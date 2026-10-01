Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ παρουσίασε σχέδιο για επενδύσεις ύψους 200 δισ. δολαρίων από τη Νότια Κορέα σε ενεργειακά έργα στις ΗΠΑ, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται οκτώ πυρηνικοί σταθμοί, μια μονάδα ηλεκτροπαραγωγής στο Τέξας και ένα έργο εξαγωγής φυσικού αερίου στην Αλάσκα.

«Το κολοσσιαίο πακέτο επενδύσεων που ανακοινώνουμε σήμερα αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την ασφάλεια της κρίσιμης ενεργειακής μας εφοδιαστικής αλυσίδας, τη διασφάλιση της αμερικανικής ενεργειακής κυριαρχίας και την περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας μας με τη Νότια Κορέα και ολόκληρη την περιοχή του Ειρηνικού», δήλωσε ο Τραμπ σε εκδήλωση στον Λευκό Οίκο την Τετάρτη, παρουσία στελεχών του ενεργειακού κλάδου.

Τα 200 δισ. δολάρια αποτελούν την πρώτη δέσμη έργων που εξασφαλίζουν στήριξη στο πλαίσιο της εμπορικής συμφωνίας ΗΠΑ και Νότιας Κορέας του περασμένου έτους. Η Σεούλ έχει δεσμευτεί συνολικά για 350 δισ. δολάρια επενδύσεων στις ΗΠΑ.

Ωστόσο, οι επενδύσεις παραμένουν υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις που συμφωνήθηκαν από τη Σεούλ, μεταξύ των οποίων και ο έλεγχος «εμπορικής βιωσιμότητας», ενώ αρκετά από τα έργα χρειάζονται ακόμη πρόσθετη αξιολόγηση και εγκρίσεις.

Οι ανακοινώσεις έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία το κόστος διαβίωσης και η διαχείριση της αμερικανικής οικονομίας προκαλούν έντονη δυσαρέσκεια στους ψηφοφόρους, ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου. Ο Τραμπ έχει τις τελευταίες ημέρες δώσει έμφαση σε επενδύσεις σε πολιτείες όπου οι Ρεπουμπλικανοί αντιμετωπίζουν δύσκολες εκλογικές αναμετρήσεις.

Οκτώ πυρηνικοί αντιδραστήρες στις ΗΠΑ

Στο πλαίσιο των νέων χρηματοδοτικών σχεδίων, η Νότια Κορέα αναμένεται να κατευθύνει έως και 120 δισ. δολάρια στην κατασκευή οκτώ πυρηνικών αντιδραστήρων στις ΗΠΑ, μέσω ενός πλαισίου που ονομάζεται Project Power.

Το σχέδιο προβλέπει έως 100 δισ. δολάρια για το κόστος κατασκευής και επιπλέον 20 δισ. δολάρια ως χρηματοδότηση έκτακτης ανάγκης.

Οι οκτώ αντιδραστήρες θα περιλαμβάνουν δύο μονάδες κορεατικού σχεδιασμού APR1400 και έξι αντιδραστήρες AP1000 της Westinghouse. Το σχετικό πλαίσιο αναμένεται να υπογραφεί από τις δύο κυβερνήσεις, τη Westinghouse Electric, την Korea Electric Power και την Korea Hydro & Nuclear Power.

Τα έργα δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί και θα χρειαστούν την έγκριση του νοτιοκορεατικού κοινοβουλίου. Οι δύο χώρες έχουν επίσης συζητήσει πιθανή προκαταβολή 10 δισ. δολαρίων έως το τέλος του έτους, προκειμένου να εξασφαλιστεί εγκαίρως εξοπλισμός με μεγάλο χρόνο παράδοσης.

Παράλληλα, Ουάσιγκτον και Σεούλ συμφώνησαν να εξετάσουν την απόκτηση μεριδίου στη Westinghouse από νοτιοκορεατικές εταιρείες, με τους ακριβείς όρους να καθορίζονται μέσω διαπραγματεύσεων μεταξύ των επιχειρήσεων.

Το έργο LNG στην Αλάσκα

Ένα από τα σημαντικότερα σκέλη του σχεδίου αφορά το Alaska LNG, ένα έργο που έχει προγραμματιστεί εδώ και δεκαετίες και προβλέπει τη μεταφορά φυσικού αερίου από τη βόρεια πλαγιά της Αλάσκας.

