε, προτεραιότητα είναι η διατήρηση της αξιόπιστης λειτουργίας των εγκαταστάσεων, επειδή «κάθε βαρέλι πετρελαίου μετράει».

Πώς αποθηκεύεται το πετρέλαιο και τι προβλέπουν οι διεθνείς κανόνες

Η σύγχρονη πρακτική της διατήρησης στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου καθιερώθηκε μετά τις πετρελαϊκές κρίσεις της δεκαετίας του 1970, οι οποίες οδήγησαν στην ίδρυση του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (IEA). Στο πλαίσιο αυτό, θεσπίστηκε η υποχρέωση των κρατών-μελών του να διατηρούν αποθέματα έκτακτης ανάγκης, ικανά να καλύψουν τουλάχιστον 90 ημέρες καθαρών εισαγωγών πετρελαίου.

Τα αποθέματα πετρελαίου διατηρούνται σε εγκαταστάσεις διαφορετικών μορφών και μεγεθών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αποθηκεύουν το αργό πετρέλαιο έκτακτης ανάγκης σε τεράστιες υπόγειες εγκαταστάσεις αλατιού κατά μήκος των ακτών του Κόλπου του Μεξικού. Αλλού, το πετρέλαιο φυλάσσεται σε γιγαντιαίες υπέργειες δεξαμενές ή ακόμη και σε δεξαμενόπλοια αγκυροβολημένα στα ανοιχτά.

Το υψηλό κόστος και τα όρια της αποθήκευσης πετρελαίου

Ωστόσο, η επέκταση των αποθεμάτων είναι δαπανηρή και η προστασία που προσφέρουν έχει όρια.

Στο συνέδριο Adipec, ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας εμπορίας πετρελαίου Vitol, Ράσελ Χάρντι, δήλωσε ότι ο κόσμος καταναλώνει περίπου 60 εκατομμύρια βαρέλια βενζίνης, ντίζελ και καυσίμων αεροσκαφών καθημερινά. Η δημιουργία επαρκών αποθεμάτων για την κάλυψη μόλις 10 επιπλέον ημερών κατανάλωσης θα απαιτούσε 600 εκατομμύρια βαρέλια καυσίμων, με κόστος περίπου 60 δισεκατομμυρίων δολαρίων στις σημερινές τιμές του πετρελαίου.

«Πρόκειται για μια αρκετά δαπανηρή υποδομή», δήλωσε.

«Οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης στο εξωτερικό μπορούν να συμβάλουν στη διατήρηση της ροής πετρελαίου προς τους καταναλωτές κατά την αρχική φάση ενός σοκ στην προσφορά», δήλωσε ο Χαμάντ Χουσεΐν, ανώτερος οικονομολόγος εμπορευμάτων της Capital Economics, «αλλά δεν θα επαρκούν για να αντισταθμίσουν μια παρατεταμένη περίοδο διαταραχών».