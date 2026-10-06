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Ο χειμώνας μπορεί να μην έχει κάνει ακόμη αισθητή την παρουσία του, όμως η ενεργειακή αγορά ήδη προειδοποιεί για έναν δύσκολο λογαριασμό. Οι αυξημένες τιμές σε καύσιμα, φυσικό αέριο και ηλεκτρική ενέργεια διαμορφώνουν ένα σκηνικό νέων επιβαρύνσεων για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, πριν καν ξεκινήσει η περίοδος αυξημένης κατανάλωσης.

Το πετρέλαιο θέρμανσης αναμένεται να κάνει πρεμιέρα σε επίπεδα που παραπέμπουν στις προηγούμενες ενεργειακές αναταράξεις, ενώ το φυσικό αέριο εμφανίζεται σημαντικά ακριβότερο σε σχέση με πέρυσι. Παράλληλα, η ανοδική κίνηση στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρισμού προετοιμάζει το έδαφος για πιέσεις στα τιμολόγια του Οκτωβρίου.

Η τελική εικόνα για τους καταναλωτές θα εξαρτηθεί από την πορεία των διεθνών αγορών, τη στάση των προμηθευτών και το εύρος των μέτρων που θα επιλέξει να ενεργοποιήσει η κυβέρνηση για να περιορίσει τις επιπτώσεις.

Το πετρέλαιο θέρμανσης επιστρέφει στο επίκεντρο των αυξήσεων

Η μεγαλύτερη πίεση καταγράφεται στο πετρέλαιο θέρμανσης, το οποίο αποτελεί παραδοσιακά τον βασικό δείκτη κόστους για την έναρξη της χειμερινής περιόδου.

Πέρυσι, με την έναρξη της διάθεσης στις 15 Οκτωβρίου, η τιμή στην Αττική είχε διαμορφωθεί περίπου στα 1,10 ευρώ το λίτρο, δηλαδή στα 0,102 ευρώ ανά κιλοβατώρα. Με τα σημερινά δεδομένα, εάν η περίοδος ξεκινούσε άμεσα, η αντίστοιχη τιμή θα διαμορφωνόταν κοντά στα 1,92 ευρώ το λίτρο ή 0,179 ευρώ/kWh.

Η διαφορά αυτή μεταφράζεται σε αύξηση περίπου 75,5% σε σχέση με την περυσινή τιμή εκκίνησης, δημιουργώντας σημαντική επιβάρυνση για τα νοικοκυριά που χρησιμοποιούν πετρέλαιο για θέρμανση.

Σε πανελλαδικό επίπεδο, η μέση τιμή εκτιμάται ακόμη υψηλότερα, κοντά στα 1,96 με 1,97 ευρώ το λίτρο, με τις τελικές χρεώσεις να επηρεάζονται από τα μεταφορικά κόστη, την περιοχή και τις συνθήκες της τοπικής αγοράς.

Φυσικό αέριο με μικρότερη επιβάρυνση αλλά αυξημένη αβεβαιότητα

Το φυσικό αέριο εξακολουθεί να αποτελεί οικονομικότερη επιλογή σε σχέση με το πετρέλαιο, ωστόσο και αυτό καταγράφει σημαντική άνοδο.

Η μέση τελική τιμή, με τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις, τους φόρους και τον ΦΠΑ, από 0,0787 ευρώ/kWh τον Σεπτέμβριο του 2025 έχει αυξηθεί σήμερα στα περίπου 0,110 ευρώ/kWh. Η μεταβολή αγγίζει το 39,8%, επιβαρύνοντας τους καταναλωτές που έχουν επιλέξει συστήματα φυσικού αερίου.

Η εξέλιξη των τιμών συνδέεται άμεσα με την ευρωπαϊκή αγορά φυσικού αερίου, όπου οι τιμές στον ολλανδικό κόμβο TTF κινούνται πάνω από τα 80 ευρώ ανά μεγαβατώρα. Παράγοντες όπως τα χαμηλότερα αποθέματα στην Ευρώπη και η αβεβαιότητα γύρω από τη διαθεσιμότητα LNG ενισχύουν τις ανησυχίες για τον χειμώνα.