Η Νότια Κορέα έχει ανακοινώσει ότι θα εξετάσει τη συμμετοχή της στο έργο, συμπεριλαμβανομένης της κατασκευής του αγωγού και του τερματικού σταθμού εξαγωγής LNG.

Η προβλεπόμενη στήριξη ανέρχεται σε περίπου 54 δισ. δολάρια, ωστόσο η Σεούλ δεν έχει ακόμη δεσμευτεί για πλήρη χρηματοδότηση. Οι ροές κεφαλαίων αναμένεται να εξαρτηθούν από πρόσθετο έλεγχο και αξιολόγηση.

Το έργο προβλέπει έναν αγωγό μήκους περίπου 740 μιλίων σε ολόκληρη την πολιτεία, γεγονός που αποτελεί μία από τις σημαντικότερες τεχνικές και οικονομικές προκλήσεις του σχεδίου.

Το Alaska LNG θα μπορούσε να μεταφέρει φυσικό αέριο σε αγορές της Ασίας, ενώ μέρος του θα χρησιμοποιείται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή και το υπόλοιπο θα υγροποιείται και θα εξάγεται.

Η αμερικανική κυβέρνηση επιδιώκει να ενισχύσει τις εξαγωγές LNG, ενώ το ενδιαφέρον των ασιατικών αγοραστών ενισχύεται καθώς οι γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή περιορίζουν περίπου το ένα πέμπτο της παγκόσμιας παραγωγής και των ροών LNG.

Μονάδα φυσικού αερίου 22 δισ. δολαρίων στο Τέξας

Ένα ακόμη βασικό έργο είναι το Project Star, μια μονάδα ηλεκτροπαραγωγής φυσικού αερίου ισχύος 6,5 GW στο Τέξας, συνολικής επένδυσης περίπου 22 δισ. δολαρίων.

Η εγκατάσταση στο Encinal του Τέξας σχεδιάζεται ώστε να παρέχει ηλεκτρική ενέργεια απευθείας σε κοντινά data centers, με την έναρξη της παραγωγής να τοποθετείται το 2029.

Την ανάπτυξη του έργου θα αναλάβουν η Related και η NextEra Energy, ενώ η Lewis Energy Group θα διαθέσει την έκταση και τις σχετικές υποδομές.

Οι δύο χώρες συμφώνησαν επίσης σε ένα πλαίσιο προστασίας για τις επενδύσεις.

Η Νότια Κορέα και οι ΗΠΑ θα μοιράζονται τις αποδόσεις 50:50 έως ότου η Σεούλ ανακτήσει το αρχικό κεφάλαιο και τους συμφωνημένους τόκους από τις επενδύσεις της σε όλα τα έργα.

Μόνο μετά την ανάκτηση του κεφαλαίου και των τόκων η αναλογία θα αλλάζει σε 10:90 υπέρ των ΗΠΑ. Με αυτόν τον τρόπο, τα έργα με υψηλότερες αποδόσεις θα μπορούν να αντισταθμίζουν τις χαμηλότερες αποδόσεις άλλων επενδύσεων πριν από την αλλαγή της αναλογίας.

Η συμφωνία προβλέπει επίσης νομικά δεσμευτικά όρια 20 δισ. δολαρίων ετησίως και 200 δισ. δολαρίων συνολικά για τις επενδύσεις στο συγκεκριμένο στρατηγικό πλαίσιο.

Σε περίπτωση που η βιωσιμότητα ενός έργου επιδεινωθεί, οι δύο κυβερνήσεις μπορούν να εξετάσουν αλλαγές στο επιχειρηματικό σχέδιο, τον προϋπολογισμό ή το μοντέλο κατανομής των κερδών.

Η συμφωνία αποτελεί το αποτέλεσμα μηνών δύσκολων διαπραγματεύσεων για τον τρόπο λειτουργίας του συνολικού επενδυτικού προγράμματος των 350 δισ. δολαρίων και για τον καθορισμό των έργων που θα μπορούσαν να ενταχθούν σε αυτό.

Διαβάστε ακόμη

Ποια επαγγέλματα αντέχουν στην επέλαση της AI – Οι δεξιότητες που θα μετρούν περισσότερο στην αγορά εργασίας

Η άμμος που αποθηκεύει ενέργεια και θερμαίνει κτήρια

Παίζει ρόλο η εμφάνιση στη δουλειά;

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