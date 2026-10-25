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Το τελευταίο διήμερο έχει σημειωθεί μια σημαντική ανατροπή στην εγχώρια αγορά ηλεκτρικής ενέργειας καθώς μετά από ένα μεγάλο διάστημα κυριαρχίας των ΑΠΕ στο ενεργειακό μίγμα, την πρωτιά πήρε το φυσικό αέριο.

Η μεγάλη υποχώρηση της παραγωγής των ΑΠΕ οδηγεί αυτόματα σε απώλεια ενός κρίσιμου ανασχετικού παράγοντα απέναντι στο ράλι των τιμών. Αυτό βέβαια δεν μπορεί να ισχύει ούτε απόλυτα ούτε και πάντα. Με άλλα λόγια, υπάρχουν φάσεις στις οποίες η κυριαρχία των ΑΠΕ λειτουργεί σαν «σωσίβιο» μπροστά στη γενικότερη άνοδο των τιμών και άλλες στις οποίες η επίδρασή τους είναι περιορισμένη κυρίως λόγω, υπέρτερης σημασίας, γεγονότων όπως συμβαίνει τώρα με την γεωπολιτική έκρηξη στην ευρύτερη περιοχή μας. Μια κατάσταση που δεν αφήνει κανέναν ανεπηρέαστο.

Σε κάθε περίπτωση όμως, χωρίς τις ΑΠΕ οι τιμές του ρεύματος στην εγχώρια χονδρεμπορική αγορά θα ήταν αισθητά υψηλότερες.

Ακριβή Κυριακή

Για σήμερα Κυριακή 25 Οκτωβρίου η τιμή της μεγαβατώρας στο Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας βρίσκεται στα 227,86 ευρώ, καταγράφοντας ανεπαίσθητη μείωση κατά 1,03% σε σχέση με χθες (230,22 ευρώ/MWh), με τη διαφορά όμως ότι σήμερα η χαμηλότερη τιμή είναι στα 107,89 ευρώ/MWh έναντι μηδενικής χθες και η υψηλότερη στα 335,27 ευρώ/MWh (έναντι 343,72 ευρώ/MWh). Έτσι παρότι η ζήτηση εμφανίζεται μειωμένη το τελευταίο διήμερο, και αν και πρόκειται για Σαββατοκύριακο όπου συνήθως υποχωρούν, οι τιμές παραμένουν στα… ύψη.

Μια από τις βασικές αιτίες εντοπίζεται στο γεγονός ότι τόσο σήμερα, όσο και χθες το φυσικό αέριο έχει καταλάβει την πρώτη θέση στο ενεργειακό μίγμα με 46,72% και 39,7% αντίστοιχα, με τις ΑΠΕ να έχουν περάσει στη δεύτερη θέση με 29,15% την Κυριακή και 39,5% το Σάββατο.

Ακολουθούν (για σήμερα) οι εισαγωγές με 10,57%, ο λιγνίτης με 8,4%, τα υδροηλεκτρικά με 4,11% και η αποθήκευση με 1,05%.

Με βάση αυτή την εικόνα και εάν δεν υπάρξει μια ανατροπή με ανάκτηση της πρώτης θέσης από τις ΑΠΕ, οι τιμές αναμένεται από αύριο να συνεχίσουν σε ανοδική τροχιά. Ακόμη, είναι βέβαιο ότι ο Οκτώβριος θα κλείσει με μέσο όρο τιμών σημαντικά υψηλότερο σε σχέση με τον Σεπτέμβριο, ασκώντας ισχυρές πιέσεις στα τιμολόγια λιανικής.

Δύο όψεις στις άλλες αγορές

Στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές αγορές πάντως, για σήμερα Κυριακή καταγράφονται δύο εντελώς διαφορετικές όψεις, με ορισμένες να κινούνται σε επίπεδα υψηλών τιμών, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα και σε άλλες να σημειώνεται εντυπωσιακή αποκλιμάκωση.

Έτσι, από τη μία πλευρά έχουμε τη Βουλγαρία με 229,72 ευρώ/MWh, την Κροατία με 204,22 ευρώ/MWh, την Ουγγαρία με 259 ευρώ/MWh, την Ιταλία με 206,2 ευρώ/MWh, τη Ρουμανία με 232,13 ευρώ/MWh και την ακριβότερη όλων Σερβία με 260,63 ευρώ/MWh. Από την άλλη, όμως, στη Γερμανία σημειώνεται πτώση κατά 57% με την τιμή στα 13,04 ευρώ/MWh, στη Γαλλία πτώση 49%, με την τιμή στα 24,91 ευρώ/MWh, στη Φινλανδία μείωση κατά… 90%, με τιμή 2,26 ευρώ/MWh, στην Ολλανδία πτώση κατά 32%, με τιμή 22,84 ευρώ/MWh, στην Πολωνία πτώση κατά 46% με τιμή 77,67 ευρώ/MWh, στην Ισπανία πτώση κατά 32% και τιμή 93,32 ευρώ/MWh και στην Πορτογαλία πτώση κατά 22% με την τιμή στα 106,94 ευρώ/MWh.

Σε νέα υψηλά το φυσικό αέριο

Την ίδια ώρα, το φυσικό αέριο στην ευρωπαϊκή αγορά σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Σύμφωνα με την τελευταία εικόνα της Παρασκευής 23 Οκτωβρίου, στο σημείο αναφοράς του TTF, τα συμβόλαια παράδοσης τον Νοέμβριο έκλεισαν στα 93,5 ευρώ/MWh, με ημερήσια αύξηση κατά 3,8%, τιμή που είναι η μεγαλύτερη από το 2022.

Αν και το προηγούμενο διάστημα, παρά τα ανοιχτά πολεμικά μέτωπα στη Μ. Ανατολή και την Ουκρανία, η αγορά φυσικού αερίου επέδειξε μια σχετική… ψυχραιμία, με τις τιμές να καταγράφουν μικρές αυξομειώσεις, τις τελευταίες ημέρες έχουν πάρει την ανηφόρα. Τούτο αποδίδεται στο παρατεταμένο και χωρίς ορατή διέξοδο πολεμικό κλίμα που διαταράσσει την ομαλότητα της εφοδιαστικής αλυσίδας, σε συνδυασμό με τα χαμηλά αποθέματα στην Ευρώπη ενόψει της έναρξης της χειμερινής περιόδου, αλλά και τον ανταγωνισμό, -κυρίως με την Ασία-, γύρω από τα φορτία LNG.

Όλοι οι παράγοντες της «εξίσωσης» δείχνουν αρνητικοί και φαίνεται να επιβεβαιώνονται οι εκτιμήσεις αναλυτών που προέβλεπαν ότι σύντομα οι τιμές του φυσικού αερίου στο TTF θα ξεπεράσουν το «όριο» των 100 ευρώ/MWh.