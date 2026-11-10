Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Η αλλαγή προμηθευτή σε 24 ώρες για τηλεμετρούμενες παροχές και η σαφέστερη διάκριση ανάμεσα στην καταγραφή μιας οφειλής και στη διακοπή ηλεκτροδότησης αποτελούν βασικές παρεμβάσεις του προτεινόμενου πλαισίου για την αγορά ρεύματος. Οι αλλαγές αφορούν τόσο τη μετακίνηση καταναλωτών μεταξύ εταιρειών όσο και τη διαχείριση ανεξόφλητων λογαριασμών.

Η εισήγηση του ΔΕΔΔΗΕ βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση από τη ΡΑΑΕΥ έως το τέλος Νοεμβρίου και περιλαμβάνει τροποποιήσεις στον Κώδικα Διαχείρισης του Δικτύου Διανομής και στο σχετικό εγχειρίδιο εκπροσώπησης μετρητών. Οι προτεινόμενες διαδικασίες δεν αποτελούν ακόμη οριστικοποιημένους κανόνες.

Για τα νοικοκυριά, το ενδιαφέρον εστιάζεται στο χρονικό περιθώριο τακτοποίησης μιας οφειλής, στις προϋποθέσεις επανασύνδεσης και στον ρόλο του προηγούμενου παρόχου όταν έχει ήδη υπογραφεί νέα σύμβαση.

Τα χρέη στον προηγούμενο πάροχο

Ιδιαίτερη σημασία έχει η αντιμετώπιση των καταναλωτών που αλλάζουν εταιρεία αφήνοντας ανεξόφλητους λογαριασμούς. Στις περιπτώσεις αυτές, ο προηγούμενος προμηθευτής θα μπορεί να ζητεί ηλεκτρονική επισήμανση του πελάτη ως υπερήμερου, χωρίς αντίστοιχο δικαίωμα να ζητήσει διακοπή ηλεκτροδότησης.

Η εκκρεμότητα προς τον παλαιό πάροχο, συνεπώς, δεν αρκεί για να απενεργοποιηθεί με δική του εντολή μια παροχή που εκπροσωπείται πλέον από άλλη εταιρεία. Παραμένει, όμως, υπεύθυνος να ζητήσει την άρση της επισήμανσης όταν εκλείψουν οι λόγοι καταχώρισής της.

Η διάκριση αυτή διατρέχει ολόκληρη την πρόταση: η επισήμανση οφειλής και η εντολή διακοπής είναι ξεχωριστές πράξεις, με διαφορετική καταχώριση στο πληροφοριακό σύστημα του Διαχειριστή.

Η προειδοποίηση και η διαδικασία επανασύνδεσης

Πριν υποβληθεί εντολή απενεργοποίησης, προβλέπεται να έχουν περάσει τουλάχιστον δέκα ημέρες από την ενημέρωση του καταναλωτή. Το διάστημα δίνει δυνατότητα εξόφλησης ή ρύθμισης του χρέους, πριν κινηθεί η διαδικασία διακοπής.

Εφόσον η οφειλή παραμένει ανεπίλυτη και πληρούνται οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις, ο προμηθευτής θα μπορεί να αποστείλει τη σχετική εντολή. Ο ΔΕΔΔΗΕ θα έχει περιθώριο δέκα εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της για την εκτέλεσή της.

Αν η πρώτη προσπάθεια αποτύχει, θα ενημερώνεται ο πάροχος και θα προγραμματίζεται νέα επίσκεψη εντός πέντε εργάσιμων ημερών.

Στην αντίστροφη διαδικασία, η επανασύνδεση προβλέπεται εντός δύο εργάσιμων ημερών από τη σχετική εντολή. Εφόσον δεν πραγματοποιηθεί με την πρώτη προσπάθεια, νέα ενέργεια θα προγραμματίζεται μέσα σε 24 ώρες.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να μην υπάρχουν άλλες ενεργές εντολές απενεργοποίησης για την ίδια παροχή, είτε από διαφορετικό προμηθευτή είτε λόγω διαπιστωμένης ρευματοκλοπής.

