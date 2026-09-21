Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Στη Νέα Υόρκη μεταβαίνει σήμερα, Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, στο πλαίσιο της ελληνικής παρουσίας στην 81η Εβδομάδα Υψηλού Επιπέδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, με την ενεργειακή και κλιματική διπλωματία να βρίσκονται στο επίκεντρο των επαφών του.

Η ατζέντα του υπουργού περιλαμβάνει την προετοιμασία για την COP31 στην Αττάλεια, την αντιμετώπιση της λειψυδρίας και των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, αλλά και την ανάδειξη του αναβαθμισμένου ρόλου της Ελλάδας ως ενεργειακού κόμβου στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το ενεργειακό σκέλος της επίσκεψης, καθώς ο κ. Παπασταύρου θα έχει συναντήσεις με εκπροσώπους της Chevron και της ExxonMobil, οι οποίες δραστηριοποιούνται στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης υδρογονανθράκων στην Ελλάδα.

Ενέργεια και COP31 στην ατζέντα

Την Τρίτη, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας θα είναι μεταξύ των κεντρικών ομιλητών στο Energy Forum του Foreign Policy, με θέμα «Powering a Secure and Sustainable Future».

Στη συνέχεια θα συμμετάσχει στη Διυπουργική Συνάντηση Συντονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την COP31, υπό την Ιρλανδική Προεδρία, με τη συμμετοχή και αντιπροσωπείας της Αυστραλίας, η οποία έχει αναλάβει την προεδρία της διαπραγματευτικής διαδικασίας της Διάσκεψης.

Το απόγευμα της ίδιας ημέρας θα μιλήσει σε ειδική εκδήλωση του Atlantic Council με θέμα τη διατλαντική ενεργειακή συνεργασία και τον εξηλεκτρισμό.

Η πρωτοβουλία «Ocean Eye»

Την Τετάρτη, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο κ. Παπασταύρου θα συμμετάσχει στην εναρκτήρια εκδήλωση της Παγκόσμιας Συμμαχίας «Ocean Eye», υπό τη συμπροεδρία της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και του Πρωθυπουργού του Καναδά Μαρκ Κάρνεϊ.

Η πρωτοβουλία αφορά την καλύτερη παρακολούθηση των ωκεανών και των θαλασσών μέσω δορυφορικών δεδομένων και ψηφιακών μοντέλων, με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και του κλίματος, την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και την ανάπτυξη τεχνολογιών αιχμής.

Ο υπουργός θα έχει επίσης διμερή συνάντηση με τον Ευρωπαίο Επίτροπο για το Κλίμα, το Μηδενικό Ισοζύγιο και την Καθαρή Ανάπτυξη, Βόπκε Χούκστρα, ενώ θα συμμετάσχει και στη Συνάντηση Υψηλού Επιπέδου του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για τη Δράση για το Κλίμα και τη Δίκαιη Μετάβαση.

Εκεί θα παρουσιάσει τις ελληνικές θέσεις για μια ρεαλιστική ενεργειακή μετάβαση, την πρόοδο της χώρας στην απανθρακοποίηση και την ανάπτυξη των ΑΠΕ, καθώς και την ανάγκη ενίσχυσης της ανθεκτικότητας απέναντι στις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής.

Στο τραπέζι και η λειψυδρία

Την Πέμπτη, ο κ. Παπασταύρου θα συμμετάσχει σε Διυπουργική Συνάντηση Υψηλού Επιπέδου του Παγκόσμιου Οργανισμού Νερού, με αντικείμενο την ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας και των αυξανόμενων πιέσεων στους υδατικούς πόρους.

Η παρουσία του υπουργού στη Νέα Υόρκη θα ολοκληρωθεί την Πέμπτη το απόγευμα με την ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών.

Διαβάστε ακόμη

Γιατί πουλάει η νοσταλγία; Πώς το παρελθόν έγινε ξανά εμπορική δύναμη

Εξωδικαστικός: «Ασπίδα» για το σπίτι με αντάλλαγμα άλλα ακίνητα – Τι αλλάζει από σήμερα

Ετοιμάζονται τα μέτρα ενίσχυσης – Η τριπλή παρέμβαση και οι εφεδρείες

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