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Οι γερμανικές αρχές ακύρωσαν πιστώσεις άνθρακα από δεκάδες έργα στην Κίνα, τα οποία κρίθηκαν «ύποπτα», φέρονται να είχαν διογκώσει το περιβαλλοντικό τους όφελος ή ακόμη και να ήταν ανύπαρκτα. Ανάμεσά τους βρίσκεται έργο που είχε χρηματοδοτηθεί από μονάδα της ExxonMobil, σύμφωνα με έκθεση της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος της Γερμανίας που περιήλθε στην κατοχή του Bloomberg.

Συνολικά ανακλήθηκαν πιστώσεις από 30 έργα στην Κίνα, τα οποία υποτίθεται ότι περιόριζαν τις εκπομπές που συνδέονται με την εξόρυξη ορυκτών καυσίμων. Η υπόθεση αφορά τα λεγόμενα πιστοποιητικά Upstream Emission Reductions (UER) και είχε αρχίσει να προκαλεί ερωτήματα ήδη από το 2024.

Μέχρι σήμερα, η γερμανική κυβέρνηση δεν είχε δημοσιοποιήσει τις εταιρείες που συνδέονταν με το σκάνδαλο.

Τα 30 έργα υποστήριζαν ότι είχαν αποτρέψει συνολικά την έκλυση 2,1 εκατ. τόνων διοξειδίου του άνθρακα, ποσότητα που αντιστοιχεί περίπου στις ετήσιες εκπομπές 500.000 αυτοκινήτων. Οι ενεργειακές εταιρείες που χρησιμοποίησαν τις πιστώσεις για να αντισταθμίσουν τις δικές τους εκπομπές καλούνται τώρα να καλύψουν το κενό που δημιουργείται από την ακύρωσή τους.

Περίπου 4,2 εκατ. ευρώ για το έργο της ExxonMobil

Το έργο που χρηματοδοτήθηκε από βελγική μονάδα της ExxonMobil υποστήριζε ότι εξοικονομούσε σχεδόν 96.000 τόνους CO2. Με εκτιμώμενη τιμή περίπου 44 ευρώ ανά τόνο, η αμερικανική πετρελαϊκή φέρεται να είχε διαθέσει περίπου 4,2 εκατ. ευρώ για τις συγκεκριμένες πιστώσεις.

Εκπρόσωπος της ExxonMobil δήλωσε ότι η εταιρεία ενεργεί πάντοτε σύμφωνα με όλες τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις, προσθέτοντας ότι κατά κανόνα δεν σχολιάζει έρευνες.

Στην έκθεση αναφέρεται επίσης έργο που είχε ως χορηγό την Vitol, αν και αυτό είχε αποσυρθεί ήδη από τον Νοέμβριο του 2024. Η εταιρεία εμπορίας εμπορευμάτων υποστήριξε ότι δεν κατέβαλε χρήματα ούτε απέκτησε πιστώσεις άνθρακα σε σχέση με το συγκεκριμένο έργο.

Οι αδυναμίες της ευρωπαϊκής αγοράς άνθρακα

Η αγορά UER είχε κάποτε θεωρηθεί υπόδειγμα για το πώς θα μπορούσε να λειτουργήσει μια αυστηρά οργανωμένη αγορά πιστώσεων άνθρακα. Το σύστημα εποπτευόταν από ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, ενώ τα επιμέρους έργα ελέγχονταν από ανεξάρτητες εταιρείες επαλήθευσης με έδρα τη Γερμανία.

Ωστόσο, έρευνα του Bloomberg τον Μάιο είχε διαπιστώσει ότι η Γερμανία είναι μία από τουλάχιστον εννέα ευρωπαϊκές χώρες στις οποίες αγοράστηκαν πιστώσεις από έργα με παρόμοια ανησυχητικά χαρακτηριστικά. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μάλιστα, υπήρχαν ενδείξεις ότι τα έργα δεν υπήρχαν καν στην πραγματικότητα.

Στο επίκεντρο της γερμανικής έρευνας βρίσκεται η κινεζική συμβουλευτική Beijing Karbon. Σύμφωνα με την έκθεση της γερμανικής υπηρεσίας, η εταιρεία δημιούργησε «μέσω εξαπάτησης» την εικόνα νόμιμων έργων UER και ήταν ο βασικός developer 45 έργων που χαρακτηρίστηκαν ύποπτα. Ανάμεσά τους περιλαμβάνεται και εκείνο που χρηματοδοτήθηκε από τη μονάδα της ExxonMobil.

Στην έκθεση που εξασφάλισε το Bloomberg έχουν απαλειφθεί λεπτομέρειες για 24 από τα 30 έργα των οποίων οι πιστώσεις ακυρώθηκαν, καθώς οι σχετικές έρευνες βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη. Για τα υπόλοιπα έξι έργα που κατονομάζονται, οι αποφάσεις ανάκλησης των πιστώσεων είναι πλέον οριστικές, σύμφωνα με το γερμανικό υπουργείο Περιβάλλοντος.

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