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Με την ίδια ενίσχυση που ίσχυε στο δεύτερο μισό του Οκτωβρίου συνεχίζονται έως και τις 15 Νοεμβρίου οι παρεμβάσεις στις τιμές των καυσίμων. Για τους καταναλωτές, η παράταση διατηρεί την έκπτωση στο γέμισμα του αυτοκινήτου και στην προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης, χωρίς όμως να εξασφαλίζει σταθερές τελικές τιμές, καθώς οι διεθνείς ανατιμήσεις εξακολουθούν να επηρεάζουν την αγορά.

Η συνολική ελάφρυνση παραμένει στα 40 λεπτά ανά λίτρο για το πετρέλαιο θέρμανσης, στα 20 λεπτά για το ντίζελ κίνησης και στα 10 λεπτά για την αμόλυβδη 95 οκτανίων. Πρόκειται για συνέχιση της υφιστάμενης στήριξης, επομένως η παράταση δεν συνεπάγεται πρόσθετη μείωση έναντι των ήδη επιδοτούμενων χρεώσεων.

Πόσο είναι το όφελος σε κάθε γέμισμα

Στο πετρέλαιο θέρμανσης, η κρατική συμμετοχή ανέρχεται σε 20 λεπτά ανά λίτρο και συμπληρώνεται από ισόποση έκπτωση των διυλιστηρίων. Στο πετρέλαιο κίνησης, το Δημόσιο καλύπτει 15 λεπτά και τα διυλιστήρια επιπλέον 5 λεπτά. Για τη βενζίνη, η ενίσχυση των 10 λεπτών προέρχεται από το κράτος. Το δημοσιονομικό κόστος της δεκαπενθήμερης παράτασης υπολογίζεται σε 35 εκατ. ευρώ.

Στην πράξη, για αγορά 500 λίτρων πετρελαίου θέρμανσης, το συνολικό όφελος αντιστοιχεί σε 200 ευρώ, συγκριτικά με την τιμή που θα προέκυπτε χωρίς τη συγκεκριμένη ελάφρυνση. Σε γέμισμα 50 λίτρων, η αντίστοιχη διαφορά είναι 10 ευρώ για το ντίζελ και 5 ευρώ για την αμόλυβδη.

Η ενίσχυση λειτουργεί μέσω της τιμής πώλησης. Δεν πρόκειται για ξεχωριστό ποσό που προστίθεται εκ των υστέρων στον προϋπολογισμό κάθε οδηγού, ούτε για νέα έκπτωση που αφαιρείται δεύτερη φορά από την αναγραφόμενη τιμή.

Οι τιμές που βλέπουν οι καταναλωτές

Στα στοιχεία που αποτυπώνουν την εικόνα της αγοράς, η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης και του ντίζελ κίνησης διαμορφώνεται στα 2,136 ευρώ ανά λίτρο, ενώ το πετρέλαιο θέρμανσης στα 1,566 ευρώ. Οι συγκεκριμένες τιμές περιλαμβάνουν ήδη την ελάφρυνση και αποτελούν στιγμιότυπο της αγοράς, όχι εγγυημένη χρέωση για ολόκληρο τον Νοέμβριο.

Με αυτές τις ενδεικτικές τιμές, 50 λίτρα βενζίνης ή ντίζελ κοστίζουν 106,80 ευρώ, ενώ 500 λίτρα πετρελαίου θέρμανσης 783 ευρώ. Η πραγματική δαπάνη διαφοροποιείται ανά περιοχή, προμηθευτή και ημέρα αγοράς.

Για τον καταναλωτή, συνεπώς, έχει σημασία η σύγκριση της τελικής τιμής ανά λίτρο και του συνολικού ποσού της παραγγελίας. Η επιδότηση περιορίζει το κόστος, αλλά δεν καταργεί τις αποκλίσεις μεταξύ πρατηρίων και εταιρειών διανομής.

Διαφορετική διαδικασία για το επίδομα θέρμανσης

Ξεχωριστή παρέμβαση αποτελεί το επίδομα θέρμανσης, για το οποίο απαιτείται αίτηση στην πλατφόρμα myΘέρμανση. Η λειτουργία της αναμένεται έως τις 10 Νοεμβρίου, με τη διαδικασία να αφορά περίπου 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά.

Τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια παραμένουν ίδια, ενώ η ενίσχυση αυξάνεται κατά 30%. Η πρώτη πληρωμή προγραμματίζεται έως τις 23 Δεκεμβρίου. Οι ενδιαφερόμενοι χρειάζεται να έχουν σωστά στοιχεία κύριας κατοικίας και ενεργό IBAN, στον οποίο είναι δικαιούχοι ή συνδικαιούχοι.

Η ανάγκη στήριξης εντείνεται από τις πιέσεις στο ντίζελ, καθώς οι αναταράξεις στον Περσικό Κόλπο, τα αυξημένα ναύλα και ασφάλιστρα και οι ζημιές σε ρωσικά διυλιστήρια επιβαρύνουν την τροφοδοσία. Το ακριβότερο καύσιμο επηρεάζει επίσης τις μεταφορές, τη βιομηχανία και τελικά τις τιμές προϊόντων.

Παράλληλα, η μέση χονδρεμπορική τιμή ηλεκτρικής ενέργειας αυξήθηκε από 156,31 ευρώ ανά μεγαβατώρα τον Σεπτέμβριο σε 197,07 ευρώ τον Οκτώβριο, περίπου 26%. Έτσι, η παράταση στα καύσιμα συγκρατεί μέρος μιας ευρύτερης ενεργειακής επιβάρυνσης, χωρίς να εξαλείφει την αβεβαιότητα για τις χειμερινές δαπάνες.