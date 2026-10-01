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Σήμα ότι τα περιθώρια για νέα διεύρυνση της δημοσιονομικής ευελιξίας δεν είναι απεριόριστα έστειλε η Κομισιόν, την ώρα που Ελλάδα και Ιταλία ζητούν περισσότερο χώρο για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της ενεργειακής κρίσης.

«Έχουμε ήδη παραχωρήσει μεγαλύτερη ευελιξία στα κράτη-μέλη», δήλωσε η επικεφαλής εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Πάουλα Πίνιο, σύμφωνα με το ANSA, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το αίτημα της ιταλικής κυβέρνησης για μεγαλύτερη ευελιξία στην εφαρμογή των ευρωπαϊκών δημοσιονομικών κανόνων λόγω της αύξησης του πληθωρισμού.

Το ζήτημα έχει επανέλθει δυναμικά στο προσκήνιο καθώς τόσο ο Κυριάκος Μητσοτάκης όσο και η Τζόρτζια Μελόνι ζητούν από τις Βρυξέλλες μεγαλύτερα δημοσιονομικά περιθώρια για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων απέναντι στο αυξημένο ενεργειακό κόστος.

Η Κομισιόν έχει ήδη ανοίξει από το καλοκαίρι τη δυνατότητα επέκτασης της εθνικής ρήτρας διαφυγής στην ενεργειακή ασφάλεια.

Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει ζητήσει πρόσθετη δημοσιονομική ευελιξία σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Στις 30 Σεπτεμβρίου απέστειλε επιστολή στην πρόεδρο της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ζητώντας να εξεταστούν επιλογές για «πρόσθετη έκτακτη ευελιξία», ώστε να διευρυνθούν τα περιθώρια στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων απέναντι στο αυξημένο ενεργειακό κόστος.

Στην ίδια κατεύθυνση κινείται και η Τζόρτζια Μελόνι. Η Ιταλίδα πρωθυπουργός ζητά πρόσθετη ευελιξία στους ευρωπαϊκούς δημοσιονομικούς κανόνες, ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι επιπτώσεις του ενεργειακού πληθωρισμού. Η Ρώμη σχεδιάζει να διαθέσει 14 δισ. ευρώ σε διάστημα δύο ετών για τη μείωση του ενεργειακού κόστους των επιχειρήσεων, αξιοποιώντας τη δημοσιονομική ευελιξία που προβλέπει η ευρωπαϊκή ρήτρα διαφυγής.

Η σημερινή τοποθέτηση των Βρυξελλών δεν συνιστά επίσημη απόρριψη των αιτημάτων Ελλάδας και Ιταλίας. Δείχνει, ωστόσο, ότι η Επιτροπή θεωρεί πως έχει ήδη δημιουργήσει σημαντικό πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο και ότι οποιαδήποτε περαιτέρω διεύρυνση θα αποτελέσει αντικείμενο νέας διαπραγμάτευσης.

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