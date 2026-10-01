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Οι τιμές του πετρελαίου διεύρυναν τα κέρδη τους την Πέμπτη, μετά από δημοσίευμα σύμφωνα με το οποίο οι ΗΠΑ στέλνουν περισσότερα στρατεύματα στη Μέση Ανατολή, ενώ ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αναμένει ότι οι βομβαρδισμοί κατά του Ιράν θα επαναληφθούν τον Νοέμβριο.

Στις 21:30 ώρα Ελλάδος, η προθεσμιακή τιμή του Brent συμβολαίων Δεκεμβρίου “κάλπαζε” σε ποσοστό 4,34% στα 102,28 δολάρια και το αμερικανικό αργό WTI ανέβαινε 2,32% στα 92,52 δολάρια το βαρέλι.

Το ράλι στις τιμές του μαύρου χρυσού επιταχύνθηκε μετά από δημοσίευμα της Wall Street Journal, το οποίο ανέφερε ότι οι ΗΠΑ στέλνουν τρίτη ομάδα κρούσης αεροπλανοφόρου και επιπλέον πλοία του Σώματος Πεζοναυτών στη Μέση Ανατολή, επικαλούμενη Αμερικανούς αξιωματούχους. Η κίνηση αυτή αναμένεται να προσθέσει ακόμη 9.000 έως 10.000 στρατιωτικούς στην περιοχή έως τα τέλη Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, ο Τραμπ έχει επίσης πει στους συνεργάτες του ότι αναμένει να επαναληφθούν τα αμερικανικά πλήγματα κατά του Ιράν τον Νοέμβριο.

Την ίδια ώρα σύμφωνα με το Bloomberg, που επικαλείται Αμερικανό αξιωματούχο υποστήριξε ότι σύντομα το Πεντάγωνο θα αναπτύξει και τρίτο αεροπλανοφόρο στον Περσικό Κόλπο. Πρόκειται για το USS Theodore Roosevelt που κατέπλευσε από το λιμάνι του Σαν Ντιέγκο την Κυριακή.

Όσον αφορά τις ενεργειακές ροές, τα στοιχεία δείχνουν ότι έχει καταγραφεί κάποια ανάκαμψη των πετρελαϊκών ροών από τον Κόλπο, εξέλιξη που ενδέχεται να ενισχύσει τις προοπτικές της προσφοράς.

Οι εξαγωγές αργού πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή ανήλθαν τον Σεπτέμβριο στα 16,328 εκατ. βαρέλια ημερησίως, φθάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο από την έναρξη της σύγκρουσης τον Φεβρουάριο, σύμφωνα με στοιχεία της Kpler που δημοσιοποιήθηκαν αυτή την εβδομάδα.

Παράλληλα, η Σαουδική Αραβία επανέλαβε τις φορτώσεις δεξαμενόπλοιων από το κομβικής σημασίας λιμάνι Γιανμπού στην Ερυθρά Θάλασσα, μετά την επανεκκίνηση των εργασιών στον αγωγό Ανατολής-Δύσης, ο οποίος διασχίζει τη χώρα.

Ωστόσο, οι περιφερειακές ροές εξακολουθούν να βρίσκονται χαμηλότερα από τα επίπεδα πριν από τη σύγκρουση. Τα στοιχεία της Kpler έδειξαν ότι οι εξαγωγές της Μέσης Ανατολής τον Σεπτέμβριο παρέμεναν περίπου 3,2 εκατ. βαρέλια ημερησίως χαμηλότερα σε σχέση με τον Φεβρουάριο, γεγονός που αφήνει την αγορά ευάλωτη σε οποιαδήποτε νέα διαταραχή της προσφοράς.

Στις ΗΠΑ, τα αποθέματα αργού πετρελαίου αυξήθηκαν κατά 922.000 βαρέλια την περασμένη εβδομάδα, έναντι εκτιμήσεων των αναλυτών για μείωση κατά 700.000 βαρέλια, σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε την Τετάρτη η αμερικανική Υπηρεσία Πληροφοριών Ενέργειας (EIA).

Η εικόνα στα αποθέματα καυσίμων, ωστόσο, υποδεικνύει στενότερες συνθήκες προσφοράς στην αγορά. Τα αποθέματα βενζίνης μειώθηκαν κατά 1,7 εκατ. βαρέλια, ενώ τα αποθέματα αποσταγμάτων, στα οποία περιλαμβάνονται το ντίζελ και το πετρέλαιο θέρμανσης, υποχώρησαν κατά 2,3 εκατ. βαρέλια.

Ο Τραμπ δήλωσε την Τετάρτη ότι εξακολουθεί να συζητεί το ενδεχόμενο απαγόρευσης των αμερικανικών εξαγωγών ντίζελ, παρά το γεγονός ότι ο Λευκός Οίκος είχε προηγουμένως διαψεύσει δημοσίευμα σύμφωνα με το οποίο προετοιμαζόταν καθολική απαγόρευση διάρκειας 90 ημερών. Την ίδια ώρα στην Ευρώπη, έχει ανοίξει η συζήτηση για απελευθέρωση αποθεμάτων ντίζελ από τα κράτη μέλη, σε μια προσπάθεια να πειστεί ο Λευκός Οίκος να μην εφαρμόσει το μπλόκο στις εξαγωγές του αμερικανικού ντίζελ.

Το ζήτημα έχει αποκτήσει μεγαλύτερη σημασία καθώς οι τιμές του ντίζελ στις ΗΠΑ έφθασαν την περασμένη εβδομάδα στο ιστορικό υψηλό των 6,53 δολαρίων ανά γαλόνι, την ώρα που τα αμερικανικά αποθέματα ντίζελ παραμένουν σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα, ενώ και οι τιμές στην Ευρώπη κινούνται σε επίπεδα ρεκόρ.

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