Όταν ο καταναλωτής εξοφλήσει ή ρυθμίσει τις υποχρεώσεις του και πάψουν να συντρέχουν οι λόγοι επισήμανσης, ο πάροχος θα ζητεί την άρση της. Παράλληλα, θα αποστέλλει εντολή επανασύνδεσης ή θα ανακαλεί την εκκρεμή διακοπή. Οι ηλεκτρονικές καταχωρίσεις προβλέπεται να ολοκληρώνονται αυθημερόν.

Ταχύτερη μεταφορά της παροχής

Για τους καταναλωτές με τηλεμετρούμενο μετρητή, ο χρόνος αλλαγής εκπροσώπησης προτείνεται να μειωθεί από τέσσερις ημέρες σε 24 ώρες από την υποβολή της δήλωσης. Η τεχνική ολοκλήρωση θα μπορεί να γίνεται οποιαδήποτε εργάσιμη ημέρα.

Η αφετηρία μέτρησης έχει σημασία: το 24ωρο συνδέεται με την υποβολή της σχετικής δήλωσης και όχι απαραιτήτως με την υπογραφή του νέου συμβολαίου.

Για μετρητές χαμηλής τάσης, η δήλωση εκπροσώπησης θα πρέπει να υποβάλλεται μέσα σε 15 ημέρες από τη σύμβαση προμήθειας. Άμεση υποβολή προβλέπεται σε ειδικές περιπτώσεις, όπως παροχές χωρίς ενεργό προμηθευτή ή παροχές στον Προμηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου και στην Καθολική Υπηρεσία.

Στις εξαιρέσεις περιλαμβάνεται επίσης η αλλαγή χρήστη εγκατάστασης χωρίς ταυτόχρονη αλλαγή προμηθευτή. Παράλληλα, εισάγεται δυνατότητα ακύρωσης του αιτήματος αλλαγής από τον ίδιο τον καταναλωτή.

Έλεγχοι μετά τη διακοπή και ηλεκτρονικό ιστορικό

Το προτεινόμενο πλαίσιο ενισχύει την παρακολούθηση των αποσυνδεδεμένων παροχών, με αξιοποίηση τηλεμέτρησης, επιτόπιων ελέγχων και καταμετρήσεων, ώστε να εντοπίζονται αυθαίρετες επανασυνδέσεις.

Χωρίς τηλεμέτρηση, ο έλεγχος προβλέπεται εντός δέκα ημερών για παροχές με μηνιαία καταμέτρηση και εντός 30 ημερών όπου τα διαστήματα είναι μεγαλύτερα.

Εάν διαπιστωθεί κατανάλωση χωρίς νόμιμη επανενεργοποίηση, θα προγραμματίζεται νέα διακοπή μέσα σε δύο εργάσιμες ημέρες, με ασφαλέστερη μέθοδο αποσύνδεσης.

Ο Διαχειριστής θα διατηρεί ηλεκτρονικό αρχείο επισήμανσης οφειλετών, άρσης επισήμανσης, διακοπών και επανασυνδέσεων. Οι προμηθευτές θα βλέπουν τα στοιχεία των δικών τους εντολών, ενώ προβλέπεται ιστορικό απενεργοποιήσεων έως δώδεκα μήνες πριν από αίτημα εκπροσώπησης.

Για τον καταναλωτή, η ουσιαστική αλλαγή είναι η σαφέστερη αποτύπωση κάθε σταδίου: άλλο η καταγραφή χρέους, άλλο η προειδοποίηση και άλλο η τεχνική διακοπή. Το τελικό περιεχόμενο και η εφαρμογή των διαδικασιών θα καθοριστούν μετά την ολοκλήρωση της διαβούλευσης.