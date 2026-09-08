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Η Rio Tinto συμφώνησε να εξαγοράσει το έργο βωξίτη Aurukun στη βορειοανατολική Αυστραλία από τις Glencore και Mitsubishi Development, ενισχύοντας την παρουσία της στον κρίσιμο τομέα πρώτων υλών για την παραγωγή αλουμινίου.

Το τίμημα της συναλλαγής δεν γνωστοποιήθηκε. Η ολοκλήρωση της εξαγοράς τελεί υπό την προϋπόθεση λήψης των απαιτούμενων εγκρίσεων από την κυβέρνηση του Κουίνσλαντ και τις αρμόδιες αυστραλιανές ρυθμιστικές αρχές, μεταδίδει το Bloomberg.

Στρατηγική επένδυση στον βωξίτη

Το Aurukun βρίσκεται σήμερα υπό καθεστώς άδειας ανάπτυξης ορυκτών, ενώ δεν έχει ακόμη χορηγηθεί η απαιτούμενη άδεια εξόρυξης.

Το έργο βρίσκεται κοντά στα ενεργά ορυχεία βωξίτη της Rio Tinto στο Cape York, γεγονός που ενισχύει τη στρατηγική σημασία της εξαγοράς για τον όμιλο.

Ο βωξίτης από τα υφιστάμενα ορυχεία της Rio Tinto μεταφέρεται σε εγκαταστάσεις όπου υποβάλλεται σε επεξεργασία για την παραγωγή αλουμίνας, η οποία στη συνέχεια αποστέλλεται σε μεταλλουργεία για την παραγωγή αλουμινίου.

Η Rio Tinto αναδιαμορφώνει την παραγωγή της στην Αυστραλία

Η εξαγορά του Aurukun πραγματοποιείται καθώς η Rio Tinto σχεδιάζει να τερματίσει τη λειτουργία του ορυχείου βωξίτη Gove, στη Βόρεια Επικράτεια της Αυστραλίας, έως το τέλος της δεκαετίας.

Παράλληλα, η παραγωγή από ένα ακόμη ορυχείο βωξίτη στο Κουίνσλαντ, το East Weipa, έχει σταματήσει από το 2024.

Η απόκτηση του Aurukun προσφέρει έτσι στη Rio Tinto τη δυνατότητα να ενισχύσει τη μελλοντική της βάση παραγωγής βωξίτη στην Αυστραλία, σε μια περίοδο κατά την οποία αναδιαμορφώνει το χαρτοφυλάκιο των δραστηριοτήτων της στον κλάδο.

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