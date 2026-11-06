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Σε ισχύ βρίσκεται από την 1η Νοεμβρίου το χειμερινό ωράριο του διζωνικού τιμολογίου ηλεκτρικής ενέργειας, με τον ΔΕΔΔΗΕ να καθορίζει τις ώρες κατά τις οποίες οι καταναλωτές μπορούν να επωφελούνται από μειωμένες χρεώσεις.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΔΕΔΔΗΕ, το νέο ωράριο της διζωνικής μειωμένης τιμολόγησης θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι τις 31 Μαρτίου 2027, καλύπτοντας ολόκληρη τη χειμερινή περίοδο. Η αλλαγή αφορά τους καταναλωτές που έχουν ενταχθεί στο διζωνικό σύστημα, το οποίο αντικατέστησε το παλαιότερο μοντέλο του νυχτερινού τιμολογίου και δίνει πλέον τη δυνατότητα μειωμένης χρέωσης όχι μόνο κατά τη διάρκεια της νύχτας, αλλά και συγκεκριμένες ώρες το μεσημέρι.

Ποιες ώρες ισχύει το μειωμένο τιμολόγιο

Με βάση το χειμερινό πρόγραμμα που βρίσκεται σε εφαρμογή, η μειωμένη τιμολόγηση κατανέμεται σε δύο χρονικές ζώνες:

– Μεσημβρινή ζώνη: Από τις 12:00 έως τις 15:00.

– Νυχτερινή ζώνη: Από τις 02:00 έως τις 05:00.

Το συγκεκριμένο ωράριο ισχύει καθημερινά, από Δευτέρα έως και Κυριακή, συμπεριλαμβανομένων των Σαββατοκύριακων.

Επομένως, οι καταναλωτές που διαθέτουν ενεργή διζωνική χρέωση έχουν στη διάθεσή τους συνολικά έξι ώρες μειωμένου τιμολογίου κάθε ημέρα, τρεις κατά το μεσημέρι και τρεις κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Τι αλλάζει σε σχέση με το καλοκαιρινό ωράριο

Η μετάβαση στο χειμερινό πρόγραμμα διαφοροποιεί την κατανομή των ωρών μειωμένης χρέωσης σε σχέση με τη θερινή περίοδο, η οποία ολοκληρώθηκε στις 31 Οκτωβρίου.

Κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, η μεσημβρινή ζώνη εκτεινόταν από τις 11:00 έως τις 15:00, ενώ η νυχτερινή κάλυπτε το διάστημα από τις 02:00 έως τις 04:00.

Με το χειμερινό πρόγραμμα, η μεσημβρινή ζώνη ξεκινά μία ώρα αργότερα, στις 12:00, ενώ η νυχτερινή παρατείνεται μέχρι τις 05:00.

Ο συνολικός χρόνος μειωμένης χρέωσης παραμένει έτσι αμετάβλητος στις έξι ώρες ημερησίως, με διαφορετική όμως κατανομή μεταξύ ημέρας και νύχτας.

Πώς μπορούν να εξοικονομήσουν χρήματα τα νοικοκυριά

Η αξιοποίηση του διζωνικού τιμολογίου μπορεί να συμβάλει στον περιορισμό του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας, ιδιαίτερα για τα νοικοκυριά που έχουν τη δυνατότητα να μεταφέρουν μέρος της κατανάλωσής τους στις ώρες μειωμένης χρέωσης.

Η λειτουργία ενεργοβόρων ηλεκτρικών συσκευών, όπως το πλυντήριο ρούχων, το πλυντήριο πιάτων και ο ηλεκτρικός θερμοσίφωνας, μπορεί να προγραμματίζεται μέσα στα συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα, εφόσον αυτό εξυπηρετεί τις καθημερινές ανάγκες των καταναλωτών και τηρούνται οι κανόνες ασφαλούς χρήσης.

Αντίστοιχα, όσοι διαθέτουν ηλεκτρικό όχημα και δυνατότητα οικιακής φόρτισης μπορούν να εξετάζουν τον προγραμματισμό της φόρτισης κατά τις ώρες μειωμένης τιμολόγησης.

Ωστόσο, το πραγματικό οικονομικό όφελος εξαρτάται από το πρόγραμμα προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας που έχει επιλέξει κάθε καταναλωτής, καθώς οι χρεώσεις ανά ζώνη καθορίζονται από τον πάροχο και τους όρους της σύμβασης.

Για τον λόγο αυτό, οι καταναλωτές θα πρέπει να ελέγχουν αν το συμβόλαιό τους προβλέπει διαφορετική τιμή για τις ώρες μειωμένης κατανάλωσης και ποια είναι η διαφορά σε σχέση με την κανονική χρέωση.

Ποιοι δικαιούνται το διζωνικό τιμολόγιο

Το νέο σύστημα μειωμένης τιμολόγησης τέθηκε σε εφαρμογή την 1η Φεβρουαρίου 2025, με στόχο την καλύτερη αξιοποίηση των ωρών κατά τις οποίες το ηλεκτρικό ρεύμα είναι οικονομικότερο.

Όπως εξηγεί ο ΔΕΔΔΗΕ, οι καταναλωτές που διέθεταν ήδη μειωμένο τιμολόγιο, το γνωστό παλαιότερα ως νυχτερινό, έχουν ενταχθεί στο διζωνικό σύστημα. Όσοι δεν είχαν ποτέ μειωμένο τιμολόγιο μπορούν να υποβάλουν σχετικό αίτημα μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας myΔΕΔΔΗΕ Services.