Παρά την αύξηση, το φυσικό αέριο διατηρεί σημαντικό πλεονέκτημα έναντι του πετρελαίου, καθώς το συνολικό κόστος θέρμανσης παραμένει περίπου 46% έως 47% χαμηλότερο, λόγω και της υψηλότερης απόδοσης των συστημάτων αερίου.

Η κυβέρνηση σχεδιάζει παρεμβάσεις για την απορρόφηση των κραδασμών

Απέναντι στο νέο κύμα ακρίβειας, η κυβέρνηση προετοιμάζει ένα πακέτο παρεμβάσεων με στόχο τον περιορισμό των επιβαρύνσεων.

Οι ανακοινώσεις για τα μέτρα που αφορούν την περίοδο θέρμανσης αναμένονται στις 14 Οκτωβρίου, μία ημέρα πριν από την έναρξη διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης.

Κεντρικός στόχος αποτελεί η συγκράτηση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης κάτω από το επίπεδο των 1,75 ευρώ το λίτρο, ώστε να περιοριστεί η απόσταση από το φυσικό αέριο.

Παράλληλα εξετάζεται η ενίσχυση του επιδόματος θέρμανσης, το οποίο καλύπτει διαφορετικές μορφές θέρμανσης, όπως πετρέλαιο, φυσικό αέριο, ηλεκτρική ενέργεια, καυσόξυλα και πέλετ. Το μέτρο αφορά περίπου 1,2 εκατ. καταναλωτές που πληρούν τα προβλεπόμενα κριτήρια.

Στο τραπέζι βρίσκεται επίσης παρέμβαση στο diesel κίνησης, με πιθανές κινήσεις στην τιμή της αντλίας, ενώ εξετάζεται και το ενδεχόμενο μείωσης του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης, εφόσον υπάρξει σχετικό περιθώριο σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η ευρωπαϊκή αγορά επιστρέφει στα μέτρα ενεργειακής κρίσης

Η πίεση στις τιμές δεν αφορά μόνο την Ελλάδα. Σε ολόκληρη την Ευρώπη οι κυβερνήσεις εξετάζουν ξανά εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν κατά την προηγούμενη ενεργειακή κρίση.

Οι επιλογές περιλαμβάνουν φορολογικές ελαφρύνσεις, επιδοτήσεις, άμεσες ενισχύσεις προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις, αλλά και παρεμβάσεις στην αγορά καυσίμων.

Η Γερμανία, η Γαλλία, η Ιταλία, η Πορτογαλία, η Κύπρος και η Ολλανδία έχουν κινηθεί με διαφορετικές μορφές φορολογικής στήριξης ή ενισχύσεων. Άλλες χώρες, όπως το Βέλγιο, η Κροατία και η Σλοβενία, έχουν επιλέξει μηχανισμούς ανώτατων τιμών, ενώ η Τσεχία, η Πολωνία και η Ουγγαρία έχουν προχωρήσει σε παρεμβάσεις στα περιθώρια κέρδους ή σε απευθείας στήριξη.

Το ρεύμα ακολουθεί την άνοδο της χονδρεμπορικής αγοράς

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί και η πορεία της ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς η χονδρεμπορική αγορά έχει καταγράψει σημαντική άνοδο μέσα στους τελευταίους μήνες.

Η μέση τιμή από τα 88,98 ευρώ/MWh τον Μάιο αυξήθηκε στα 92,93 ευρώ/MWh τον Ιούνιο, στα 109,95 ευρώ/MWh τον Ιούλιο, στα 133,4 ευρώ/MWh τον Αύγουστο και στα 157,92 ευρώ/MWh τον Σεπτέμβριο.

Σε σχέση με τον Μάιο, η αύξηση φτάνει περίπου το 77,5%, ενώ σε ετήσια βάση η χονδρεμπορική τιμή είναι πάνω από 70% υψηλότερη σε σχέση με τον αντίστοιχο περυσινό Σεπτέμβριο.

Στα οικιακά τιμολόγια, η μέση λιανική τιμή από περίπου 0,170 ευρώ/kWh τον Σεπτέμβριο του 2025 εκτιμάται ότι μπορεί να κινηθεί κοντά στα 0,25 ευρώ/kWh φέτος, καταγράφοντας αύξηση περίπου 47%.

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